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Ukrayna'ya yönelik işgal girişimi başlatan Rus ordusu için korkutan iddia: Eğer doğruysa bu savaş suçu olur

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı işgal girişiminde altıncı güne girilirken Ukrayna'nın Washington Büyükelçisi Oksana Markarova'dan dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Oksana, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarında kullanımı yasaklanan vakum bombası kullandığını belirtti. İddialara yönelik ABD'den ilk tepki geldi: Eğer doğruysa bu, savaş suçu olur..

Ukrayna'ya yönelik işgal girişimi başlatan Rus ordusu için korkutan iddia: Eğer doğruysa bu savaş suçu olur
Ekleme: 1.03.2022 - 09:14 Güncelleme: 1.03.2022 - 09:23 / Editör: Ozge Selin
Ukrayna'ya yönelik işgal girişimi başlatan Rus ordusu için korkutan iddia: Eğer doğruysa bu savaş suçu olur
Rusya devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatı ile Ukrayna'ya yönelik başlatılan işgal girişiminde altıncı güne girildi.

Ukrayna'nın Donbas şehrine yönelik başlatılan ve Rus ordusunun hızla ilerleyişi sonrası Kiev'e kadar ulaşan işgal girişimi sonrası bölgeden çatışma haberleri ve çok sayıda patlama sesi geliyor.

Ukrayna'yı işgal eden Rus ordusu, büyük bir direnişle karşılaştı. Rus lider Putin ise nükleer caydırıcı güçlerini özel savaş görevi durumuna geçirmesini emretti.

Ukrayna'nın Washington Büyükelçisi Oksana Markarova, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarında, Cenevre Sözleşmesi uyarınca kullanımı yasaklanan vakum bombası kullandığını belirtti.

Amerikan basınında, Markarova'nın Kongre üyeleri ile yaptığı görüşmenin ardından yaptığı açıklamalara ilişkin haberler yer aldı.

Haberlerde, Markarova'nın "Ruslar bugün Ukrayna'da Cenevre Sözleşmesi'nde kullanımı yasaklanan vakum bombasını kullandı. Rusya'nın Ukrayna'da yaratmaya çalıştığı yıkım çok büyük." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan söz konusu iddialar, günlük basın toplantısında Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki'ye soruldu.

Psaki, "Bu haberleri gördük ancak henüz teyit edemedik. Eğer doğruysa bu, savaş suçu olur." dedi.

Vakum bombası, nükleer olmayan ancak öldürme gücü en yüksek olan bombalardan biri olarak biliniyor.

NATO'nun Rusya'ya karşı önlem açıklamalarının ardından Rusya'ya ait Topol-M balistik füzesi ülkenin başkenti Moskova'da sevkiyat halindeyken görüntülenmişti. Rusya'nın en önemli balistik roketleri arasında görülen Topol-M balistik füzesinin 11 bin kilometre menzili bulunuyor.

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