Bakan Nureddin Nebati'den Türkiye ekonomisine ilişkin açıklamalar...
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 2021 yılı Türkiye ekonomisi büyüme rakamlarının belli olmasının ardından yaptığı açıklamada, "Nebati: Ekonomimiz 2021 yılı son çeyreğinde yıllık bazda reel olarak yüzde 9,1 oranında büyüdü. Böylece 2021 yıl genelinde büyüme yüzde 11 olarak gerçekleşti, Bu performans ile 2021 yılında verisi açıklanan G-20, OECD ve AB ülkeleri arasında en yüksek büyüme sağlayan ülke olduk" ifadelerini kullandı
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 2021 yılı Türkiye ekonomisi büyüme rakamlarının belli olmasının ardından yaptığı açıklamada, 'Nebati: Ekonomimiz 2021 yılı son çeyreğinde yıllık bazda reel olarak yüzde 9,1 oranında büyüdü. Böylece 2021 yıl genelinde büyüme yüzde 11 olarak gerçekleşti, Bu performans ile 2021 yılında verisi açıklanan G-20, OECD ve AB ülkeleri arasında en yüksek büyüme sağlayan ülke olduk' ifadelerini kullandı
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