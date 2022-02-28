8 Mart BİM Aktüel Ürünler Kataloğu Yayınlandı! 8 Mart Salı BİM Aktüel Ürünler Kataloğu
BİM aktüel ürünler listesi birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında BİM aktüel ürünler listesi yayınlandı mı sorusu yer almaktadır. Peki, BİM aktüel ürünler listesi yayınlandı mı? 8 Mart aktüel ürünler kataloğu yayınlandı mı? BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte merak edilenler...
8 Mart Salı BİM aktüel ürünler kataloğu birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında 8 Mart BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı mı sorusu yer alıyor. Haftalık olarak indirim yapan BİM’İn bu hafta hangi ürünlerde indirim yaptığı müşteriler tarafından merak edildi. 8 Mart BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı mı ve bu hafta BİM’de hangi ürünler indirimde sorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.
8 Mart BİM Aktüel Ürünler Kataloğu Yayınlandı Mı?
Haftalık olarak indirim yapan BİM hakkında birçok kişi araştırmalara başladı. Bu kapsamda en sık aratılanlar arasında 8 Mart BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı mı sorusu oldukça merak ediliyor. Kaliteli ürünleri uygun fiyatlara satın almak isteyenler katalogları yakından takip ediyor. İşte 8 Mart BİM Aktüel ürünler kataloğu listesi;
Bebem Natural Bebek Bezleri 109 TL
4L Asperox Temizlik Sıvısı 29.90 TL
2L Fairy Losyon Sıvı Bulaşık Deterjanı 34.90 TL
Domestos + Cif Krem 36.90 TL
Marc Banyo/Mutfak Temizleyici 19.90 TL
Calgon Kireç Önleyici 21.90 TL
Bind Activit Bulaşık Makinesi Tableti 69.90 TL
Bind Activit Bulaşık Makinesi Kokusu 6.50 TL
2’li Bind Activit Bulaşık Makinesi Temizleyicisi 5.90 TL
Pofu Dev Kağıt Havlu 8.90 TL
32’li Blume Tuvalet Kağıdı 68.90 TL
3’lü Parex Mikro Fiber Temizlik Bezi 16.90 TL
28’li Günlük Molped 12.90 TL
18’li Molped Gece 24.90 TL
800 g Fiskokrem Fındık Kreması 36.90 TL
Ülker Peynirli Çubuk Kraker 2.25 TL
Ülker Petibör Bisküvi 22.90 TL
Ülker Finger Bisküvi 22.90 TL
Dankek Kakaolu Balon Kek 9.90 TL
Biskrem Kakaolu Dolgulu Bisküvi 7.90 TL
Besin Kremalı Gofret 6.90 TL
Haribo Yumuşak Şeker 8.90 TL
Ülker Kare Çikolata 7.25 TL
Soğuk Kahve 7.90 TL
Bumbo Portakal Aromalı Kakaolu Bisküvi 4.90 TL
İlkgün Reçel Çeşitleri 16.90 TL
Oslo 45 gr Kırmızı Kadife Donut Kek 2,25 TL
Dankek 160 gr Lokmalık Kakaolu Kek 8,95 TL
Biskrem 200 gr Kakao Dolgulu Bisküvi 7,90 TL
Hanımeller Asorti 150 gr Pasta Bisküvi 5,90 TL
Çokokrem 40 gr Kakolu Fındık Kreması 4,25 TL
Haribo Mega Party 200 gr Yumuşak Şeker 8,90 TL
Porleo Max 245 gr Kremalı Kakaolu Bisküvi 8,90 TL
Luna 28 gr Çikolata Kaplı Pirinç Patlaklı Bar 2,25 TL
İkram 84 gr Çikolata Kremalı Sandviç Bisküvi 3,90 TL
Luppo 182 gr Çikolata Kaplamalı Sandviç Kek 8,95 TL
Bumbo 110 gr Portakal Aromalı Kakaolu Bisküvi 4,90 TL
Süsse 3×80 gr Esmerim Kremalı Kakaolu Bisküvi 7,90 TL
Albeni 36 gr Karamelize Bisküvili Çikolata Kaplı Bar 2,50 TL
Rodeo 50 gr Çikolata Kaplı Yer Fıstıklı Karamelli Nugalı Bar 2,90 TL