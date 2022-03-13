  • USD: 14,90 - 14,93
  • EURO: 16,38 - 16,41
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Dolapçı Adem, öğretmen sevgilisini 5.5. milyon TL dolandırdı!

Ankara'da yaşayan öğretmen Ayten Kahraman'a (47) kendisini müteahhit ve gazi olarak tanıtan Adem Dolapçı (47) nişan yapıp 'evleneceğiz' diye kandırdığı talihsiz kadını yaklaşık 5.5 milyon lira dolandırdı. Ayten Kahraman, kendisini dolandıran Dolapçı ve 8 kişi hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Ekleme: 13.03.2022 - 13:11 Güncelleme: 13.03.2022 - 13:15 / Editör: Ozge Selin
Dolapçı Adem, öğretmen sevgilisini 5.5. milyon TL dolandırdı!
Ankara'da yaşayan 47 yaşındaki iki çocuk annesi Ayten Kahraman özel bir kolejde drama öğretmeni olarak çalışırken 7 sene önce Adem Dolapçı ile tanıştı. Kendisini müteahhit olarak tanıtan Adem Dolapçı, Irak'ta PKK ile girdiği çatışmada gazi olduğunu da söyledi. İzmir'de oturduğunu ancak işleri için sık sık Ankara'ya geldiğini söyleyen Dolapçı, eşinden ayrıldığını ve bir kız çocuğu babası olduğunu anlattı. Zamanla ikili arasında duygusal bir ilişki başladı. Ayten Kahraman ile evlenmek istediğini söyleyen Dolapçı, iyice karşı tarafın güvenini kazanıp, nişan yaptı.

ÖĞRETMENLİĞİ BIRAK YANIMDA ÇALIŞ

İddiaya göre, o dönemde ABC Şirketler Grubu adında bir firması olduğunu söyleyen Adem Dolapçı, Ankara'nın Ayaş ilçesinde bir hayvan tesisi inşaatı yaptığını belirterek Ayten Kahraman'dan kolejden ayrılarak kendi yanında çalışmasını istedi. Bu nedenle kolejdeki işinden ayrılan Kahraman, Dolapçı ile birlikte çalışmaya başladı. Firmadaki işlerden anlamadığını belirten Kahraman bir süre sonra, Dolapçı'nın şirketinden ayrılarak Ankara'daki başka bir okulda halkla ilişkiler müdürü olarak işe başladı.

Dolapçı Adem, öğretmen sevgilisini 5.5. milyon TL dolandırdı!

Dolapçı, bir gün Kahraman'ın yanına gelerek 'İşlerim bozuldu. Acil paraya ihtiyacım var. Eğer böyle giderse Ankara'ya bir daha gelemeyeceğim. Beni dolandıranları öldürüp ortadan kaybolacağım' dedi. Bu duruma üzülen Kahraman, o dönemde değeri 150 bin lira olan aracını satıp sevgilisine verdi. Birkaç gün sonra Kahraman'ın yanına gelen Dolapçı, 'Yeni iş kurmam için gereken parayı toplayamadım. Araç satışından gelen para yetersiz kaldı. Benim için kredi çeker misin?' dedi. Sevgilisinin hiçbir isteğini geri çevirmeyen Kahraman iki farklı bankadan 50 bin lira kredi çekti.

ARABASINDAN SONRA EVİNİ DE SATTIRDI

Bu kez de büyük bir ev yapım sözleşmesi imzaladığını söyleyen Dolapçı, 'Evleri nakit param olmadığı için yapamadım. Bu şirketi devam ettiremezsem kredi borçlarını ödeyemeyeceğim' dedi. Kahraman'ı yine ikna etmeyi başaran Dolapçı, şimdiki değeri 1.5 milyon lira olan evi sattırmayı başardı. Evin satışından sonra Kahraman'ın kalan kredilerini ödeyerek kapatan Dolapçı, geri kalan parayı da kendisi aldı.

Dolapçı Adem, öğretmen sevgilisini 5.5. milyon TL dolandırdı!

