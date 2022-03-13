  • USD: 14,90 - 14,93
  • EURO: 16,38 - 16,41
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Dinozorlardan bile önce yaşamış: Adını 'Biden' koydular

Ahtapotlar dinozorlardan daha önce yaşamış olabilir mi? Bilim insanlarının son yaptığı akıl almaz keşif bu soruya yanıt verecek cinsten. 330 milyon yıl öncesine ait fosil bulan bilim insanları, büyük heyecan yaşattı.

Ekleme: 13.03.2022 - 22:28 Güncelleme: 13.03.2022 - 22:39 / Editör: Ozge Selin
Dinozorlardan bile önce yaşamış: Adını 'Biden' koydular
Tam 243 milyon yıl önce ortaya çıkan dinozorlar birçoğumuza göre dünyada yaşamış en eski hayvanlar olarak kabul ediliyordu.

Ancak birkaç yıl önce yapılan keşiflerle birlikte bu bilginin doğru olmadığını öğrenmiştik.

Bilim insanları dünyanın en eski hayvan fosilini geçtiğimiz yıllarda ortaya çıkarmıştı. 2018'de yapılan araştırmalar sonucunda 140 santimetre boyundaki Dickinsonia fosilinin bilinen en eski hayvan olduğu tespit edilmişti.


Dinozorlardan bile önce yaşamış: Adını 'Biden' koydular

TAM 330 MİLYON YIL ÖNCE YAŞADI

ABD'de yapılan son araştırmalar ise bilim dünyasını heyecanlandırmış durumda. Yapılan araştırmalar ahtapotların sanılanın aksine dinozorlardan daha yaşlı olabileceğini ortaya koydu. ABD'nin Montana eyaletinde yaklaşık 330 milyon öncesine ait kafadanbacaklı fosili gün yüzüne çıkarıldı. Uzmanlar karşılaştıkları manzara karşısında büyük bir şaşkınlık yaşadı.

8 uzuva sahip olduğu bilinen ahtapotların aksine keşfedilen kafadanbacaklı fosilinde tam 10 uzuv olduğu tespit edildi. Uzmanlar keşfedilen kafadanbacaklı fosilinin kireçtaşıyla kaplı olduğunu ve tam 12 santimetre uzunluğunda olduğunu duyurdu.

İYİ KORUNMUŞ HALDE BULUNDU

Kafadanbacaklı fosilinin uzuv haricinde ahtapotlarla büyük bir benzerlik içerisinde olduğu tespit edildi. Bunun en büyük kanıtı ise canlının yırtıcılardan kaçmasına yarayan mürekkep kesesi. Amerikan Doğa Tarihi Müzesi paleontologu ve yardımcılarından Christopher Whalen, fosilin iyi korunmuş halde günümüze kadar ulaştığını belirtti. Paleontolog Whalen, canlının tıpkı modern ahtapotlar gibi yırtıcılardan kaçmak için koyu renkli bir sıvı fışkırttığını ve mürekkep kesesine dair bazı kanıtlara sahip olduğunu söyledi. Whalen, 'Fosil, ahtapotların nasıl evrimleştiğine dair anlayışımızı büyük ölçüde değiştiriyor' dedi.

'OLDUKÇA NADİR GÖRÜLEN BİR OLAY'

ABD'nin Washington eyaletindeki Smithsonian Ulusal Doğa Tarihi Müzesi'nden zoolog Mike Vecchione, keşfi heyecan verici bulduğunu söyledi. İngiliz Daily Mail gazetesine konuşan Vecchione, 'Bu, çok heyecan verici bir keşif. Ahtapot türünün bilinenden daha eski gittiğine işaret ediyor. Birkaç yer dışında yumuşak doku fosilleri bulmak oldukça nadir görülen bir olaydır' diye konuştu. Heyecan uyandıran ve tarihe ışık tutan bu canlının sadece ahtapotların değil aynı zamanda 'Vampyroteuthis' olarak bilinen vampir kalamar türünün de atası olabileceği kaydedildi. Hayvanın fosilleşmiş kalıntıları aslında bundan tam 34 yıl önce 1988'de keşfedilse de canlı ancak şimdi yeni bir vampiropod türü olarak tanımlandı.

