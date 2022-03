Maçlar Ertelendi Mi? Maçlar Ne Zaman Oynanacak?

Maçlar Ertelendi Mi?



Eyüpspor Bursaspor Maçı Ne Zaman Oynanacak?



Bugün Hangi Maçlar Var?



Maçlar birçok kişi tarafından merak ediliyor. Ülke genelinde şiddetini arttıran kar yağışı nedeniyle valilikler birçok konuda gerekli önlemleri aldı. Bu nedenle maçların yapılıp yapılmayacağı da oldukça merak ediliyor.vesoruları en sık aratılanlar arasında yer alıyor.sorusuna cevap almak ve konu hakkında daha detaylı bilgi edinmek için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.Futbolseverler tarafından en sık aratılanlar arasındavesoruları yer alıyor. Olumsuz hava koşullarının etkili olması nedeniyle ülke genelinde birçok ilde gerekli önlemler ve tedbirler alındı. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre hava koşulları nedeniyle 11-14 Mart tarihilerinde oynanacak maçların erteleneceği belirtildi.Olumsuz hava şartları sebebiyle maçın 12. Dakikasında ertelenmek zorunda kalan Eyüpspor Bursaspor karşılaşması hakkında birçok detay merak edildi. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındasorusu yer aldı. Maçın bu akşam kaldığı yerden devam edeceği aktarılan bilgiler arasında yer alıyor.Bugün oynanacak maçlar birçok futbolsever tarafından merak edildi. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındasorusu yer aldı. İşte 11 Mart maç takvimi11:45 Sydney FC – Western United Avustralya A Ligi Bein Sports beIN Connect13:00 Vissel Kobe – Kashima Antlers Japonya J.League Bilyoner13:00 Daegu – Seongnam Güney Kore K-League Bilyoner13:00 Ulsan – FC Seoul Güney Kore K-League Bilyoner14:00 FK Panevezys – Kauno Zalgiris Litvanya A Lyga Bilyoner 15:00 Ali Koç Basın Toplantısı FB TV 16:00 Jonava – Hegelmann Litauen Litvanya A Lyga Bilyoner 16:45 Al Urooba – Al Jazira BAE Arap Körfez Ligi Bilyoner16:45 Al Ittihad – Al Dhafra BAE Arap Körfez Ligi Bilyoner17:00 İstanbulspor – Keçiörengücü Spor Toto 1. Lig Ertelendi19:00 AS Trencin – Pohronie Slovakya Fortuna Ligi Bilyoner19:00 AS Trencin – Pohronie Slovakya Fortuna Ligi Bilyoner19:15 Emirates Club – Khorfakkan BAE Arap Körfez Ligi Bilyoner20:00 Sibenik – Lokomotiv Zagreb Hırvatistan 1. Ligi20:00 Termalica – KGHM Zaglebie Polonya Ekstraklasa Bilyoner20:10 Grazer – Kapfenberg Bulls Avusturya 1. Ligi Bilyoner20:30 Darmstadt 98 – Sandhausen Almanya Bundesliga 2 Bein Sports 2, Tivibu Spor 320:30 Hansa Rostock – Holstein Kiel Almanya Bundesliga 2 Bein Sports 4, Tivibu Spor 420:30 Hobro – Fredericia Danimarka 1. Ligi Bilyoner20:30 FC Juniors – Vorwarts Steyr Avusturya 1. Ligi Bilyoner20:30 Lafnitz – Amstetten Avusturya 1. Ligi Bilyoner20:30 Liefering – Austria II Avusturya 1. Ligi Bilyoner20:30 Rapid Wien 2 – BW Linz Avusturya 1. Ligi Bilyoner21:00 Nordsjaelland – Sonderjyske Danimarka Süper Ligi Bilyoner21:00 Lyngby – Nykobing Danimarka 1. Ligi Bilyoner22:00 Cambuur – Ajax Hollanda Eredivisie Vole App22:00 Almere – Helmond Hollanda Eerste Divisie Bilyoner22:00 NAC Breda – De Graafschap Hollanda Eerste Divisie Bilyoner22:00 Den Bosch – Maastricht Hollanda Eerste Divisie Bilyoner22:00 ADO Den Haag – Jong PSV Hollanda Eerste Divisie Bilyoner22:00 Dordrecht – Ajax Hollanda Eerste Divisie Bilyoner22:00 Eindhoven – VVV Venlo Hollanda Eerste Divisie Bilyoner22:00 FC Emmen – Jong Utrecht Hollanda Eerste Divisie22:00 Volendam – Excelsior Hollanda Eerste Divisie Bilyoner22:00 Oss – Roda Hollanda Eerste Divisie Bilyoner 22:00 Virton – Westerlo Belçika 1. B Ligi Bilyoner22:25 St.Polten – Floridsdorfer Avusturya 1. Ligi Bilyoner22:30 Parma – Cittadella İtalya Serie B Bilyoner22:30 Gornik Leczna – Legia Varşova Polonya Ekstraklasa Bilyoner22:45 Leuven – St.Gilloise Belçika Pro League Tivibu Spor 222:45 Drogheda – Sligo Rovers İrlanda Premier Ligi Bilyoner22:45 Shelbourne – Dundalk İrlanda Premier Ligi Bilyoner22:45 Dublin – Derry City İrlanda Premier Ligi Bilyoner22:45 Ayr – Kilmarnock İskoçya Championship Tivibu Spor 223:00 Atletico Madrid – Cadiz İspanya La Liga S Sport Plus, Smart Spor HD, CBC Sport23:00 Lille – St. Etienne Fransa Ligue 1 Bein Sports 223:00 WBA – Huddersfield İngiltere Championship Bein Sports 323:00 Finn Harps – St. Patricks İrlanda Premier Ligi Bilyoner23:00 Shamrock Rovers – Bohemians 1905 İrlanda Premier Ligi Bilyoner23:15 Benfica – Vizela Portekiz Liga NOS S Sport Plus