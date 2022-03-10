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Galatasaray - Beşiktaş Maçı Ne Zaman? Galatasaray - Beşiktaş Maçı Saat Kaçta?

Galatasaray - Beşiktaş maçı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Galatasaray - Beşiktaş maçı ne zaman sorusu yer aldı. Peki, Galatasaray - Beşiktaş maçı ne zaman? Galatasaray - Beşiktaş maçı saat kaçta? Galatasaray - Beşiktaş maçı biletleri ne kadar? İşte merak edilenler...

Ekleme: 10.03.2022 - 17:21 Güncelleme: 10.03.2022 - 17:25 / Editör: Ozge Selin
Galatasaray - Beşiktaş Maçı Ne Zaman? Galatasaray - Beşiktaş Maçı Saat Kaçta?
Galatasaray – Beşiktaş maçı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Futbolseverler karşılaşma ile ilgili detayları araştırmaya başladı. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Galatasaray - Beşiktaş maçı ne zaman ve Galatasaray - Beşiktaş maçı saat kaçta soruları yer aldı. Süper Toto Süper Lig’in 29. Haftasında oynanacak maçın biletleri de satışa çıktı. Galatasaray - Beşiktaş maçı ne zaman ve Galatasaray - Beşiktaş maçı biletleri ne kadar sorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.


Galatasaray - Beşiktaş Maçı Ne Zaman? Galatasaray - Beşiktaş Maçı Saat Kaçta?

Galatasaray - Beşiktaş Maçı Ne Zaman?


Galatasaray - Beşiktaş maçı birçok futbolsever tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Galatasaray - Beşiktaş maçı ne zaman ve Galatasaray - Beşiktaş maçı saat kaçta soruları yer aldı. Karşılaşma 14 Mart Pazartesi günü saat 20.00’de Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu’nda yapılacak.


Galatasaray - Beşiktaş Maçı Ne Zaman? Galatasaray - Beşiktaş Maçı Saat Kaçta?

Galatasaray - Beşiktaş Maçı Bilet fiyatları Ne Kadar?


Maç biletlerinin bugünden itibaren satışa çıkmasıyla en merak edilen sorulardan biri de Galatasaray - Beşiktaş maçı bilet fiyatları ne kadar sorusu oldu. Konuyla ilgili olarak Galatasaray tarafından yapılan açıklamada “Futbol takımımız Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 29. hafta maçında, 14 Mart Pazartesi günü saat 20.00'de Beşiktaş A.Ş. takımı ile Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda karşı karşıya gelecektir. Maçın biletleri 10 Mart Perşembe günü saat 14.00'te passo.com.tr adresinden satışa sunuldu. FDT'nin 52/3. maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu BATI TRİBÜNÜ 102 ve 124 numaralı blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi neticesinde kombine sahibi taraftarlarımız yerlerini, Beşiktaş maçında son 24 saat içerisinde transfer edebilirler.10 Mart Perşembe günü saat 14.00'te, 2019-2020 sezonu kombine sahiplerine, GS Bonus kart ve GS Mobile sahiplerine; 11 Mart Cuma günü saat 11.00'de rakip takım hariç, GS logolu passolig kartlarına satışa çıkacaktır. Taraftarlarımız Beşiktaş maçında satın aldıkları yerlerini, son 24 saat içerisinde transfer edebilirler. Bir taraftar farklı T.C. Kimlik numaraları girerek 2 (iki) bilet alma hakkına sahip olacaktır. Her taraftarın passolig kartı olması zorunludur. Tüm seyircilerin maske takma zorunluluğu vardır. Passolig kartı olmayan taraftarlarımız passolig.com.tr adresinden başvuru yaptıktan sonra bilet satın alabilirler. 0-6 yaş ücretsizdir. Tüm kategoriler yemeksizdir. İsteyen taraftarlarımız ekstra ücret ödeyerek yiyecek-içecek satın alabilirler. Stat otoparkımız yalnızca sezonluk otopark kartı satın alan kombine sahiplerinin kullanımına açıktır. Bilet alan taraftarlarımız için, maçlık stat otopark kullanım hakkı bulunmamaktadır. E -Bilet uygulamasının zorunlu olduğu ve hem elektronik bilet hem de kağıt biletle giriş yapılan müsabakalarda başkası adına düzenlenmiş elektronik kart ile müsabakaya giren ve kartını başkasına kullandıran kişiler hakkında 6222 sayılı kanunun 15. maddesi hükümleri çerçevesinde cezai işlem yapılmakta ve bu kişiler hakkında ayrıca seyirden men cezası uygulanmaktadır. Bu sebepten ötürü taraftarlarımızın herhangi bir cezaya maruz kalmamaları için başkasına ait elektronik kart (PassoLig) ile müsabakalara girmemeleri ve kendi elektronik kartlarını başkalarına kullandırmamaları gerekmektedir. Aslanlıyol Passolig Gişeleri çalışma Saatleri; Hafta içi ve Hafta sonu 09.00-18.00. " Karşılaşma için belirtilen bilet fiyatları şu şekilde sıralanabilir;

1.KATEGORİ: 1.250 TL
2. KATEGORİ: 1.100 TL
3. KATEGORİ: 1.000 TL
4. KATEGORİ: 1.000 TL
5. KATEGORİ: 750 TL
6. KATEGORİ: 600 TL
7. KATEGORİ: 400 TL
8. KATEGORİ: 300 TL
9. KATEGORİ: 250 TL
10. KATEGORİ: 175 TL
11. KATEGORİ: 150 TL
12. KATEGORİ: 125 TL.


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