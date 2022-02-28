Songül Karlı Kimdir? Songül Karlı Nereli?
Songül Karlı birçok kişi tarafından merak edilen isimler arasında yer alıyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Songül Karlı sorusu yer aldı. Peki, Songül Karlı kimdir? Songül Karlı kaç yaşında? Songül Karlı nereli? İşte merak edilenler...
Songül Karlı sabah saatlerinden itibaren en çok aratılan isimler arasında yer aldı. Bu nedenle birçok kişi Songül Karlı kimdir ve Songül Karlı kaç yaşında sorularına cevap aramaya başladı. Birçok kişi tarafından araştırılan konu hakkında detaylar merak ediliyor. İbrahim Tatlıses’in programına katılmasıyla ünlü sanatçı araştırılmaya başlandı. Songül Karlı kimdir ve Songül Karlı nereli sorusu oldukça araştırılıyor. Konuyla ilgili ayrıntılar için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.
Songül Karlı Kimdir?
Songül Karlı son zamanlarda isminden sık sık söz ettiriyor. Bu nedenle en merak edilen sorular arasında Songül Karlı kimdir ve Songül Karlı nereli soruları yer aldı. Oyuncu, şarkıcı ve sunucu olarak bilinen Songül Karlı birçok projede yer aldı. 15 Eylül 1973 yılında doğan Karlı İstanbul doğumludur. 1991 yılında çıkardığı Derman Sendedir isimli albümüyle müzik kariyerine başladı. Songül Karlı İle Cumartesi programıyla sunuculuk alanında ilerlemeye başladı. Ardından FOX TV ekranlarında Uğur Arslan ile beraber sunduğu Su Gibi programıyla büyük ilgi topladı. Songül Karlı filmleri ve şarkıları ise şu şekilde sırlanabilir;
2000 Paşa Baba Konağı
2002 Reyting Hamdi
2004 Türkü Filmi
2007 Songül Karlı İle Cumartesi Kendisi Sunucu
2008 İki Gönül Bir Olunca Kendisi Sunucu
2008 Su Gibi Kendisi Sunucu
2010 Yasemince
2014 Songül Karlı ile Yeniden Kendisi Sunucu
2015 Bugün Yıldız Benim Kendisi Sunucu
2016 Songül Karlı İle Evlilik Yolunda Kendisi Sunucu
2021 Gelinim Mutfakta
1991 Derman Sendedir Duygu Müzik
1992 Böyle Olur mu Duygu Müzik
1993 Oralıyam Ben Duygu Müzik
1994 Dokunsalar Ağlayacağım Prestij Müzik
1994 Dal Boylum Prestij Müzik
1995 Yanık Bir Türkü Prestij Müzik
1996 Omuz Omuza Prestij Müzik
1998 Yalan İdobay Müzik
2002 Bir Yana Akbaş Müzik
2004 Kaç Bahar Akbaş Müzik
2017 Hayat Bir Gün A1 Müzik Yapım
Songül Karlı Ödülleri
Kazandı 1993 Altın Kelebek Ödülleri
En İyi Türk Halk Müziği Kadın Solist
Adaylık 1995 Kral Tv Video Müzik Ödülleri En İyi Türk Halk Müziği Kadın Sanatçı
Kazandı 1997 Kral Tv Video Müzik Ödülleri En İyi Türk Halk Müziği Kadın Sanatçı
Kazandı 1998 Kral Tv Video Müzik Ödülleri En İyi Türk Halk Müziği Kadın Sanatçı
Kazandı 1999 Altın Kelebek Ödülleri
En İyi Türk Halk Müziği Kadın Solist
Adaylık 2000 Kral Tv Video Müzik Ödülleri En İyi Türk Halk Müziği Kadın Sanatçı
Adaylık 2003 Kral Tv Video Müzik Ödülleri En İyi Türk Halk Müziği Kadın Sanatçı
Adaylık 2005 Kral Tv Video Müzik Ödülleri En İyi Türk Halk Müziği Kadın Sanatçı
Kazandı 2012 Evo's Angels - KırmızıTürk Yılın En'leri En İyi Kadın Program Sunucusu[1]
Kazandı 2015 Magazin Casusu Ödülleri Fantazi-Arabesk En İyi Düet