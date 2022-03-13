İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek? Meteoroloji'den İstanbul için haritalı hava durumu ve kar yağışı uyarısı

İstanbul'da kar yağışı dün ve bu gece boyunca etkili oldu. Beklenen Aybar kar fırtınası akşam saatlerine doğru Kartal, Pendik, Maltepe, Sultanbeyli, Sancaktepe, Ümraniye, Kadıköy, Ataşehir, Üsküdar ve Beykoz'daki ana arterlerde etkisini gösterdi.Bazı ilçelerde kuvvetli fırtına yaşandı. Özellikle saat 18.00'den sonra şiddetini artıran kar yağışı megakentin ulaşımını da olumsuz etkiledi. Kuzey Marmara Otoyolu'nda 5 TIR, 2 yolcu otobüsü ve kar küreme aracının karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.3 kişinin yaralandığı kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu. Kocaeli'den İstanbul istikametine TIR ve kamyonların geçişine de yasaklama getirildi.METEOROLOJİ'DEN İSTANBUL İÇİN KAR YAĞIŞI UYARISIMeteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İstanbul için yaptığı hava durumu tahmin raporuna göre; İstanbul'da bugün ve yarın kar yağışı etkisini gösterecek. Sıcaklık sıfırın altında seyredecek. Kar yağışı ise salı gününden itibaren yerini yağışlı havalara bırakacak.YURTTA KAR YAĞIŞLARI NE KADAR SÜRECEK?Meteoroloji'nin 5 günlük hava tahminine göre yurtta kar yağışları...Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bugün; Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu (Eskişehir dışında), Karadeniz (Zonguldak Bolu ve Düzce dışında), Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri ile İstanbul, Balıkesir, Yalova ve Bursa çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Orta ve Doğu Akdeniz kıyılarında yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. Ülkemiz genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.HAVA SICAKLIĞI: Marmara ve Kuzey Ege'de 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.RÜZGAR: Genellikle kuzey, Doğu Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, su baskını, sel, yüksek kesimlerde buzlanma ve don gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Ülkemiz genelinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMUMARMARAParçalı ve çok bulutlu, İstanbul, Balıkesir, Bursa ve Yalova çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.ÇANAKKALE °C, 6°CParçalı ve çok bulutluİSTANBUL °C, 3°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı kar yağışlıKIRKLARELİ °C, 6°CParçalı bulutluKOCAELİ °C, 3°CParçalı ve çok bulutluEGEParçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.A.KARAHİSAR °C, -1°CParçalı ve çok bulutluDENİZLİ °C, 4°CParçalı bulutluİZMİR °C, 9°CParçalı bulutluMANİSA °C, 7°CParçalı ve çok bulutluAKDENİZParçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz'in yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyılarda yağmur ve sağanak iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.ADANA °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıANTALYA °C, 11°CParçalı ve çok bulutluHATAY °C, 7°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıISPARTA °C, 1°CParçalı ve çok bulutluSON DAKİKA HABERİ! İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek? Meteoroloji'den İstanbul için haritalı hava durumu ve kar yağışı uyarısıİÇ ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Eskişehir dışında) hafif olmak üzere aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.ANKARA °C, 1°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar hafif olmak üzere kar yağışlıESKİŞEHİR °C, 1°CParçalı ve çok bulutluKAYSERİ °C, -2°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif kar yağışlıKIRŞEHİR °C, -1°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif kar yağışlıBATI KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, Kastamonu, Bartın, Karabük ve Sinop çevrelerinin yerel olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.BOLU °C, 0°CParçalı ve çok bulutluDÜZCE °C, 4°CParçalı ve çok bulutluKASTAMONU °C, 2°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif kar yağışlıZONGULDAK °C, 4°CParçalı ve çok bulutluORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.RİZE °C, 4°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle ve akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.SAMSUN °C, 5°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlıTOKAT °C, 2°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlıTRABZON °C, 4°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.DOĞU ANADOLUÇok bulutlu, bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Hakkari çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don bekleniyor. Yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.ERZURUM °C, -3°CÇok bulutlu, aralıklı kar yağışlıKARS °C, -4°CÇok bulutlu, aralıklı kar yağışlıMALATYA °C, 3°CÇok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlıVAN °C, 2°CÇok bulutlu, aralıklı kar yağışlıGÜNEYDOĞU ANADOLUÇok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, kuzey ve doğu kesimlerinin yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.DİYARBAKIR °C, 7°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlıGAZİANTEP °C, 3°CÇok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlıSİİRT °C, 4°CÇok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlıŞANLIURFA °C, 7°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı