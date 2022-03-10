Murat Özer Neden Vefat Etti? Murat Özer’in Eşi Feride Çetin Kimdir?

Murat Özer Neden Vefat Etti?



Murat Özer Kimdir?



Murat Özer’in Eşi Feride Çetin Kimdir?



Murat Özerin vefat haberinin ardından birçok kişi konu hakkında araştırmalara başladı. Bu kapsamda en sık aratılanlar arasındavesoruları yer alıyor. Sinema yazarı olan Uğur Vardan tarafından verilen acı haberle sosyal medyada Murat Özer ve eşi Feride Çetin konuşulmaya başlandı. Özellikleve Feride Çetin hangi filmlerde oynadı soruları da bu kapsamda oldukça aratılıyor. Birçok kişi tarafından sık sık aratılansorusuna cevap almak için ve konu hakkında daha detaylı bilgi edinmek için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.Murat Özer’in acı haberinin duyulmasının ardından vatandaşlar tarafından en sık aratılanlar arasındasorusu yer alıyor. Konuyla ilgili olarak birçok kişi araştırmalarını hızlandırdı. Murat Özer’in uzun süredir bir rahatsızlık nedeniyle tedavi gördüğü bu nedenle de 9 Mart Çarşamba günü hayata veda ettiği aktarıldı. Sinema Yazarı uğur Vardan tarafından yapılan açıklamada "Benim yakışıklı, zeki, her daim güleç, ele avuca sığmaz, hayat dolu arkadaşım… Dokunduğun her insandaki derin izlerinle hep hatıralarımızda olacaksın… Tüm sevenlerinin başı sağ olsun… / Murat Özer" ifadeleri kullanıldı.Murat Özer’in vefat haberiyle birlikte en sık aratılan sorulardan biri desorusu oldu. Murat Özer 1966 yılında doğmuştur. Sinema Yazarları Derneği’ne üye olan Özer, Radikal Gazetesi ve birçok dergide sinema eleştiri yazıları yazıyordu. 2019 yılında Feride Çetin ile evlenmiştir. 2020 senesinde ise Hayat isminde bir kız çocuğu dünyaya geldi. Murat Özer 9 Mart 202o tarihinde hayata veda etti.Feride Çetin birçok kişi tarafından merak ediliyor.sorusu bu nedenle en sık aratılanlar arasında yerini aldı. 5 Kasım 1980 doğumlu olan Feride Çetin İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi'nin Radyo TV Sinema Bölümü mezunudur. 2001 yılında mezun olduktan sonra İki Genç Kız filminin setinde keşfedilerek filmin başrolüne seçilmiştir. Behiye karakteri ile büyük beğeni toplamıştır. Çevirmenlik, dergicilik, gazetecilik gibi birçok işi de oyunculukla beraber yürüten Feride Çetin’in 15 adet kısa filmi de bulunmaktadır. Eve Dönüş, Anneler ve Kızları, Aşk ve Ceza, Yalancısın Sen ve Hatırla Sevgili gibi dizilerde yer alan Feride Çetin özellikle son rol aldığı dizi Hercai ile büyük beğeni topladı. 2019 yılında Murat Özer ile dünya evine giren Feride Çetin 2020 yılının Haziran ayında bir kız çocuğu sahibi oldu.vesorularına cevapları sizler için derledik. Birçok farklı konuda en güncel gelişmelerden haberdar olmak için sitemizi takip etmeye devam edebilirsiniz.