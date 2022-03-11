Emlak Konut GYO’dan 2021 yılında 17 milyar 143 milyon TL’lik satış!

Ürettiği marka projeleriyle Türkiye'deki gayrimenkul sektörüne yön veren Emlak Konut'un yıl içinde sergilediği yüksek performans ve elde ettiği yüksek karlılık verilerine de olumlu bir şekilde yansıdı.Emlak Konut 2021 yılı içerisinde yaşamın başladığı Semt Bahçekent, Yeniköy Konakları, Avrupark Hayat ve Avangart İstanbul projeleri başta olmak üzere 5 binden fazla bağımsız bölümün teslimlerini ve 5 arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı proje ihalesini gerçekleştirdi. Söz konusu ihalelerde 11 milyar 361 milyon TL tahmini geliri ve 4 milyar 453 milyon TL Emlak Konut şirket payı geliri elde edildi.Diğer taraftan, 7 milyar 500 milyon TL sözleşme değerinde 17 anahtar teslimi proje ile Başakşehir, Güngören, Halkalı ve Fikirtepe bölgeleri başta olmak üzere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının öncülüğünde gerçekleştirilen kentsel dönüşüm projelerine de devam ediliyor.2021 yılı sonu itibariyle, teslimini veya geçici kabulünü gerçekleştirdiği projelerle dönemi 1 milyar 332 milyon TL net konsolide karlılık ile tamamladı. Şirket kar dağıtım politikası değiştirilerek, Nisan 2022'de 390 milyon 260 bin TL kar payı dağıtımı planlanıyor.2021 yılında elde ettikleri yüksek verimliliği 2022 yılında da sürdürmeyi hedeflediklerini belirten Emlak Konut GYO Genel Müdürü Hakan Gedikli, “Yıl içinde kısmi geçici kabullerini tamamlamayı hedeflediğimiz 5 gelir paylaşımı projemizin %83'ünün ön satışını tamamladık. Yapımına devam edilen arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı projelerimizde minimum garanti edilen Emlak Konut payı 11 milyar 251 milyon TL seviyesine ulaşmıştır. Projelerimizin yüksek getiri potansiyeli sayesinde inşaatların ilerlemesine paralel daha yüksek getiri oranlarına ulaşacağına inanıyoruz. 2021 yılında ön satışlarına başladığımız, Çınarköy, Emlak Konut Vadi Evleri, Köy ve Emlak Konut Bizim Mahalle başta olmak üzere, yapımı devam eden 7 anahtar teslimi projemizin satışlarını yıl sonu itibarıyla %60 oranında tamamlandık.Geçtiğimiz dönemlerde satın aldığımız 3,3 milyon m² yüzölçümüne sahip 5,740 milyar TL değerindeki arsalardan Çekmeköy, Kartal ve Ayazağa parsellerinde projelendirme çalışmalarımızı büyük ölçüde tamamladık. Proje geliştirme çalışmalarını yürüttüğümüz ve ihalelere konu 3 milyon 432 bin metre kare büyüklüğünde 7 milyar 479 milyon TL değerinde arsa portföyüne ulaştık” dedi.Ülkemizin ihtiyaçları doğrultusunda doğa dostu yaşam alanlarını üretmeye devam ettiklerini belirten Gedikli, Emlak Konut olarak, T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı “Yeşil Kalkınma Yolunda Türkiye” konulu istişare toplantısı neticesinde alınan stratejik kararlara katılarak, iklim değişikliği konusunda sorumluluğumuzun farkındalığı ile karbon ayak izimizi asgariye indirecek çalışmalara da hız kazandırıldığını belirtti. Bu kapsamda, inşa faaliyetlerine 2022 yılı ilk çeyreğinde başlayacak olan Emlak Konut Çınarköy Evleri projesinde, belirlenen standartların üzerinde enerji verimliliği sağlayacak şekilde, A sınıfı enerji kimlik belgesine uygun tasarım geliştirildi.2021 yılını değerlendiren Genel Müdür Hakan Gedikli, “2021 yılı, ulusal ve uluslararası piyasalarda meydana gelen dalgalanmalara karşı şirketimizin finansal yapısını güçlendirmek ve faaliyetlerinde ihtiyaç duyduğu sürdürülebilir nakit akışına ulaşmak amacıyla geçtiğimiz yıllarda yürüttüğümüz çalışmaların, olumlu sonuçlarını gördüğümüz bir dönem oldu. 2022 yılında da Emlak Konut'un istikrarlı ve sürdürülebilir karlılıkla büyümesine devam edeceğine inanıyoruz. Bu doğrultuda, sahip olduğumuz arsa portföyümüz üzerinde katma değeri yüksek projeler için 6 adet gelir paylaşımı ve etaplar halinde 10 adet anahtar teslimi proje ihalelerimize devam edeceğiz. 972 bin 840 m² satış karşılığı 27 milyar 355 milyon TL ön satış geliri ve 1 milyar 440 milyon TL net karlılıkla 2022 yılını tamamlamayı hedefliyoruz. Sarıyer, Beşiktaş, Kartal ve Başakşehir'de Emlak Konut güvencesi ile projelerimizi yakın zamanda hayata geçiriyoruz. 2022 yılının ülkemiz ve sektörümüz için istikrarın, kalkınmanın ve refahın arttığı bir dönem olacağına inanıyorum. Hedefimiz, güçlü ve büyüyen Türkiye'nin üretimine, istihdamına ve gayrimenkul sektörüne bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da katkı sağlamaya devam etmektir” dedi.