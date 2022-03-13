  • USD: 14,90 - 14,93
  • EURO: 16,38 - 16,41
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

İsmail Saymaz: Medyamız büyütüyor sanıyordum ama gerçekten de Ukrayna'da Türk'üm deyince Bayraktar diyorlar

Rus işgali altındaki Ukrayna'ya giderek izlenimlerini aktaran gazeteci İsmail Saymaz, "Türk olduğumuzu duyunca 'Bayraktar' diyorlar. Ben bunu ülkemizdeki iktidar yanlısı medyanın büyüttüğünü düşünüyordum." diye konuştu.

Ekleme: 13.03.2022 - 00:47 Güncelleme: 13.03.2022 - 00:54 / Editör: Ozge Selin
İsmail Saymaz: Medyamız büyütüyor sanıyordum ama gerçekten de Ukrayna'da Türk'üm deyince Bayraktar diyorlar
Ukrayna'nın Türkiye'den satın aldığı Bayraktar TB2 SİHA'lar, Ukraynalıların dilinden düşmüyor. Yeni Şafak'tan Taha Hüseyin Karagöz'ün de sahadan birçok kez aktardığı şekilde, herhangi bir Türk'e denk gelen bir Ukraynalının ilk söylediği söz genellikle 'Bayraktar' oluyor.

Ülkemizde özellikle bazı basın yayın organları ve sosyal medyada ise söz konusu durum yadırganarak 'abartılı' bulunuyor.

'MEDYAMIZ ABARTIYOR DİYE DÜŞÜNÜYORDUM'

Benzer düşüncelere sahip isimler arasında yer alan gazeteci İsmail Saymaz ise, Ukrayna'da yaşadıklarını Halk TV canlı yayınında anlattı ve yanıldığını itiraf etti.

İzlenimlerini aktaran Saymaz, 'Türk olduğumuzu duyunca 'Bayraktar' diyorlar. Ben bunu ülkemizdeki iktidar yanlısı medyanın büyüttüğünü düşünüyordum.' diye konuştu.

''BİZİM BAŞKA SİLAHIMIZ YOK' DİYORLAR'

Saymaz'ın konuya ilişkin açıklamaları şöyle:

'Batı Ukrayna'da benim gittiğim şehirlerde, insanlar seviniyorlar gerçekten mutlu oluyorlar barışçıl olduğumuzu görünce. Şu gerçekten doğru yani, iki defa karşılaştım.Çok enteresan bir durum. Bayraktar diyorlar. Türkiye'de iktidar yanlısı medya büyütüyor diye düşünüyordum. Lviv'de kamuflaj üreten bir noktada ve bir çevirmede polise denk geldik. Polis hatta dedi ki, 'Bizim başka bir silahımız yok.' Bu da tuhaftı doğrusu.'
Mansur Yavaş Cumhuriyet Tarihinin en büyük kadrolaşma rekorunu kırdı
İsmail Saymaz: Medyamız büyütüyor sanıyordum ama gerçekten de Ukrayna'da Türk'üm deyince Bayraktar diyorlar
İstanbullu yollarda kaldı: Toplu taşımada yoğunluk
İngiliz The Economist, Millet İttifakı'nın adaylık kavgasına daldı!
İstanbul'da kar küreme araçları yolda kaldı
CHP'li İBB'nin kar mücadele etmediği İstanbul'dan dehşet görüntüler!
Mesaj atmayı bari becerin! CHP'li İBB'den Milli şaire büyük saygısızlık!
Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakereler çevrim içi olarak devam ediyor
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Türk şehitlik anıtına saldırıya tepki
İstanbul'u AYBAR vurdu!
İmamoğlu neredesin?! Vatandaş İBB yüzünden yine mağdur oldu!
CİBALİ-ALİBEYKOY TRAMVAY HATTI KAR NEDENİYLE DURDU
Başkan Erdoğan ile Aliyev'in görüşmesinde dikkat çeken enerji detayı: Güney Gaz Koridoru projesi...
12 Mart koronavirüs verileri açıklandı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a beddua eden HDP'li Hüda Kaya skandal sözlerini savundu: İstediğimi söylerim
Vali Yerlikaya'dan yeni uyarı!
Bakan Soylu'dan terörü besleyen Batılı gelişmiş ülkelere veryansın: DEAŞ ve PKK'nın patronları aynı
Rusya Ukrayna savaşında son dakika gelişmesi: Rusya eşi görülmemiş kayıp yaşadı
CHP'li belediyelerin ulaşım zamlarına tepki çığ gibi! Ankara'da Mansur Yavaş'a Konya örneği verildi
Kemal Kılıçdaroğlu: SİHA'ları ilk destekleyen benim
Türkiye'de ilk! Amiral gemisinde geri sayım başladı

Türkiye'de ilk! Amiral gemisinde geri sayım başladı

İstanbul'a kar alarmı: Akşam saatlerinde etkisini artıracak

İstanbul'a kar alarmı: Akşam saatlerinde etkisini artıracak

Dünya üzerinde bu alandan sadece 3 tane var

Dünya üzerinde bu alandan sadece 3 tane var

Bakan Koca paylaştı! 'Türkiye’de ilk...''

Bakan Koca paylaştı! 'Türkiye’de ilk...''

Gram altın ve dolar fiyatında 'Putin' yankısı

Gram altın ve dolar fiyatında 'Putin' yankısı

Yoğun kar yağışı! Bolu'dan İstanbul yönüne kamyon ve TIR geçişi durduruldu

Yoğun kar yağışı! Bolu'dan İstanbul yönüne kamyon ve TIR geçişi durduruldu