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Almanya, Ukrayna'ya 1000 tanksavar ve 500 Stinger füzesi gönderecek

Alman hükümeti, Ukrayna silahlı kuvvetlerini desteklemek için Alman ordusunun stoklarından 1000 tanksavar ve 500 Stinger füzesi gönderme kararı aldı.

Ekleme: 27.02.2022 - 13:02 Güncelleme: 27.02.2022 - 13:05 / Editör: Ozge Selin
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgal harekatı sürüyor.

Rusya'nın saldırgan tutumuna karşılık ekonomik yaptırımların yanında Ukrayna'ya askeri destek adımları da atılıyor.

ALMANYA'DAN UKRAYNA'YA SİLAH YARDIMI
Bu kapsamda Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit, yaptığı yazılı açıklamada, Alman hükümetinin bugün Ukrayna silahlı kuvvetlerini desteklemek için ordu stoklarından 1000 tanksavar ve 500 Stinger füzesi gönderme kararı aldığını belirterek "Silahlar en kısa sürede Ukrayna'ya teslim edilecek." ifadesini kullandı.

"ALMANYA UKRAYNA'NIN YANINDADIR"
Açıklamada değerlendirmesine yer verilen Başbakan Olaf Scholz, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının bir dönüm noktası olduğunu kaydederek, "Bu, savaş sonrası düzenimizi tehdit ediyor. Bu durumda (Rusya Devlet Başkanı) Vladimir Putin'in işgalci ordusuna karşı elimizden geldiği kadar Ukrayna'nın kendisini savunmasına destek olmak görevimizdir. Almanya Ukrayna'nın yanındandır." görüşünü paylaştı.

​​​​​​​Hükümetin, Ukrayna'ya silah göndermesi ülke siyasetinde politika değişikliği anlamına geliyor. Almanya savaş ve kriz bölgelerine silah vermeyi reddediyordu.

ESTONYA DA ALMAN SİLAHLARI GÖNDEREBİLECEK
Alman hükümetinin basın ofisinden yapılan açıklamada, hükümetin eski Doğu Almanya ordusu stoklarından kalan "D30" tipi 9 obüsün ve mühimmatın

Ukrayna'ya verilmesi için Estonya'ya onay verdiği belirtildi.

HOLLANDA'DAN 400 TANKSAVAR
Açıklamada, Hollanda'ya da Alman yapımı 400 tanksavarın Ukrayna'ya verilmesi için izin verildiği aktarıldı.

Daha önce belirli şartlarla Finlandiya'ya satılan ardından Estonya'ya devredilen obüslerin Ukrayna verilmesi için Estonya, uzun süreden beri Almanya'nın onayını bekliyordu.

PATRIOT DA GÖNDERECEKLER
Almanya ile Slovakya'ya bir Patriot hava savunma sistemi gönderme olasılığının görüşüldüğü ifade edildi.
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