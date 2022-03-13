  • USD: 14,90 - 14,93
  • EURO: 16,38 - 16,41
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Sultan Sarması Nasıl Yapılır? Evde Kolay Sultan Sarması Tarifi

Evde kolay sultan sarması tarifi birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında sultan sarması nasıl yapılır sorusu yer aldı. Peki, sultan sarması nasıl yapılır? Sultan sarması tarifi nedir? Sultan sarması kaç kalori? İşte merak edilenler...

Ekleme: 13.03.2022 - 17:05 Güncelleme: 13.03.2022 - 17:45 / Editör: Ozge Selin
Sultan Sarması Nasıl Yapılır? Evde Kolay Sultan Sarması Tarifi
Evde kolay sultan sultan sarması tarifi birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında sultan sarması nasıl yapılır ve evde kolay sultan sarması tarifi nedir soruları yer alıyor. Sultan sarması sürekli aynı tarifi yapmaktan sıkılanlar tarafından odlukça tercih edilen seçeneklerdendir. Birçok kişi tarafından merak edilen ve sık sık aratılan Sultan sarması nasıl yapılır ve sultan sarması kaç kalori sorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.

Sultan Sarması İçin Gerekli Malzemeler Neler?


Sultan sarması için gerekli malzemeler birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında sultan sarması nasıl yapılır ve sultan sarması için gerekli malzemeler nelerdir soruları yer allıyor. Konuyla ilgili olarak birçok kişi araştırmalarını hızlandırdı. Sultan sarması için gerekli malzemeler konusunda dikkat etmeniz gereken bir nokta da malzemelerin kalitesi ve tazeliğidir. Bu nedenle kaliteli ve taze ürünler tercih etmeniz tavsiye edilir. Sultan sarması için gerekli malzemeler şu şekilde sıralanabilir;


2 su bardağı Hindistan cevizi

1 poşet krem şanti

1 su bardağı soğuk süt (200 ml)

Kakaolu Muhallebi İçin;

1 litre süt

1 su bardağı toz şeker

1,5 su bardağı un

2 yemek kaşığı kakao

1 yemek kaşığı tereyağı

1 paket vanilya

Üzeri için;

Toz Antep fıstığı

Kırmızı meyveler


Sultan Sarması Nasıl Yapılır? Evde Kolay Sultan Sarması Tarifi

Sultan Sarması Nasıl Yapılır?


Sultan sarması birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında sultan sarması nasıl yapılır sorusu yer alıyor. Bu tarif için ilk olarak tatlının muhallebisinden başlamak gerekir. Sütü, şekeri, kakao ve unu tencereye alıp koyulaşana kadar karıştırın. Muhallebi göz göz olmaya başladığında ocaktan alın ve içine tereyağını ve vanilyayı ekleyin. Fırın tepsisinin tabanını hindistan ceviziyle kapatın. Muhallebiyi üzerine yayarak ılımasını bekleyin. Arasına sürmek için krem şanti ve sütü çırpın. Bu noktada sütün sıcak olmasına dikkat etmeniz gerekmektedir. Krem şantiyi muhallebinin üzerine yayın. Tepsiyi buzdolabına koyun. Soğuduktan sonra 12 parça ve eşit olacak olacak şekilde dilimlere ayırın. Ardından dilimlerin ucundan tutarak rulo şeklinde sarın. Bu şekilde servis edip afiyetle sultan sarması tarifinizi tüketebilirsiniz.


Sultan Sarması Nasıl Yapılır? Evde Kolay Sultan Sarması Tarifi

Sultan Sarması Kaç Kalori?


Sultan sarması kalori değeri birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında sultan sarması kaç kalori sorusu yer alıyor. 1 adet sultan sarması yaklaşık 244 kaloridir. Bu nedenle porsiyon kontrolü sağlanması tavsiye edilir. Oldukça kalorili bir tatlı olduğu için diyet yapanların tüketmesi önerilmez. Şekerli yapısı nedeniyle diyabet olanların da dikkat etmesi önerilir.

Sultan sarması nasıl yapılır ve evde kolay sultan sarması tarifi için detayları sizler için derledik. Konu hakkında güncel gelişmelerden haberdar olmak ve birçok yeni tarif için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.
13 Mart koronavirüs tablosu açıklandı
Alanyaspor - Fenerbahçe - CANLI SKOR
Başkan Erdoğan BM Genel Sekreteri ile görüştü!
Sokak röportajında geçinemiyorum diyen kişi CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin çıktı! Akıllara eşini aldatması geldi
İstanbul'da motosiklet ve motokurye yasağı sona eriyor! Vali saat verdi
Bakan Koca paylaştı! İşte il il haftalık koronavirüs vaka haritası
Antalya’da köpekten kaçan kızın bacağı kesilmişti! Bu sözler yürek parçaladı: Ölmeyeceğim değil mi baba!
Çırağan'daki ağaç katliamına tepki: İBB hastalığın yayılmasına neden oldu!
Başkan Erdoğan, Miçotakis'i kabul etti!
Binali Yıldırım'dan çiftçilere destek: Ekebildiğiniz kadar ekin
Halk TV sunucusu Özlem Gürses'ten ikinci Gülnaz Şırınga vakası! Bu kez “Erbaş, Londra ev aldı” yalanı ile trollendi!
ABD’li gazeteci Brent Renaud Kiev’de öldürüldü
Rusya Polonya sınırındaki NATO üssünü füze yağdırdı: Dokuz ölü, 57 yaralı
Yeni yargı paketi Meclis'e geliyor!
Avrupa ülkelerinde ayçiçek yağı krizi başladı!
İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek? Vali Ali Yerlikaya'dan İstanbul için hava durumu ve kar yağışı uyarısı...
Antalya Diplomasi Forumu'ndan sonra konuşan Bakan Çavuşoğlu: Ülkemize duyulan güven açık
Yunanistan Başbakanı Miçotakis İstanbul'da! Fener Rum Patrikhanesi'ni ziyaret etti!
1915 Çanakkale Köprüsü 18 Mart'ta açılıyor! 'En'lerin projesinde bu detaylara dikkat: Türkiye'de ilk olacak!
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir duyurdu! Yeni boyut: Dünyada sayılı...
Yerli otomobil TOGG karlı yollarda: Zorlu testi başarıyla geçti

Yerli otomobil TOGG karlı yollarda: Zorlu testi başarıyla geçti

İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek? Meteoroloji'den İstanbul için haritalı hava durumu ve kar yağışı uyarısı

İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek? Meteoroloji'den İstanbul için haritalı hava durumu ve kar yağışı uyarısı

Dolapçı Adem, öğretmen sevgilisini 5.5. milyon TL dolandırdı!

Dolapçı Adem, öğretmen sevgilisini 5.5. milyon TL dolandırdı!

Rusya Ukrayna savaşı onlara hiç yaramadı! Rus oligarkların milyarlarca lira değerindeki lüks evleri tehlikede...

Rusya Ukrayna savaşı onlara hiç yaramadı! Rus oligarkların milyarlarca lira değerindeki lüks evleri tehlikede...

Milyonlar bunu bekliyor: Staj sigortası için avukat formülü! 41. madde emeklilik yolunu açıyor

Milyonlar bunu bekliyor: Staj sigortası için avukat formülü! 41. madde emeklilik yolunu açıyor

Bitlis ev ve araçlar kara gömüldü: Vatandaşlar tünel açarak ulaşım sağladı

Bitlis ev ve araçlar kara gömüldü: Vatandaşlar tünel açarak ulaşım sağladı