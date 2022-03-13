Dinozorlardan bile önce yaşamış: Adını 'Biden' koydular

Tam 243 milyon yıl önce ortaya çıkan dinozorlar birçoğumuza göre dünyada yaşamış en eski hayvanlar olarak kabul ediliyordu.Ancak birkaç yıl önce yapılan keşiflerle birlikte bu bilginin doğru olmadığını öğrenmiştik.Bilim insanları dünyanın en eski hayvan fosilini geçtiğimiz yıllarda ortaya çıkarmıştı. 2018'de yapılan araştırmalar sonucunda 140 santimetre boyundaki Dickinsonia fosilinin bilinen en eski hayvan olduğu tespit edilmişti.TAM 330 MİLYON YIL ÖNCE YAŞADIABD'de yapılan son araştırmalar ise bilim dünyasını heyecanlandırmış durumda. Yapılan araştırmalar ahtapotların sanılanın aksine dinozorlardan daha yaşlı olabileceğini ortaya koydu. ABD'nin Montana eyaletinde yaklaşık 330 milyon öncesine ait kafadanbacaklı fosili gün yüzüne çıkarıldı. Uzmanlar karşılaştıkları manzara karşısında büyük bir şaşkınlık yaşadı.8 uzuva sahip olduğu bilinen ahtapotların aksine keşfedilen kafadanbacaklı fosilinde tam 10 uzuv olduğu tespit edildi. Uzmanlar keşfedilen kafadanbacaklı fosilinin kireçtaşıyla kaplı olduğunu ve tam 12 santimetre uzunluğunda olduğunu duyurdu.İYİ KORUNMUŞ HALDE BULUNDUKafadanbacaklı fosilinin uzuv haricinde ahtapotlarla büyük bir benzerlik içerisinde olduğu tespit edildi. Bunun en büyük kanıtı ise canlının yırtıcılardan kaçmasına yarayan mürekkep kesesi. Amerikan Doğa Tarihi Müzesi paleontologu ve yardımcılarından Christopher Whalen, fosilin iyi korunmuş halde günümüze kadar ulaştığını belirtti. Paleontolog Whalen, canlının tıpkı modern ahtapotlar gibi yırtıcılardan kaçmak için koyu renkli bir sıvı fışkırttığını ve mürekkep kesesine dair bazı kanıtlara sahip olduğunu söyledi. Whalen, 'Fosil, ahtapotların nasıl evrimleştiğine dair anlayışımızı büyük ölçüde değiştiriyor' dedi.'OLDUKÇA NADİR GÖRÜLEN BİR OLAY'ABD'nin Washington eyaletindeki Smithsonian Ulusal Doğa Tarihi Müzesi'nden zoolog Mike Vecchione, keşfi heyecan verici bulduğunu söyledi. İngiliz Daily Mail gazetesine konuşan Vecchione, 'Bu, çok heyecan verici bir keşif. Ahtapot türünün bilinenden daha eski gittiğine işaret ediyor. Birkaç yer dışında yumuşak doku fosilleri bulmak oldukça nadir görülen bir olaydır' diye konuştu. Heyecan uyandıran ve tarihe ışık tutan bu canlının sadece ahtapotların değil aynı zamanda 'Vampyroteuthis' olarak bilinen vampir kalamar türünün de atası olabileceği kaydedildi. Hayvanın fosilleşmiş kalıntıları aslında bundan tam 34 yıl önce 1988'de keşfedilse de canlı ancak şimdi yeni bir vampiropod türü olarak tanımlandı.JOE BIDEN'IN İSMİ VERİLDİBilim insanlarını heyecanlandıran bu keşif tarih geçecek cinsten. Bunun sebebi ise fosile verilen ad. Bilim insanları, gün yüzüne çıkarılan kafadanbacaklı fosiline ABD Başkanı Joe Biden'ın adına göndermede bulunarak 'Syllipsimopodi Bideni' adı verildi. Araştırmanın baş yazarı Christopher Whalen, büyük ilgi uyandıran isim konusunda 'Başkan Biden'ın antropojenik iklim değişikliğine karşı koymak için öne sürdüğü planlar ve politikacıların bilim insanlarını dinlemesi gerektiğine dair genel görüşü bu ad konusunda beni cesaretlendirdi' dedi.OKYANUS KÖRFEZİNDE YAŞAMIŞ OLABİLİRDaha önceki araştırmalarda en eski kafadanbacaklı fosilinin 240 milyon yıl eskiye dayandığı tespit edilmişti. 'Syllipsimopodi Bideni' ise bu tarihi 90 milyon yıl daha öncesine götürerek söz konusu canlının tam 330 milyon yıl önce de yaşamış olduğunu ortaya koydu.Paleontolog Christopher Whalen, daha önce tespit edilen vampiropod fosillerinin yalnızca 8 kola sahip olduğunu hatırlatarak 'Dolayısıyla bu fosil tüm kafadanbacaklıların atalarının 10 kola sahip olduğu fikrinin kanıtlarından biri' açıklamasını yaptı. Uzmanlar, dinozorlar çağından önce yaşadığı tespit edilen bu canlının muhtemelen tropikal bir bölgedeki okyanus körfezinde yaşamış olabileceği üzerinde duruyor. (CNN Türk)