İstanbul’da Okullar Tatil Mi? 14 Mart Pazartesi Okullar Tatil Mi?

14 Mart Pazartesi Kar Tatili Olan İller Listesi



Kar tatili olan iller listesi birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında İstanbul’da okullar tatil mi vesoruları yer alıyor. Birçok veli ve öğrenci konu hakkında araştırmalara başladı. Bu nedenle valilikler tarafından yapılacak açıklamalar ilgiyle takip ediliyor.vesorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.Ülke genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle birçok kişi konu hakkında araştırmalara başladı. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındasorusu yer alıyor. Konuyla ilgili olarak valilikler tarafından yapılacak açıklamalar ilgiyle takip edildi. İşte 14 Mart kar tatili olan iller;-Bitlis kar nedeniyle eğitim öğretime ara verdi. Valilik tarafından yapılan açıklamada Olumsuz hava şartları ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar sebebiyle, Bitlis merkez ve merkeze bağlı köy ve beldelerde; her tür resmi ve özel okullarımızda 14 Mart Pazartesi günü eğitim ve öğretim faaliyetlerine 1 gün ara verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.-Giresun Valiliği tarafından yapılan açıklamada ise "İlimizde yaşanan yoğun kar yağışı, olumsuz hava koşulları ve buzlanma nedeniyle Meteorolojiden yapılan uyarılar da dikkate alınarak, ilimiz genelinde 14 Mart Pazartesi günü, resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında, özel öğretim kurslarında ve özel rehabilitasyon merkezlerinde eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.-Rize valiliği "İlimizde devam eden kar yağışı ve buna bağlı riskler değerlendirilerek, ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı tehlikesi nedeniyle; ilimiz genelinde tüm resmi ve özel temel eğitim ve ortaöğretim kurumları, halk eğitim merkezleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kurslarında eğitim öğretim faaliyetlerine 14 Mart 2022 Pazartesi günü 1 gün süreyle ara verilmesine karar verilmiştir. Bu süre zarfında engelli ve hamile kamu çalışanlarımız da idari izinli sayılacaklardır" açıklamasında bulundu.-Adıyaman ili de kar nedeniyle eğitime ara veren iller arasında yer alıyor.-Hayat’ın Yayladağı ilçesinde kar yağışının etkili olması nedeniyle 14 Mart günü eğitim ve öğretime ara verildiği aktarıldı.-Malatya Valiliği tarafından yapılan açıklamada da "Kara yollarında oluşan buzlanmaya bağlı olarak ulaşımda yaşanabilecek sorunlar nedeniyle Battalgazi, Yeşilyurt, Akçadağ, Doğanşehir, Doğanyol, Kale, Pütürge ve Yazıhan ilçelerinde öğrencilerimizin ve personelin güvenliğinin sağlanması bakımından, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her tür ve derecedeki resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları ile diğer kamu, kurum kuruluşlarına ait kreş ve okul öncesi eğitim kurumlarında 14 Mart 2022 Pazartesi günü 1 gün süreyle eğitime ara verilmesine karar verilmiştir. Ayrıca yukarıda belirtilen 8 ilçemizdeki kamu kurum ve kuruluşları çalışanlarından, hamile, engelli, diyaliz hastaları ile kalp ve böbrek yetmezliği, kanser vb. kronik ağır hastalığı olan memur ve diğer kamu görevlileri 14 Mart 2022 Pazartesi günü 1 gün süre ile idari izinli sayılacaklardır." İfadelerine yer verildi.-Ordu, Diyarbakır, Kastamonu, Trabzon, Gaziantep, Ağrı, ,Konya, Samsun, Muş Mardin, Kahramanmaraş illeri de 14 Mart günü şiddetli kar yağışı sebebiyle tatil ilan edildi.