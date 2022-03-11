Maçlar Ertelendi Mi? Maçlar Ne Zaman Oynanacak?
Olumsuz hava şartları nedeniyle maçların ertelenip ertelenmeyeceği oldukça merak ediliyordu. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında maçlar ertelendi mi sorusu yer alıyor. Peki, maçlar ertelendi mi? Maçlar ne zaman oynanacak? Hangi maçlar ertelendi? İşte merak edilenler...
Maçlar birçok kişi tarafından merak ediliyor. Ülke genelinde şiddetini arttıran kar yağışı nedeniyle valilikler birçok konuda gerekli önlemleri aldı. Bu nedenle maçların yapılıp yapılmayacağı da oldukça merak ediliyor. Maçlar ertelendi mi ve maçlar ne zaman oynanacak soruları en sık aratılanlar arasında yer alıyor. Maçlar ertelendi mi sorusuna cevap almak ve konu hakkında daha detaylı bilgi edinmek için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.
Maçlar Ertelendi Mi?
Futbolseverler tarafından en sık aratılanlar arasında maçlar ertelendi mi ve maçlar ne zaman oynanacak soruları yer alıyor. Olumsuz hava koşullarının etkili olması nedeniyle ülke genelinde birçok ilde gerekli önlemler ve tedbirler alındı. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre hava koşulları nedeniyle 11-14 Mart tarihilerinde oynanacak maçların erteleneceği belirtildi.
Eyüpspor Bursaspor Maçı Ne Zaman Oynanacak?
Olumsuz hava şartları sebebiyle maçın 12. Dakikasında ertelenmek zorunda kalan Eyüpspor Bursaspor karşılaşması hakkında birçok detay merak edildi. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Eyüpspor Bursaspor maçı ne zaman sorusu yer aldı. Maçın bu akşam kaldığı yerden devam edeceği aktarılan bilgiler arasında yer alıyor.
Bugün Hangi Maçlar Var?
Bugün oynanacak maçlar birçok futbolsever tarafından merak edildi. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında bugün hangi maçlar var sorusu yer aldı. İşte 11 Mart maç takvimi
11:45 Sydney FC – Western United Avustralya A Ligi Bein Sports beIN Connect
13:00 Vissel Kobe – Kashima Antlers Japonya J.League Bilyoner
13:00 Daegu – Seongnam Güney Kore K-League Bilyoner
13:00 Ulsan – FC Seoul Güney Kore K-League Bilyoner
14:00 FK Panevezys – Kauno Zalgiris Litvanya A Lyga Bilyone
r 15:00 Ali Koç Basın Toplantısı FB TV 16:00 Jonava – Hegelmann Litauen Litvanya A Lyga Bilyoner 16:45 Al Urooba – Al Jazira BAE Arap Körfez Ligi Bilyoner
16:45 Al Ittihad – Al Dhafra BAE Arap Körfez Ligi Bilyoner
17:00 İstanbulspor – Keçiörengücü Spor Toto 1. Lig Ertelendi
19:00 AS Trencin – Pohronie Slovakya Fortuna Ligi Bilyoner
19:00 AS Trencin – Pohronie Slovakya Fortuna Ligi Bilyoner
19:15 Emirates Club – Khorfakkan BAE Arap Körfez Ligi Bilyoner
20:00 Sibenik – Lokomotiv Zagreb Hırvatistan 1. Ligi
20:00 Termalica – KGHM Zaglebie Polonya Ekstraklasa Bilyoner
20:10 Grazer – Kapfenberg Bulls Avusturya 1. Ligi Bilyoner
20:30 Darmstadt 98 – Sandhausen Almanya Bundesliga 2 Bein Sports 2, Tivibu Spor 3
20:30 Hansa Rostock – Holstein Kiel Almanya Bundesliga 2 Bein Sports 4, Tivibu Spor 4
20:30 Hobro – Fredericia Danimarka 1. Ligi Bilyoner
20:30 FC Juniors – Vorwarts Steyr Avusturya 1. Ligi Bilyoner
20:30 Lafnitz – Amstetten Avusturya 1. Ligi Bilyoner
20:30 Liefering – Austria II Avusturya 1. Ligi Bilyoner
20:30 Rapid Wien 2 – BW Linz Avusturya 1. Ligi Bilyoner
21:00 Nordsjaelland – Sonderjyske Danimarka Süper Ligi Bilyoner
21:00 Lyngby – Nykobing Danimarka 1. Ligi Bilyoner
22:00 Cambuur – Ajax Hollanda Eredivisie Vole App
22:00 Almere – Helmond Hollanda Eerste Divisie Bilyoner
22:00 NAC Breda – De Graafschap Hollanda Eerste Divisie Bilyoner
22:00 Den Bosch – Maastricht Hollanda Eerste Divisie Bilyoner
22:00 ADO Den Haag – Jong PSV Hollanda Eerste Divisie Bilyoner
22:00 Dordrecht – Ajax Hollanda Eerste Divisie Bilyoner
22:00 Eindhoven – VVV Venlo Hollanda Eerste Divisie Bilyoner
22:00 FC Emmen – Jong Utrecht Hollanda Eerste Divisie
22:00 Volendam – Excelsior Hollanda Eerste Divisie Bilyoner
22:00 Oss – Roda Hollanda Eerste Divisie Bilyone
r 22:00 Virton – Westerlo Belçika 1. B Ligi Bilyoner
22:25 St.Polten – Floridsdorfer Avusturya 1. Ligi Bilyoner
22:30 Parma – Cittadella İtalya Serie B Bilyoner
22:30 Gornik Leczna – Legia Varşova Polonya Ekstraklasa Bilyoner
22:45 Leuven – St.Gilloise Belçika Pro League Tivibu Spor 2
22:45 Drogheda – Sligo Rovers İrlanda Premier Ligi Bilyoner
22:45 Shelbourne – Dundalk İrlanda Premier Ligi Bilyoner
22:45 Dublin – Derry City İrlanda Premier Ligi Bilyoner
22:45 Ayr – Kilmarnock İskoçya Championship Tivibu Spor 2
23:00 Atletico Madrid – Cadiz İspanya La Liga S Sport Plus, Smart Spor HD, CBC Sport
23:00 Lille – St. Etienne Fransa Ligue 1 Bein Sports 2
23:00 WBA – Huddersfield İngiltere Championship Bein Sports 3
23:00 Finn Harps – St. Patricks İrlanda Premier Ligi Bilyoner
23:00 Shamrock Rovers – Bohemians 1905 İrlanda Premier Ligi Bilyoner
23:15 Benfica – Vizela Portekiz Liga NOS S Sport Plus