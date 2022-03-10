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BUDO Seferleri İptal Mi? 10 Mart BUDO Seferleri İptal Mi Edildi?

BUDO iptal seferleri birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında BUDO seferleri iptal mi sorusu yer alıyor. Peki, BUDO seferleri iptal mi? 10 Mart BUDO seferleri iptal mi edildi? 10 Mart İDO seferleri durduruldu mu? İşte merak edilenler...

Ekleme: 10.03.2022 - 09:37 Güncelleme: 10.03.2022 - 09:46 / Editör: Ozge Selin
BUDO Seferleri İptal Mi? 10 Mart BUDO Seferleri İptal Mi Edildi?
İstanbul’da etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle birçok kişi konu hakkında araştırmalara başladı. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında BUDO seferleri iptal mi ve 10 Mart BUDO seferleri durduruldu mu soruları yer aldı. Marmara bölgesindeki şiddetli kar yağışı nedeniyle yolcular seferler hakkında araştırmalara başladı. Bu nedenle BUDO tarafından konuyla ilgili yapılacak araştırmalar merak ediliyor. BUDO seferleri iptal mi ve 10 Mart BUDO seferleri durduruldu mu sorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.

10 Mart BUDO Seferleri Durduruldu Mu?


10 Mart tarihinde İstanbul’da şiddetli kar yağışının etkili olması nedeniyle birçok kişi konuyla ilgili araştırmalara başladı. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında 10 Mart BUDO seferleri durduruldu mu ve 10 Mart BUDO seferleri iptal mi sorularına cevap aramaya başladı. Seyahat etmek isteyen birçok kişi Bursa Deniz Otobüsleri tarafından yapılacak açıklamaları ilgiyle bekliyor. BUDO seferleri iptal mi soruları için BUDO tarafından yapılan açıklama şu şekilde;


10.03.2022 07:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

10.03.2022 08:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

10.03.2022 09:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

10.03.2022 09:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

10.03.2022 10:00 tarihindeki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

10.03.2022 10:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.


BUDO Seferleri İptal Mi? 10 Mart BUDO Seferleri İptal Mi Edildi?

İDO Seferleri İptal Mi?


10 Mart tarihinde olumsuz hava koşulları nedeniyle İDO seferlerinin iptal edilip edilmeyeceği oldukça merak edildi. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında İDO seferleri iptal mi sorusu yer aldı. İDO iptal seferleri şu şekilde sırlanabilir;

Pendik-Yalova-07:00
Yalova-Pendik-07:00
Yalova-Pendik-08:00
Pendik-Yalova-08:00
Pendik-Yalova-09:00
Yalova-Pendik-09:00
Yalova-Pendik-10:00
Pendik-Yalova-10:00
Bursa-Kabataş-10:30
Pendik-Yalova-11:00
Yalova-Pendik-11:00
Kadıköy-Bursa-11:35
Yalova-Pendik-12:00

BUDO Seferleri İptal Mi? 10 Mart BUDO Seferleri İptal Mi Edildi?

BUDO Biletleri Ne Kadar?


BUDO bilet fiyatları da birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında BUDO biletleri ne kadar sorusu yer alıyor. Yeni yılın gelmesinin ardından bilet fiyatları hakkında araştırmalar hızlandı. Bu nedenle vatandaşlar konuyla ilgili detayları öğrenmek için arama motorlarına yöneldi. İşte birçok kişi tarafından merak edilen 10 Mart BUDO bilet fiyatları;

Tam Bilet. ₺78,00. Kampanya ₺39,00.
Öğrenci (6-27) ₺78,00. Kampanya ₺39,00.
Gazi-Şehit Yt. ₺78,00. Kampanya ₺39,00.
Engelli. ₺78,00. Kampanya ₺39,00.
Çocuk. ₺78,00. Kampanya ₺39,00.
Basın. ₺78,00. Kampanya ₺39,00.
65 yaş üstü ₺78,00. Kampanya ₺39,00.

10 Mart BUDO seferleri iptal mi ve 10 Mart BUDO seferleri durduruldu mu sorularına cevapları sizler için derledik. Konuyla ilgili olarak güncel gelişmelerden haberdar olmak için sitemizi takip etmeye devam edebilirsiniz.
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