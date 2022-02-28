Rusya Ukrayna savaşında şiddet artıyor! Rusya’dan açık tehdit!

Rusya Ukrayna savaşında şiddetli çatışmalar devam ediyor. Savaşta her iki tarafta da ağır kayıplar yaşanırken, Rus kuvvetleri tarafından işgal edilen başkent Kiev'de ateş altında. Geçtiğimiz gece boyunca Harkov kentinde büyük kayıplar yaşanırken, Ukrayna'dan öldürülen Rus askerlerine ilişkin açıklama gelmişti.Sivil halkın da katıldığı savunmada şimdiye dek 4 bin 300 Rus askerinin öldürüldüğü ve yüzlerce aracının da imha edildiği bilgisi paylaşılmıştı.Son dakika bilgilerine öldürülen Rus askeri sayısı, bu sabah itibarıyla 5 binin üzerine çıktı. Halka seslenen Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy "Düşmanın (Rusya) kayıpları çok ağır, çok ciddi. Yüzlerce, yüzlerce sınırımızı geçen ölü asker" şeklinde konuşmuştu.Rusya Savunma Bakanlığı tarafından da son duruma ilişkin açıklamalar geldi. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, son yaptığı açıklamasında, Rusya tarafından ilk günden itibaren Ukrayna'ya büyük zararlar verildiğini aktardı.Konaşenkov açıklamasında, "Özel askeri operasyonun başlangıcından bu yana, Rus silahlı kuvvetleri, Ukrayna'da 1067 askeri altyapı tesisini vurdu. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ait 27 komuta ve iletişim merkezi, 38 uçaksavar ve savunma sistemi ve S-300 sistemleri, Buk-M1 ve OSA, 56 radar istasyonu imha edildi. Operasyonun başından beri 254 tank ve diğer zırhlı araçlar, 31 uçak, 46 çok amaçlı roketatar, 103 top ve havan, 164 adet özel askeri araç imha edildi" ifadelerini kullandı.Konaşenkov yaptığı açıklamada Ukrayna kuvvetlerine yönelik tehditte de bulundu. Ukrayna'da milliyetçilere karşı savaştıklarını savunan Konaşenkov, Ukrayna'nın esir düşen Rus askerlerine kötü muamelede bulunduklarını bildiklerini söyledi.Konaşenkov açıklamasında "Tüm yüzler, sesler, telefon numaraları, bunların koordinatları, IP adresleri ve ayrıca askerlerimizin istismarına karışan herkesin yazışmaları kaydedilmekte ve tespit edilmektedir. Hepiniz bulunacaksınız ve kaçınılmaz bir şekilde cezalandırılacaksınız." ifadelerini kullandı.Rusya'nın esirlere kötü davrandığı iddiaları, Ukrayna tarafından yalanlanmıştı. Ukrayna'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Sergiy Kyslytsya, Rus askerlerinin durumlarından haberdar olmak isteyen yakınları için özel telefon hattı kurduklarını bildirdi.Kyslytsya, Ukrayna'ya saldıran Rus ordusundaki yakınlarının durumunu öğrenmek isteyen aileler için de özel telefon hattı oluşturulduğunu açıkladı.Kyslytsya, söz konusu telefon hattının numarasını üyelere dağıtarak "Çocukların durumunu sormak, Ukrayna'dan geri almak ve (cenazeleri) onurlu bir şekilde defnetmek isteyen Rus ailelerinin arayabileceği telefon numaraları bunlar." dedi.