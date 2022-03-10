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ABD ekonomisi için aşırı ısınma sinyali! Enflasyon hız kesmedi: Artık tüm gözler faiz kararı için Fed'de olacak

ABD'de enflasyon 40 yılın rekorunu kırdı. ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Şubat'ta aylık yüzde 0,8 artarken, yıllık yüzde 7,9 ile 1982'den bu yana kaydedilen en büyük artışı gösterdi. Ülkede TÜFE, Şubat'ta yıllık bazda yüzde 7,9 artarak piyasa beklentileriyle paralel bir seyir izledi. Artık tüm gözler 15-16 Mart tarihinde gerçekleşecek Fed toplantısında olacak.

Ekleme: 10.03.2022 - 22:37 Güncelleme: 10.03.2022 - 22:40 / Editör: Ozge Selin
ABD ekonomisi için aşırı ısınma sinyali! Enflasyon hız kesmedi: Artık tüm gözler faiz kararı için Fed'de olacak
ABD Çalışma Bakanlığı, Şubat ayına ilişkin TÜFE verisini açıkladı. Buna göre, Amerikalı tüketicilerin yaşam maliyeti, Şubat'ta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,8 arttı. Bu dönemde piyasa beklentileriyle paralel bir seyir izleyen TÜFE verisi, Ocak'ta aylık bazda yüzde 0,6 artmıştı.

BENZİN, BARINMA VE GIDA FİYATLARINDAKİ ARTIŞLAR ÖNE ÇIKTI

Ülkede TÜFE, Şubat'ta yıllık bazda da yüzde 7,9 artarak piyasa beklentileri dahilinde gerçekleşti.

Yıllık enflasyon, 1982'den bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye çıkarken, Ocak'ta da yıllık bazda yüzde 7,5 ile 40 yılın zirvesini görmüştü. Söz konusu dönemde benzin, barınma ve gıda endekslerindeki artışlar tüketici fiyatlarındaki yükselişte etkili oldu.

Enerji endeksi altındaki benzin endeksi Şubat'ta aylık yüzde 6,6 artarken, yıllık yüzde 38 yükseldi. Aynı dönemde barınma endeksi de aylık yüzde 0,5 ve yıllık yüzde 4,7 arttı. Gıda endeksi ise aylık yüzde 1 ve yıllık yüzde 7,9 artış kaydetti.

Bu dönemde ikinci el araç fiyatlarında ise aylık bazdaki düşüş dikkati çekti. İkinci el araç endeksi aylık yüzde 0,2 azalırken, yıllık yüzde 41,2 arttı.

ÇEKİRDEK ENFLASYON YILLIK BAZDA BEKLENTİLERİ AŞTI

Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE ise Şubat'ta aylık yüzde 0,5 artarak beklentilerle paralel bir seyir izledi. Çekirdek enflasyon, yıllık bazda ise yüzde 6,4'lük artışla beklentileri geride bıraktı.

Söz konusu dönemde çekirdek enflasyona ilişkin piyasa beklentileri yıllık yüzde 5,9 artması yönündeydi.

Çekirdek TÜFE, Ocak'ta aylık yüzde 0,6 ve yıllık yüzde 6 artmıştı.

Analistler, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın ham petrol ve diğer emtia fiyatlarını artırması nedeniyle enflasyonun gelecek aylarda daha da hızlanmasının beklendiğini kaydetti.

FED TOPLANTISI 15-16 MART TARİHİNDE GERÇEKLEŞECEK

ABD Merkez Bankası Fed faiz kararı için 15-16 Mart tarihlerinde FMOC toplantısını gerçekleştirecek. Enflasyondaki yüksek seyir nedeniyle Fed'in 25 baz puan faiz artırması bekleniyor. Fed Başkanı Jerome Powell Mart ayının faiz artırımı için uygun bir zaman olduğunu ifade etmişti. Ancak Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ekonomi üzerinde yarattığı tahribat nedeniyle Fed'in daha yüksek bir faiz artırımı yapması Mart ayı toplantısında beklenmiyor.

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