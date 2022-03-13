İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek? Meteoroloji'den İstanbul için haritalı hava durumu ve kar yağışı uyarısı
Türkiye, son yılların en yoğun Mart ayı kar yağışlarını yaşadı. Megakent İstanbul Aybar Kar Fırtınası'nın etkisi altına girdi. İstanbul'da dün öğleden sonra başlayan ve gece boyunca etkisini artırarak devam eden kar yağışı bazı bölgelerde kazalara da yol açtı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise 5 günlük hava durumu tahmini raporu ile 'kar yağışı ne kadar sürecek? sorusunun cevabını verdi. Meteoroloji İstanbul için kar yağışlarının bugün ve yarın da devam edeceğini bildirdi.
İstanbul'da kar yağışı dün ve bu gece boyunca etkili oldu. Beklenen Aybar kar fırtınası akşam saatlerine doğru Kartal, Pendik, Maltepe, Sultanbeyli, Sancaktepe, Ümraniye, Kadıköy, Ataşehir, Üsküdar ve Beykoz'daki ana arterlerde etkisini gösterdi.
Bazı ilçelerde kuvvetli fırtına yaşandı. Özellikle saat 18.00'den sonra şiddetini artıran kar yağışı megakentin ulaşımını da olumsuz etkiledi. Kuzey Marmara Otoyolu'nda 5 TIR, 2 yolcu otobüsü ve kar küreme aracının karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.
3 kişinin yaralandığı kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu. Kocaeli'den İstanbul istikametine TIR ve kamyonların geçişine de yasaklama getirildi.
METEOROLOJİ'DEN İSTANBUL İÇİN KAR YAĞIŞI UYARISI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İstanbul için yaptığı hava durumu tahmin raporuna göre; İstanbul'da bugün ve yarın kar yağışı etkisini gösterecek. Sıcaklık sıfırın altında seyredecek. Kar yağışı ise salı gününden itibaren yerini yağışlı havalara bırakacak.
YURTTA KAR YAĞIŞLARI NE KADAR SÜRECEK?
Meteoroloji'nin 5 günlük hava tahminine göre yurtta kar yağışları...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bugün; Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu (Eskişehir dışında), Karadeniz (Zonguldak Bolu ve Düzce dışında), Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri ile İstanbul, Balıkesir, Yalova ve Bursa çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Orta ve Doğu Akdeniz kıyılarında yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. Ülkemiz genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Marmara ve Kuzey Ege'de 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey, Doğu Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, su baskını, sel, yüksek kesimlerde buzlanma ve don gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Ülkemiz genelinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul, Balıkesir, Bursa ve Yalova çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ÇANAKKALE °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı
KIRKLARELİ °C, 6°C
Parçalı bulutlu
KOCAELİ °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, -1°C
Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ °C, 4°C
Parçalı bulutlu
İZMİR °C, 9°C
Parçalı bulutlu
MANİSA °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz'in yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyılarda yağmur ve sağanak iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ADANA °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
HATAY °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu
SON DAKİKA HABERİ! İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek? Meteoroloji'den İstanbul için haritalı hava durumu ve kar yağışı uyarısı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Eskişehir dışında) hafif olmak üzere aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ANKARA °C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar hafif olmak üzere kar yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu
KAYSERİ °C, -2°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif kar yağışlı
KIRŞEHİR °C, -1°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif kar yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Kastamonu, Bartın, Karabük ve Sinop çevrelerinin yerel olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
BOLU °C, 0°C
Parçalı ve çok bulutlu
DÜZCE °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu
KASTAMONU °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif kar yağışlı
ZONGULDAK °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
RİZE °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle ve akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
SAMSUN °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
TOKAT °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
TRABZON °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Hakkari çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don bekleniyor. Yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM °C, -3°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
KARS °C, -4°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
MALATYA °C, 3°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı
VAN °C, 2°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, kuzey ve doğu kesimlerinin yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 7°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
GAZİANTEP °C, 3°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
SİİRT °C, 4°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
ŞANLIURFA °C, 7°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı