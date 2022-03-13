  • USD: 14,90 - 14,93
  • EURO: 16,38 - 16,41
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek? Meteoroloji'den İstanbul için haritalı hava durumu ve kar yağışı uyarısı

Türkiye, son yılların en yoğun Mart ayı kar yağışlarını yaşadı. Megakent İstanbul Aybar Kar Fırtınası'nın etkisi altına girdi. İstanbul'da dün öğleden sonra başlayan ve gece boyunca etkisini artırarak devam eden kar yağışı bazı bölgelerde kazalara da yol açtı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise 5 günlük hava durumu tahmini raporu ile 'kar yağışı ne kadar sürecek? sorusunun cevabını verdi. Meteoroloji İstanbul için kar yağışlarının bugün ve yarın da devam edeceğini bildirdi.

Ekleme: 13.03.2022 - 10:49 Güncelleme: 13.03.2022 - 10:57 / Editör: Ozge Selin
İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek? Meteoroloji'den İstanbul için haritalı hava durumu ve kar yağışı uyarısı
İstanbul'da kar yağışı dün ve bu gece boyunca etkili oldu. Beklenen Aybar kar fırtınası akşam saatlerine doğru Kartal, Pendik, Maltepe, Sultanbeyli, Sancaktepe, Ümraniye, Kadıköy, Ataşehir, Üsküdar ve Beykoz'daki ana arterlerde etkisini gösterdi.

Bazı ilçelerde kuvvetli fırtına yaşandı. Özellikle saat 18.00'den sonra şiddetini artıran kar yağışı megakentin ulaşımını da olumsuz etkiledi. Kuzey Marmara Otoyolu'nda 5 TIR, 2 yolcu otobüsü ve kar küreme aracının karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

3 kişinin yaralandığı kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu. Kocaeli'den İstanbul istikametine TIR ve kamyonların geçişine de yasaklama getirildi.

METEOROLOJİ'DEN İSTANBUL İÇİN KAR YAĞIŞI UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İstanbul için yaptığı hava durumu tahmin raporuna göre; İstanbul'da bugün ve yarın kar yağışı etkisini gösterecek. Sıcaklık sıfırın altında seyredecek. Kar yağışı ise salı gününden itibaren yerini yağışlı havalara bırakacak.

YURTTA KAR YAĞIŞLARI NE KADAR SÜRECEK?

Meteoroloji'nin 5 günlük hava tahminine göre yurtta kar yağışları...

İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek? Meteoroloji'den İstanbul için haritalı hava durumu ve kar yağışı uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bugün; Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu (Eskişehir dışında), Karadeniz (Zonguldak Bolu ve Düzce dışında), Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri ile İstanbul, Balıkesir, Yalova ve Bursa çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek? Meteoroloji'den İstanbul için haritalı hava durumu ve kar yağışı uyarısı

Orta ve Doğu Akdeniz kıyılarında yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. Ülkemiz genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek? Meteoroloji'den İstanbul için haritalı hava durumu ve kar yağışı uyarısı

HAVA SICAKLIĞI: Marmara ve Kuzey Ege'de 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek? Meteoroloji'den İstanbul için haritalı hava durumu ve kar yağışı uyarısı

RÜZGAR: Genellikle kuzey, Doğu Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek? Meteoroloji'den İstanbul için haritalı hava durumu ve kar yağışı uyarısı

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, su baskını, sel, yüksek kesimlerde buzlanma ve don gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Ülkemiz genelinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul, Balıkesir, Bursa ve Yalova çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı

KIRKLARELİ °C, 6°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, -1°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 4°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 9°C

Parçalı bulutlu

MANİSA °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz'in yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyılarda yağmur ve sağanak iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ADANA °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

HATAY °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu

SON DAKİKA HABERİ! İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek? Meteoroloji'den İstanbul için haritalı hava durumu ve kar yağışı uyarısı
İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Eskişehir dışında) hafif olmak üzere aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar hafif olmak üzere kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu

KAYSERİ °C, -2°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif kar yağışlı

KIRŞEHİR °C, -1°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Kastamonu, Bartın, Karabük ve Sinop çevrelerinin yerel olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BOLU °C, 0°C

Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

RİZE °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle ve akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

TOKAT °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

TRABZON °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Hakkari çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don bekleniyor. Yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, -3°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

KARS °C, -4°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

MALATYA °C, 3°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı

VAN °C, 2°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, kuzey ve doğu kesimlerinin yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 7°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

GAZİANTEP °C, 3°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

SİİRT °C, 4°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

ŞANLIURFA °C, 7°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
1915 Çanakkale Köprüsü 18 Mart'ta açılıyor! 'En'lerin projesinde bu detaylara dikkat: Türkiye'de ilk olacak!
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir duyurdu! Yeni boyut: Dünyada sayılı...
Benzin ve motorin fiyatı için indirim bekleniyor! Pazartesi gece yarısından itibaren geçerli olacak!
İşgal saldırılarında 18'inci gün: Zelenskiy'den 'Şehirlerimiz haritadan silindi' itirafı
Kar sonrası İstanbul'da şaşırtmayan görüntüler: Vatandaşlar içerisinde zıplayarak hareket ettirmeye çalıştı
Tanju Özcan HDP’liler tarafından tehdit edildiğini açıkladı: Korkacağımı mı sanıyorsunuz Kandil'in kiralıkları
Bilgi teknolojilerinde 1 milyon gence iş kapısı açılıyor!
Rus ordusu kadın ve çocuklardan oluşan sivil grubu vurdu: Yedi kişi hayatını kaybetti
İBB asırlık ağaçları tedavi etmeden kökten kesti! Anıt çınarlarla ilgili şoke eden gerçek! Reklam panosu mu asılacak?
FETÖ'nün yeni para trafiği deşifre oldu!
Erbil'de ABD Konsolosluğuna roketli saldırı!
Mansur Yavaş Cumhuriyet Tarihinin en büyük kadrolaşma rekorunu kırdı
İsmail Saymaz: Medyamız büyütüyor sanıyordum ama gerçekten de Ukrayna'da Türk'üm deyince Bayraktar diyorlar
İstanbullu yollarda kaldı: Toplu taşımada yoğunluk
İngiliz The Economist, Millet İttifakı'nın adaylık kavgasına daldı!
İstanbul'da kar küreme araçları yolda kaldı
CHP'li İBB'nin kar mücadele etmediği İstanbul'dan dehşet görüntüler!
Mesaj atmayı bari becerin! CHP'li İBB'den Milli şaire büyük saygısızlık!
Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakereler çevrim içi olarak devam ediyor
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Türk şehitlik anıtına saldırıya tepki
Yerli otomobil TOGG karlı yollarda: Zorlu testi başarıyla geçti

Yerli otomobil TOGG karlı yollarda: Zorlu testi başarıyla geçti

İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek? Meteoroloji'den İstanbul için haritalı hava durumu ve kar yağışı uyarısı

İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek? Meteoroloji'den İstanbul için haritalı hava durumu ve kar yağışı uyarısı

Dünya üzerinde bu alandan sadece 3 tane var

Dünya üzerinde bu alandan sadece 3 tane var

Bakan Koca paylaştı! 'Türkiye’de ilk...''

Bakan Koca paylaştı! 'Türkiye’de ilk...''

Gram altın ve dolar fiyatında 'Putin' yankısı

Gram altın ve dolar fiyatında 'Putin' yankısı

Yoğun kar yağışı! Bolu'dan İstanbul yönüne kamyon ve TIR geçişi durduruldu

Yoğun kar yağışı! Bolu'dan İstanbul yönüne kamyon ve TIR geçişi durduruldu