  • USD: 14,04 - 14,06
  • EURO: 15,71 - 15,74
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Ukrayna açıklarında füze isabet etmişti! O gemi İstanbul'da

Ukrayna'nın Odessa Limanı açıklarından füze isabet etmesi sonucu 1 gemi personelinin yaralandığı arka kısmından da hasar alan gemi hasar tespit çalışması için İstanbul'a geldi.

Ekleme: 27.02.2022 - 17:13 Güncelleme: 27.02.2022 - 17:13 / Editör: Ozge Selin
Ukrayna açıklarında füze isabet etmişti! O gemi İstanbul'da
Ukrayna Rusya savaşında geçtiğimiz günlerde bir yük gemisi Odessa Limanı açıklarından füze isabet ettiği bildirilmiş ve bir gemi personeli yaralanmıştı. Japonya'da bir firmaya ait 'Namura Queen' isimli dökme yük gemisi bugün saat 14.30 sıralarından Karadeniz'den İstanbul Boğazına giriş yaptı. 229 metre uzunluğundaki Panama bayraklı geminin Boğaz geçişine Kıyı Emniyeti kurtarma römorkörleri de eşlik etti.

Geminin boğaz geçişi esnasından geminin arka bölümünden hasar aldığı kameralara yansırken gemi 1,5 saatte Boğaz geçişini tamamladı. Gemi hasar tespit çalışması ve yaralanan personelin tedavisi için İstanbul'da demirledi.

Ukrayna açıklarında füze isabet etmişti! O gemi İstanbul'da

DENİZCİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN AÇIKLAMA
Denizcilik Genel Müdürlüğü resmi Twitter hesabından' Karadeniz'deki Ukrayna ve Rusya Limanlarını ziyaret edecek Türk gemilerimizin güvenlik seviyesi en üst düzey olan 3'e yükseltilmiştir' denildi.
Amerikan uydu görüntüleme şirketi Maxar: Beş kilometrelik Rus askeri konvoyu Kiev'e ilerliyor
Uluslararası Adalet Divanı'ndan Rusya'ya 'soykırım' davası
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı işgal girişiminde beşinci gün
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan Rusya-Ukrayna savaşı ve 'Montrö Boğazlar Sözleşmesi' açıklaması
Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba'dan Rusya'ya gözdağı, Avrupa'ya ise sert tepki
Başkan Erdoğan'dan Necmettin Erbakan paylaşımı
CHP’li Canan Kaftancıoğlu kendisiyle çelişti: 2011 yılından paylaşımı ortaya çıktı
Galatasaray'dan müthiş geri dönüş!
ABD'nin BM Daimi Temsilcisi: Rusları BM'den izole edebiliriz
Rusya Ukrayna savaşı için Vladimir Putin'den şoke eden nükleer talimatı! NATO'dan jet yanıt geldi: ''Bu çok sorumsuz...''
Rusya, Ukrayna'ya ait olan dünyanın en büyük uçağını vurdu
Sağlık Bakanlığı günün vaka ve vefat sayılarını içeren koronavirüs tablosunu açıkladı
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Müzakerelerin sonuç vereceğine inanmasam da şans verdik
Dünyanın dört bir yanından Putin'e böyle seslendiler! Rusya Ukrayna savaşı 4. gününde...
28 Şubat gerçekleri: Tarihte bir kara leke
Rusya - Ukrayna çatışmasının yaşandığı noktalar
Zelenskiy, Rus heyetiyle Belarus sınırında ön koşulsuz görüşme yapılacağını duyurdu
Başkan Erdoğan Erzurum'daki grup toplantısına telefonla bağlandı! 'Hiç durmak yok, yola devam'
Putin, Savunma Bakanlığına Rus caydırıcı güçlerini özel savaş görevi durumuna geçirmesini emretti
Bakan Çavuşoğlu'ndan Rusya-Ukrayna açıklaması: Müzakerelerin yapılmasından son derece memnunuz
Meteoroloji'den flaş hava durumu uyarısı: Bu illerde yaşayanlar dikkat! Kar yağışı geliyor...

Meteoroloji'den flaş hava durumu uyarısı: Bu illerde yaşayanlar dikkat! Kar yağışı geliyor...

Rusya Genelkurmay Başkanı Valeri Gerasimov görevden alındı

Rusya Genelkurmay Başkanı Valeri Gerasimov görevden alındı

FIFA'dan Rusya'ya sert yaptırımlar!

FIFA'dan Rusya'ya sert yaptırımlar!

AB: Çatışmalar sürerse dört milyon Ukraynalı başka ülkelere sığınabilir

AB: Çatışmalar sürerse dört milyon Ukraynalı başka ülkelere sığınabilir

Rusya Ukrayna savaşında en acı yolculuk: BM tabloyu açıkladı...

Rusya Ukrayna savaşında en acı yolculuk: BM tabloyu açıkladı...

Tek tek açıkladılar! İşte hava sahasını Rus uçaklarına kapatan ülkeler...

Tek tek açıkladılar! İşte hava sahasını Rus uçaklarına kapatan ülkeler...