Dinozorlardan bile önce yaşamış: Adını 'Biden' koydular

JOE BIDEN'IN İSMİ VERİLDİ

Bilim insanlarını heyecanlandıran bu keşif tarih geçecek cinsten. Bunun sebebi ise fosile verilen ad. Bilim insanları, gün yüzüne çıkarılan kafadanbacaklı fosiline ABD Başkanı Joe Biden'ın adına göndermede bulunarak 'Syllipsimopodi Bideni' adı verildi. Araştırmanın baş yazarı Christopher Whalen, büyük ilgi uyandıran isim konusunda 'Başkan Biden'ın antropojenik iklim değişikliğine karşı koymak için öne sürdüğü planlar ve politikacıların bilim insanlarını dinlemesi gerektiğine dair genel görüşü bu ad konusunda beni cesaretlendirdi' dedi.

OKYANUS KÖRFEZİNDE YAŞAMIŞ OLABİLİR

Daha önceki araştırmalarda en eski kafadanbacaklı fosilinin 240 milyon yıl eskiye dayandığı tespit edilmişti. 'Syllipsimopodi Bideni' ise bu tarihi 90 milyon yıl daha öncesine götürerek söz konusu canlının tam 330 milyon yıl önce de yaşamış olduğunu ortaya koydu.

Paleontolog Christopher Whalen, daha önce tespit edilen vampiropod fosillerinin yalnızca 8 kola sahip olduğunu hatırlatarak 'Dolayısıyla bu fosil tüm kafadanbacaklıların atalarının 10 kola sahip olduğu fikrinin kanıtlarından biri' açıklamasını yaptı. Uzmanlar, dinozorlar çağından önce yaşadığı tespit edilen bu canlının muhtemelen tropikal bir bölgedeki okyanus körfezinde yaşamış olabileceği üzerinde duruyor. (CNN Türk)
Meteoroloji yeni raporunu yayımladı: Bir soğuk hava dalgası daha yolda
Selçuk Bayraktar'dan heyecanlandıran paylaşım!
Arda Güler, tarihe geçtiği maçtan sonra heyecanını paylaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 1915 Çanakkale Köprüsü dünyayı hayran bırakacak
Ukrayna'dan Rus ordusuna ağır darbe: 160 hava aracı ve 374 tank imha edildi
13 Mart koronavirüs tablosu açıklandı
Alanyaspor - Fenerbahçe - CANLI SKOR
Başkan Erdoğan BM Genel Sekreteri ile görüştü!
Sokak röportajında geçinemiyorum diyen kişi CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin çıktı! Akıllara eşini aldatması geldi
İstanbul'da motosiklet ve motokurye yasağı sona eriyor! Vali saat verdi
Bakan Koca paylaştı! İşte il il haftalık koronavirüs vaka haritası
Antalya’da köpekten kaçan kızın bacağı kesilmişti! Bu sözler yürek parçaladı: Ölmeyeceğim değil mi baba!
Çırağan'daki ağaç katliamına tepki: İBB hastalığın yayılmasına neden oldu!
Başkan Erdoğan, Miçotakis'i kabul etti!
Binali Yıldırım'dan çiftçilere destek: Ekebildiğiniz kadar ekin
Halk TV sunucusu Özlem Gürses'ten ikinci Gülnaz Şırınga vakası! Bu kez “Erbaş, Londra ev aldı” yalanı ile trollendi!
ABD’li gazeteci Brent Renaud Kiev’de öldürüldü
Rusya Polonya sınırındaki NATO üssünü füze yağdırdı: Dokuz ölü, 57 yaralı
Yeni yargı paketi Meclis'e geliyor!
Avrupa ülkelerinde ayçiçek yağı krizi başladı!
Duyanlar şoke oldu: Dünyada 12. vaka!

Duyanlar şoke oldu: Dünyada 12. vaka!

Dinozorlardan bile önce yaşamış: Adını 'Biden' koydular

Dinozorlardan bile önce yaşamış: Adını 'Biden' koydular

Görenleri kendine hayran bırakacak

Görenleri kendine hayran bırakacak

Rusya Ukrayna savaşı onlara hiç yaramadı! Rus oligarkların milyarlarca lira değerindeki lüks evleri tehlikede...

Rusya Ukrayna savaşı onlara hiç yaramadı! Rus oligarkların milyarlarca lira değerindeki lüks evleri tehlikede...

Milyonlar bunu bekliyor: Staj sigortası için avukat formülü! 41. madde emeklilik yolunu açıyor

Milyonlar bunu bekliyor: Staj sigortası için avukat formülü! 41. madde emeklilik yolunu açıyor

Bitlis ev ve araçlar kara gömüldü: Vatandaşlar tünel açarak ulaşım sağladı

Bitlis ev ve araçlar kara gömüldü: Vatandaşlar tünel açarak ulaşım sağladı