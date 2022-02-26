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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Rusya bu gece fırtına koparacak

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rus işgaline ilişkin yaptığı yeni açıklamada, "Bugün zor bir gündü fakat gece çok daha zor olacak. Gece fırtına koparacaklar, saldıracaklar. Başkentimiz Kiev'i kaybedemeyiz." dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Rusya bu gece fırtına koparacak
Ekleme: 26.02.2022 - 02:02 Güncelleme: 26.02.2022 - 02:03 / Editör: Ozge Selin
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Rusya bu gece fırtına koparacak
Rusya'nın Ukrayna'yı işgal saldırıları üçüncü gününe girmek üzere. Putin'in 'saldırı' kararının ardından başkent Kiev dahil birçok şehir kuşatıldı. Ukrayna'nın birçok bölgesinde halk, sığınaklara girmesi konusunda uyarıldı. Kiev'de gün boyunca savaş sirenleri çaldı.

Yaşananlar için gece saatlerinde bir açıklama yapan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, geride kalan günün çok zor bir gün olduğunu vurgulayarak, Rusya'nın saldırılarının bu gece daha da şiddetleneceğini ifade etti.

'GECE FIRTINA KOPARACAKLAR'

Zelenskiy'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

'Bugün zor bir gündü fakat gece daha zor olacak. Gece fırtına koparacaklar.

Ukrayna'ya yeni yardım konusunda dünya liderleriyle önemli ölçüde anlaştık.

Hiç kimse anaokulları ve yerleşim binalarını savaş uçaklarıyla neden vurduklarını açıklayamaz.

Rusya direnişimizi kırmak için her türlü gücü kullanacak, dayanmalıyız.

Birçok şehrimiz saldırı altında. Başkentimiz Kiev'i kaybedemeyiz.'
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