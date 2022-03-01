  • USD: 13,89 - 13,91
  • EURO: 15,56 - 15,58
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Ukrayna 'Yılan Adası' hakkındaki gerçeği açıkladı

Ukrayna sınırları içerisinde bulunan Yılan Adası, sosyal medyada yayımlanan bir telsiz konuşması ile dünya gündemine oturmuştu. Ukrayna Deniz Kuvvetleri, Yılan Adası'nda yaşanan olayla ilgili gerçeği açıkladı. Yapılan açıklamada adayı savunan Ukrayna askerlerinin Rusya tarafından esir alındığı bilgisi paylaşıldı.

Ukrayna 'Yılan Adası' hakkındaki gerçeği açıkladı
Ekleme: 1.03.2022 - 10:50 Güncelleme: 1.03.2022 - 16:50 / Editör: Ozge Selin
Ukrayna 'Yılan Adası' hakkındaki gerçeği açıkladı
Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri harekat 5. gününde devam ederken, Ukrayna Deniz Kuvvetleri'nden yeni bir açıklama geldi. Ukrayna Deniz Kuvvetleri tarafından Zmiinyi olarak da bilinen Yılan Adası'nda Rus birliklerinin Ukrayna askerlerine saldırısı sonucu 82 Ukrayna askerinin esir alındığı bildirildi.

Açıklamada, 'Kardeşlerimizin sağ olduğunu öğrenmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Adaya yapılan saldırıyı iki kere püskürttüler ancak cephane yetersizliğinden dolayı savunmaya devam edemediler' denildi.

Ukrayna Deniz Kuvvetleri, Rus birliklerinin saldırısında adanın alt yapısının tamamen yok edildiğini de bildirdi.

Ukrayna Sınır Muhafız Teşkilatı tarafından yapılan açıklamada ise, '82 Ukrayna askerinin de sağ olduklarına dair bilgi aldık' denildi.

Yılan Adasındaki askerlerin öldüğü açıklanmıştı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, söz konusu adadaki Rus bombardımanında 13 Ukrayna askerinin hepsinin öldürüldüğünü açıklayarak, 'Bütün sınır muhafızları kahramanca öldü ama pes etmedi. Onları kahramanlık nişanıyla onurlandıracağız' demişti.

Sosyal medyada paylaşılan bir telsiz konuşması ise dünya gündemine oturmuştu. Söz konusu konuşmada Rus subayı adadaki Ukraynalı askerlere, 'Bu bir askeri savaş gemisi. Boşuna kan dökülmemesi için silahlarınızı bırakıp teslim olmanızı öneririm. Aksi takdirde bombalanacaksınız' demiş, Ukraynalı bir asker ise kendilerine seslenen Rus subaya 'Rus savaş gemisi, defol git' yanıtını vermişti.
Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani Türkiye'de! Başkan Erdoğan resmi törenle karşıladı.
BM'den mültecilere yönelik çifte standarda tepki: Günün sonunda hatırlamamız gereken hepsinin insan olduğudur
İşte 10 maddede Rusya Ukrayna savaşı ve Türkiye! Türkiye tüm senaryolara hazır!
Başkan Erdoğan'dan peş peşe diplomasi trafiği
Yunanistan medyasındaki skandal Türkiye haritasına sert tepki: Düzeltin ve izahat verin
Rusya Ukrayna savaşı Cenevre zirvesine damga vurdu! Lavrov'a büyük şok...
Rusya Ukrayna savaşında Putin en korkulan silahını sahaya sürdü! Tam bir canavar...
CHP liderliğindeki 6 muhalefetin yeni sisteminde Atatürk yok! Kılıçdaroğlu partiden sonra ülkeden de silmek istiyor
Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy Avrupa Parlamentosu'na seslendi
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı işgal girişiminde altıncı gün: Dakika dakika bölgedeki son gelişmeler
Rusya'dan Fransa'ya savaş uyarısı: Konuşmalarınıza dikkat edin
SGK duyurdu! 3 bin 984 lira verilecek...
Yüzlerce mülteciyi ölüme gönderen Yunanistan'dan skandal sözler! 'Onlar bizden...'
Ukrayna Savunma Bakanlığı sivil halka pusu kurmanın püf noktalarını anlattı: Gerekirse ormanı yakın
Kudüs'te İsrail askerinden kız çocuğuna şiddet
Bakan Dönmez tarih verdi: Dördüncü sondaj gemisi geliyor
Rusya'dan ABD'ye: Nükleer silahların evine dönme vakti geldi
Ankara'da mide bulandıran olay! Serviste zihinsel engelli kadına cinsel taciz!
'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın, mahkemedeki ifadesinde belediyeleri suçladı!
Savaşın simgesi Olena öğretmen yine dünya gündeminde! Rus medyası hedef tahtasına koydu
Adalet Bakanlığı duyurdu: 12 bin 823 personel alımı yapılacak son başvuru tarihi 17 Mart

Adalet Bakanlığı duyurdu: 12 bin 823 personel alımı yapılacak son başvuru tarihi 17 Mart

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı'ndan 'Molotofu tankların neresine atmalısınız?' paylaşımı...

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı'ndan 'Molotofu tankların neresine atmalısınız?' paylaşımı...

Sadece gündüz ısırıyor! Marmara, Ege ve Karadeniz alarmda

Sadece gündüz ısırıyor! Marmara, Ege ve Karadeniz alarmda

Amfibi hücum gemisi ANADOLU’nun deniz testleri başladı

Amfibi hücum gemisi ANADOLU’nun deniz testleri başladı

Resmi Gazete'de yayımlandı! MEB Eğitim Müfettiş Yardımcısı alımı yapacak!

Resmi Gazete'de yayımlandı! MEB Eğitim Müfettiş Yardımcısı alımı yapacak!

Ukraynalı Tiktok fenomeni ele geçirilen Rus zırhlısının nasıl kullanılacağını paylaştı!

Ukraynalı Tiktok fenomeni ele geçirilen Rus zırhlısının nasıl kullanılacağını paylaştı!