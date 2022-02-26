Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Rusya bu gece fırtına koparacak

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal saldırıları üçüncü gününe girmek üzere. Putin'in 'saldırı' kararının ardından başkent Kiev dahil birçok şehir kuşatıldı. Ukrayna'nın birçok bölgesinde halk, sığınaklara girmesi konusunda uyarıldı. Kiev'de gün boyunca savaş sirenleri çaldı.Yaşananlar için gece saatlerinde bir açıklama yapan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, geride kalan günün çok zor bir gün olduğunu vurgulayarak, Rusya'nın saldırılarının bu gece daha da şiddetleneceğini ifade etti.Zelenskiy'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:'Bugün zor bir gündü fakat gece daha zor olacak. Gece fırtına koparacaklar.Ukrayna'ya yeni yardım konusunda dünya liderleriyle önemli ölçüde anlaştık.Hiç kimse anaokulları ve yerleşim binalarını savaş uçaklarıyla neden vurduklarını açıklayamaz.Rusya direnişimizi kırmak için her türlü gücü kullanacak, dayanmalıyız.Birçok şehrimiz saldırı altında. Başkentimiz Kiev'i kaybedemeyiz.'