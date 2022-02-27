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Ukrayna bu görüntüleri tüm dünyaya servis etti! Esir alınan Rus askerlere şok soru: Sizi bir et parçası gibi…

Rusya Ukrayna savaşında 4. güne girildi. Ukraynalılar, Rus işgaline karşı sonuna kadar direneceklerini söyledi. Bakanlık ise esir alınan Rus askerlerinin görüntülerini dünyaya servis etti. O görüntülerde Ukraynalı askerler Rus askerlere "Sizi buraya bir et parçası gibi ölüme gönderdiler biliyorsunuz değil mi?" sorusunu yöneltti. Yaralı Rus askerleri ise şu yanıtı verdi.

Ukrayna bu görüntüleri tüm dünyaya servis etti! Esir alınan Rus askerlere şok soru: Sizi bir et parçası gibi…
Ekleme: 27.02.2022 - 11:34 Güncelleme: 27.02.2022 - 11:40 / Editör: Ozge Selin
Ukrayna bu görüntüleri tüm dünyaya servis etti! Esir alınan Rus askerlere şok soru: Sizi bir et parçası gibi…
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken, Ukrayna Savunma Bakanlığı esir alınan Rus askerlerinin görüntüsünü yayınladı.

Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından yayılan videoda, Rus askerlerinin Ukrayna'daki hastanelerde tedavi edildiği görüldü.

Rus askerlerinin Ukraynalı askerlerle diyalogları da görüntülere yansıdı.

Ukrayna bu görüntüleri tüm dünyaya servis etti! Esir alınan Rus askerlere şok soru: Sizi bir et parçası gibi…

Bir Ukraynalı askerin 'Sizi buraya bir et parçası gibi ölüme gönderdiler biliyorsunuz değil mi?' sorusuna Rus askerler şöyle cevap verdi.

'Evet biliyoruz. Ne yapacağımızı bilmiyorduk.

15 kişiydik yardım istedik. Daha sonra bağlantıyı kaybettik.

Ukrayna bu görüntüleri tüm dünyaya servis etti! Esir alınan Rus askerlere şok soru: Sizi bir et parçası gibi…

Teknik ekipmanlarımız da yandı' şeklinde cevap verdi.

Ukrayna Savunma Bakanlığı, tedavilerine devam edilen Rus askerlerin durumunun iyi olduğunu bildirdi.

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