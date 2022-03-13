Sultan Sarması Nasıl Yapılır? Evde Kolay Sultan Sarması Tarifi

Sultan Sarması İçin Gerekli Malzemeler Neler?



Sultan Sarması Nasıl Yapılır?

Sultan Sarması Kaç Kalori?



Evde kolay sultan sultan sarması tarifi birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındavesoruları yer alıyor. Sultan sarması sürekli aynı tarifi yapmaktan sıkılanlar tarafından odlukça tercih edilen seçeneklerdendir. Birçok kişi tarafından merak edilen ve sık sık aratılanvesorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında sultan sarması nasıl yapılır ve sultan sarması için gerekli malzemeler nelerdir soruları yer allıyor. Konuyla ilgili olarak birçok kişi araştırmalarını hızlandırdı. Sultan sarması için gerekli malzemeler konusunda dikkat etmeniz gereken bir nokta da malzemelerin kalitesi ve tazeliğidir. Bu nedenle kaliteli ve taze ürünler tercih etmeniz tavsiye edilir. Sultan sarması için gerekli malzemeler şu şekilde sıralanabilir;2 su bardağı Hindistan cevizi1 poşet krem şanti1 su bardağı soğuk süt (200 ml)Kakaolu Muhallebi İçin;1 litre süt1 su bardağı toz şeker1,5 su bardağı un2 yemek kaşığı kakao1 yemek kaşığı tereyağı1 paket vanilyaÜzeri için;Toz Antep fıstığıKırmızı meyvelerSultan sarması birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındasorusu yer alıyor. Bu tarif için ilk olarak tatlının muhallebisinden başlamak gerekir. Sütü, şekeri, kakao ve unu tencereye alıp koyulaşana kadar karıştırın. Muhallebi göz göz olmaya başladığında ocaktan alın ve içine tereyağını ve vanilyayı ekleyin. Fırın tepsisinin tabanını hindistan ceviziyle kapatın. Muhallebiyi üzerine yayarak ılımasını bekleyin. Arasına sürmek için krem şanti ve sütü çırpın. Bu noktada sütün sıcak olmasına dikkat etmeniz gerekmektedir. Krem şantiyi muhallebinin üzerine yayın. Tepsiyi buzdolabına koyun. Soğuduktan sonra 12 parça ve eşit olacak olacak şekilde dilimlere ayırın. Ardından dilimlerin ucundan tutarak rulo şeklinde sarın. Bu şekilde servis edip afiyetle sultan sarması tarifinizi tüketebilirsiniz.değeri birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında sultan sarması kaç kalori sorusu yer alıyor. 1 adet sultan sarması yaklaşık 244 kaloridir. Bu nedenle porsiyon kontrolü sağlanması tavsiye edilir. Oldukça kalorili bir tatlı olduğu için diyet yapanların tüketmesi önerilmez. Şekerli yapısı nedeniyle diyabet olanların da dikkat etmesi önerilir.veiçin detayları sizler için derledik. Konu hakkında güncel gelişmelerden haberdar olmak ve birçok yeni tarif için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.