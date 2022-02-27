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Dünya Rusya Ukrayna savaşına kilitlenmişken Kuzey Kore'den tehlikeli hamle!

tehlikeli hamle! Rusya ve Ukrayna savaşı 4. gününe girdi. Ukrayna'da direniş güç kazanırken, Rusya'nın Ukrayna'nın bazı kentlerine yeniden sistematik füze saldırılarına başladığı bildiriliyor. Bölgede yaşanan gelişmeler tüm dünya tarafından endişe ile takip edilirken Kuzey Kore'den tehlikeli bir hamle geldi. Japonya, Rusya Ukrayna savaşına dikkat çekerek Kuzey Kore'ye diplomatik protesto verildiğini bildirdi.

Ekleme: 27.02.2022 - 11:41 Güncelleme: 27.02.2022 - 11:47 / Editör: Ozge Selin
Dünya Rusya Ukrayna savaşına kilitlenmişken Kuzey Kore'den tehlikeli hamle!
Rusya'nın 24 Şubat tarihinde Ukrayna'nın doğusundan başladığı işgal 4. gününe girdi. Savaşın boyut değiştirdiği ve Ukrayna direnişinin güç kazandığı bilinirken Rusya'nın sistematik füze saldırılarını sürdürdüğü öğrenildi. Bölgede yaşanan gelişmeler Tüm dünya tarafından diken üstünde takip edilirken Kuzey Kore'den de tehlikeli bir hamle geldi.

Japonya hükümeti, Kuzey Kore'nin balistik füze fırlattığını bildirdi.

60 KM İRTİFAYA ULAŞTI

Bakan Kişi, füzenin 600 kilometre irtifaya ulaştığını, 300 kilometre seyrettiğini ve ulusal münhasır ekonomik bölgesi dışına düştüğünü belirterek, denemeye yönelik Pyongyang yönetimine diplomatik protesto verildiğini bildirdi.

HIZLA ATIYOR

'Şiddetle kınadığı' denemenin 'bölge güvenliğin tehdit ettiğini' kaydeden Kişi, 'Kuzey Kore'nin operasyonel kabiliyetlerini hızla geliştirdiği göz ardı edilemez.' dedi.

KABUL EDİLEMEZ

Uluslararası toplumun, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırganlığına tepki vermekle meşgul olduğunu belirten Kişi, 'Bu sırada (Kuzey Kore'nin) füze fırlatmayla bu boşluğu doldurması kabul edilemez.' diye konuştu.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı füze denemesinin, Pyongyang yakınlarındaki Sunan bölgesinden yerel saatle 07.52 sularında gerçekleştiğini teyit etti.

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, ilgili kuruluşlara, bölgede bulunan gemi ve uçaklardaki olası hasar tespit çalışmaları yürütülmesi talimatı verdi.

8. FÜZE

Kyodo ajansı son denemelerle birlikte Kuzey Kore'nin, 2022 başından bu yana 8. kez füze fırlattığını aktardı.
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