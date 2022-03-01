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Beyaz Gazete
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Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani Türkiye'de! Başkan Erdoğan resmi törenle karşıladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye ziyarette bulunan Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani'yi resmi törenle karşıladı. Baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından anlaşmaların imza törenine iştirak edecek Başkan Erdoğan ve Osmani, daha sonra ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Ekleme: 1.03.2022 - 18:05 Güncelleme: 1.03.2022 - 18:12 / Editör: Ozge Selin
Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani Türkiye'de! Başkan Erdoğan resmi törenle karşıladı.
Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani'nin bulunduğu makam aracını, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti.

Başkan Erdoğan, Osmani'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısında karşıladı.

Başkan Erdoğan ve Osmani'nin tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, 21 pare top atışı eşliğinde iki ülke milli marşları çalındı.

VJOSA'DAN TÜRKÇE SELAM

Osmani, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı, Türkçe 'Merhaba asker.' diyerek selamladı.

Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı.

İki ülke heyetlerinin takdimi sonrasında Başkan Erdoğan ve Osmani, merdivenlerde Türkiye ve Kosova bayrakları önünde gazetecilere poz verdi.

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani Türkiye'de! Başkan Erdoğan resmi törenle karşıladı.

BASIN TOPLANTISI GERÇEKLEŞECEK

Baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından anlaşmaların imza törenine iştirak edecek Başkan Erdoğan ve Osmani, daha sonra ortak basın toplantısı düzenleyecek.

TÖRENE KATILAN İSİMLER

Törende, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanlığı İdari İşleri Başkanı Metin Kıratlı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile Ankara Valisi Vasip Şahin de hazır bulundu.

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani Türkiye'de! Başkan Erdoğan resmi törenle karşıladı.
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