Adem Dolapçı, nişanlısına, 'Bu kadar fedakarlık yaptın. Şirketi senin üzerine yapacağım' dedi. Kahraman da 'ben bu işlerden anlamam' dese de talihsiz kadın olacaklardan habersiz önüne getirilen belgelere imza attı. Şirketin devrinden sonra arka arkaya gelen borçlar ve haciz işlemleriyle neye uğradığını şaşıran Kahraman, soluğu Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nda aldı. Dolapçı'nın devrettiği şirketten Kahraman'a 3 milyon 874 bin lira borç kaldı. Nişanlısı Adem Dolapçı ile kardeşleri, mali müşavir, avukat ve muhasebecisinin de aralarında olduğu toplam 8 kişi hakkında şikayetçi oldu.

Ayten Kahraman, ' Benim güvenimi kullanıp malımı satarak şirket kurdu. Birçok insanın da parasını alarak ev yapmadı. Borçlar da benim üzerime kaldı. Adem Dolapçı şu an soyadını da değiştirdi. Yeni soyadı Göktaşi oldu' diye konuştu.
Rusya Polonya sınırındaki NATO üssünü füze yağdırdı: Dokuz ölü, 57 yaralı
Yeni yargı paketi Meclis'e geliyor!
Avrupa ülkelerinde ayçiçek yağı krizi başladı!
İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek? Vali Ali Yerlikaya'dan İstanbul için hava durumu ve kar yağışı uyarısı...
Antalya Diplomasi Forumu'ndan sonra konuşan Bakan Çavuşoğlu: Ülkemize duyulan güven açık
Yunanistan Başbakanı Miçotakis İstanbul'da! Fener Rum Patrikhanesi'ni ziyaret etti!
1915 Çanakkale Köprüsü 18 Mart'ta açılıyor! 'En'lerin projesinde bu detaylara dikkat: Türkiye'de ilk olacak!
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir duyurdu! Yeni boyut: Dünyada sayılı...
Benzin ve motorin fiyatı için indirim bekleniyor! Pazartesi gece yarısından itibaren geçerli olacak!
İşgal saldırılarında 18'inci gün: Zelenskiy'den 'Şehirlerimiz haritadan silindi' itirafı
Kar sonrası İstanbul'da şaşırtmayan görüntüler: Vatandaşlar içerisinde zıplayarak hareket ettirmeye çalıştı
Tanju Özcan HDP’liler tarafından tehdit edildiğini açıkladı: Korkacağımı mı sanıyorsunuz Kandil'in kiralıkları
Bilgi teknolojilerinde 1 milyon gence iş kapısı açılıyor!
Rus ordusu kadın ve çocuklardan oluşan sivil grubu vurdu: Yedi kişi hayatını kaybetti
İBB asırlık ağaçları tedavi etmeden kökten kesti! Anıt çınarlarla ilgili şoke eden gerçek! Reklam panosu mu asılacak?
FETÖ'nün yeni para trafiği deşifre oldu!
Erbil'de ABD Konsolosluğuna roketli saldırı!
Mansur Yavaş Cumhuriyet Tarihinin en büyük kadrolaşma rekorunu kırdı
İsmail Saymaz: Medyamız büyütüyor sanıyordum ama gerçekten de Ukrayna'da Türk'üm deyince Bayraktar diyorlar
İstanbullu yollarda kaldı: Toplu taşımada yoğunluk
Yerli otomobil TOGG karlı yollarda: Zorlu testi başarıyla geçti

Yerli otomobil TOGG karlı yollarda: Zorlu testi başarıyla geçti

İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek? Meteoroloji'den İstanbul için haritalı hava durumu ve kar yağışı uyarısı

İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek? Meteoroloji'den İstanbul için haritalı hava durumu ve kar yağışı uyarısı

Dolapçı Adem, öğretmen sevgilisini 5.5. milyon TL dolandırdı!

Dolapçı Adem, öğretmen sevgilisini 5.5. milyon TL dolandırdı!

Rusya Ukrayna savaşı onlara hiç yaramadı! Rus oligarkların milyarlarca lira değerindeki lüks evleri tehlikede...

Rusya Ukrayna savaşı onlara hiç yaramadı! Rus oligarkların milyarlarca lira değerindeki lüks evleri tehlikede...

Milyonlar bunu bekliyor: Staj sigortası için avukat formülü! 41. madde emeklilik yolunu açıyor

Milyonlar bunu bekliyor: Staj sigortası için avukat formülü! 41. madde emeklilik yolunu açıyor

Yoğun kar yağışı! Bolu'dan İstanbul yönüne kamyon ve TIR geçişi durduruldu

Yoğun kar yağışı! Bolu'dan İstanbul yönüne kamyon ve TIR geçişi durduruldu