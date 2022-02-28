Bakan Nureddin Nebati'den Türkiye ekonomisine ilişkin açıklamalar...

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 2021 yılı Türkiye ekonomisi büyüme rakamlarının belli olmasının ardından yaptığı açıklamada, "Nebati: Ekonomimiz 2021 yılı son çeyreğinde yıllık bazda reel olarak yüzde 9,1 oranında büyüdü. Böylece 2021 yıl genelinde büyüme yüzde 11 olarak gerçekleşti, Bu performans ile 2021 yılında verisi açıklanan G-20, OECD ve AB ülkeleri arasında en yüksek büyüme sağlayan ülke olduk" ifadelerini kullandı