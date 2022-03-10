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TOKİ'den yeni proje! İşte başvuru tarihi ve şartları...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlara yönelik İstanbul Sancaktepe’de 2+1 ve 3+1 nitelikte yapılacak 420 konutluk proje için 21 Mart’ta başvuruların başlayacağını açıkladı.

Ekleme: 10.03.2022 - 12:20 Güncelleme: 10.03.2022 - 12:20 / Editör: Ozge Selin
Yıllardır dar gelirli vatandaşları kira öder gibi ev sahibi yaptıklarını belirten TOKİ Başkanı Ömer Bulut, inşa ettikleri 1 milyon 100 bin konutla beş milyondan fazla vatandaşın sıcak yuvasının mimarı olduklarını söyledi.

İşçiden memura, ev hanımdan esnafa toplumun tüm kesimlerini kucaklayan bir anlayışla hareket ettiklerini açıklayan Bulut, “Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarımızın ev sahibi olması için İstanbul Sancaktepe’de 2 1 ve 3 1 nitelikli 420 konutluk projeyi hayata geçiriyoruz. Projemize başvurular 21 Mart-18 Mayıs 2022 tarihleri arasında yapılacak” dedi. Yeni konut projesiyle yurt dışında yaşayan Türk vatandaşların İstanbul’da kira öder gibi ev sahibi olacağını ifade eden Bulut, Sancaktepe projesini de yatay mimari anlayışla hayata geçireceklerini söyledi.

Başvurular e-Devlet üzerinden yapılacak
Projeden yararlanıp ev sahibi olmak isteyen yurt dışında yaşayan vatandaşlar başvurularını e-Devlet üzerinden yapabilecek. Projeye başvuruda bulunacak kişilerin öncelikle T.C. vatandaşı olması veya mavi kart sahibi olması gerekiyor. Başvuruda bulunacak kişilerin yurt dışında süresiz oturum hakkına sahip olması, yurt dışında daimi ikamet ediyor olması ve başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olması gerekiyor. Ayrıca bir hane halkı adına, yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları adına yalnızca bir adet başvuru yapılabilecektir. Birden fazla başvuru yapılması halinde başvurular geçersiz sayılacaktır.

Ortalama konut fiyatı ve taksitler
2 1 konutlar konutlar ortalama 1 milyon 430 bin olacak, yüzde 30 peşinatla 8 bin 342 lira taksitle 120 aya varan vadelerden, 3 1 konutlar 1 milyon 680 bin, yüzde 30 peşinatla 9 bin 800 lirada taksitle 120 aya varan vade seçenekleriyle satılacak.

Kura çekilişi 31 Mayıs’ta
Başvuruların tamamlanmasından sonra, kura çekilişi 31 Mayıs 2022’de yapılacak. Hak Sahibi Belirleme Kurası TOKİ’nin sosyal medya (FaceBook, Twitter, YouTube ve Instagram) hesaplarından canlı yayınlanacak. Proje ile ilgili tüm detaylı bilgiye www.toki.gov.tr adresinden ve alo TOKİ Bilgi Hattı:444 86 54 numaralı hattan ulaşılabiliyor.
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