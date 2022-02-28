Songül Karlı Kimdir? Songül Karlı Nereli?

Songül Karlı Kimdir?



Songül Karlı sabah saatlerinden itibaren en çok aratılan isimler arasında yer aldı. Bu nedenle birçok kişivesorularına cevap aramaya başladı. Birçok kişi tarafından araştırılan konu hakkında detaylar merak ediliyor. İbrahim Tatlıses’in programına katılmasıyla ünlü sanatçı araştırılmaya başlandı.vesorusu oldukça araştırılıyor. Konuyla ilgili ayrıntılar için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.Songül Karlı son zamanlarda isminden sık sık söz ettiriyor. Bu nedenle en merak edilen sorular arasındavesoruları yer aldı. Oyuncu, şarkıcı ve sunucu olarak bilinen Songül Karlı birçok projede yer aldı. 15 Eylül 1973 yılında doğan Karlı İstanbul doğumludur. 1991 yılında çıkardığı Derman Sendedir isimli albümüyle müzik kariyerine başladı. Songül Karlı İle Cumartesi programıyla sunuculuk alanında ilerlemeye başladı. Ardından FOX TV ekranlarında Uğur Arslan ile beraber sunduğu Su Gibi programıyla büyük ilgi topladı. Songül Karlı filmleri ve şarkıları ise şu şekilde sırlanabilir;2000 Paşa Baba Konağı2002 Reyting Hamdi2004 Türkü Filmi2007 Songül Karlı İle Cumartesi Kendisi Sunucu2008 İki Gönül Bir Olunca Kendisi Sunucu2008 Su Gibi Kendisi Sunucu2010 Yasemince2014 Songül Karlı ile Yeniden Kendisi Sunucu2015 Bugün Yıldız Benim Kendisi Sunucu2016 Songül Karlı İle Evlilik Yolunda Kendisi Sunucu2021 Gelinim Mutfakta1991 Derman Sendedir Duygu Müzik1992 Böyle Olur mu Duygu Müzik1993 Oralıyam Ben Duygu Müzik1994 Dokunsalar Ağlayacağım Prestij Müzik1994 Dal Boylum Prestij Müzik1995 Yanık Bir Türkü Prestij Müzik1996 Omuz Omuza Prestij Müzik1998 Yalan İdobay Müzik2002 Bir Yana Akbaş Müzik2004 Kaç Bahar Akbaş Müzik2017 Hayat Bir Gün A1 Müzik YapımKazandı 1993 Altın Kelebek ÖdülleriEn İyi Türk Halk Müziği Kadın SolistAdaylık 1995 Kral Tv Video Müzik Ödülleri En İyi Türk Halk Müziği Kadın SanatçıKazandı 1997 Kral Tv Video Müzik Ödülleri En İyi Türk Halk Müziği Kadın SanatçıKazandı 1998 Kral Tv Video Müzik Ödülleri En İyi Türk Halk Müziği Kadın SanatçıKazandı 1999 Altın Kelebek ÖdülleriEn İyi Türk Halk Müziği Kadın SolistAdaylık 2000 Kral Tv Video Müzik Ödülleri En İyi Türk Halk Müziği Kadın SanatçıAdaylık 2003 Kral Tv Video Müzik Ödülleri En İyi Türk Halk Müziği Kadın SanatçıAdaylık 2005 Kral Tv Video Müzik Ödülleri En İyi Türk Halk Müziği Kadın SanatçıKazandı 2012 Evo's Angels - KırmızıTürk Yılın En'leri En İyi Kadın Program Sunucusu[1]Kazandı 2015 Magazin Casusu Ödülleri Fantazi-Arabesk En İyi Düet