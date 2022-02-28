8 Mart BİM Aktüel Ürünler Kataloğu Yayınlandı! 8 Mart Salı BİM Aktüel Ürünler Kataloğu

BİM aktüel ürünler listesi birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında BİM aktüel ürünler listesi yayınlandı mı sorusu yer almaktadır. Peki, BİM aktüel ürünler listesi yayınlandı mı? 8 Mart aktüel ürünler kataloğu yayınlandı mı? BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte merak edilenler...

8 Mart BİM Aktüel Ürünler Kataloğu Yayınlandı Mı?



birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındasorusu yer alıyor. Haftalık olarak indirim yapan BİM’İn bu hafta hangi ürünlerde indirim yaptığı müşteriler tarafından merak edildi.veindirimde sorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.Haftalık olarak indirim yapan BİM hakkında birçok kişi araştırmalara başladı. Bu kapsamda en sık aratılanlar arasındasorusu oldukça merak ediliyor. Kaliteli ürünleri uygun fiyatlara satın almak isteyenler katalogları yakından takip ediyor. İşteBebem Natural Bebek Bezleri 109 TL4L Asperox Temizlik Sıvısı 29.90 TL2L Fairy Losyon Sıvı Bulaşık Deterjanı 34.90 TLDomestos + Cif Krem 36.90 TLMarc Banyo/Mutfak Temizleyici 19.90 TLCalgon Kireç Önleyici 21.90 TLBind Activit Bulaşık Makinesi Tableti 69.90 TLBind Activit Bulaşık Makinesi Kokusu 6.50 TL2’li Bind Activit Bulaşık Makinesi Temizleyicisi 5.90 TLPofu Dev Kağıt Havlu 8.90 TL32’li Blume Tuvalet Kağıdı 68.90 TL3’lü Parex Mikro Fiber Temizlik Bezi 16.90 TL28’li Günlük Molped 12.90 TL18’li Molped Gece 24.90 TL800 g Fiskokrem Fındık Kreması 36.90 TLÜlker Peynirli Çubuk Kraker 2.25 TLÜlker Petibör Bisküvi 22.90 TLÜlker Finger Bisküvi 22.90 TLDankek Kakaolu Balon Kek 9.90 TLBiskrem Kakaolu Dolgulu Bisküvi 7.90 TLBesin Kremalı Gofret 6.90 TLHaribo Yumuşak Şeker 8.90 TLÜlker Kare Çikolata 7.25 TLSoğuk Kahve 7.90 TLBumbo Portakal Aromalı Kakaolu Bisküvi 4.90 TLİlkgün Reçel Çeşitleri 16.90 TLOslo 45 gr Kırmızı Kadife Donut Kek 2,25 TLDankek 160 gr Lokmalık Kakaolu Kek 8,95 TLBiskrem 200 gr Kakao Dolgulu Bisküvi 7,90 TLHanımeller Asorti 150 gr Pasta Bisküvi 5,90 TLÇokokrem 40 gr Kakolu Fındık Kreması 4,25 TLHaribo Mega Party 200 gr Yumuşak Şeker 8,90 TLPorleo Max 245 gr Kremalı Kakaolu Bisküvi 8,90 TLLuna 28 gr Çikolata Kaplı Pirinç Patlaklı Bar 2,25 TLİkram 84 gr Çikolata Kremalı Sandviç Bisküvi 3,90 TLLuppo 182 gr Çikolata Kaplamalı Sandviç Kek 8,95 TLBumbo 110 gr Portakal Aromalı Kakaolu Bisküvi 4,90 TLSüsse 3×80 gr Esmerim Kremalı Kakaolu Bisküvi 7,90 TLAlbeni 36 gr Karamelize Bisküvili Çikolata Kaplı Bar 2,50 TLRodeo 50 gr Çikolata Kaplı Yer Fıstıklı Karamelli Nugalı Bar 2,90 TL