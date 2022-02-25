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THY’den Ukrayna açıklaması: İddialar gerçek dışı

Türk Hava Yolları (THY) Ukrayna seferlerinin talep yoğunluğunu karşılamadığı bilet fiyatlarının normal değerlerin üzerinde olduğu yönünde yapılan haber ve paylaşımlar gerçeği yansıtmadığını açıkladı

Ekleme: 25.02.2022 - 13:23 Güncelleme: 25.02.2022 - 13:28 / Editör: Ozge Selin
THY’den Ukrayna açıklaması: İddialar gerçek dışıTürk Hava Yolları'nın Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrası Ukrayna seferlerinin talep yoğunluğunu karşılamadığı ve bilet fiyatlarının da normal değerlerin üzerinde olduğu yönünde yapılan haber ve paylaşımların gerçeği yansıtmadığı bildirildi

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada dünyanın dört bir yanındaki 300'den fazla uçuş noktası için satışa sunulan biletlerin fiyatlarının arz-talep dengesiyle belirlenmekte olduğunun altı çizilerek olağanüstü koşulların yaşandığı dönemlerde de bu uygulamanın korunmakta olduğu belirtildi.

PAYLAŞILAN HABERLER GERÇEĞİ YANSITMIYOR

Açıklamada yapılan paylaşımlarda yer alan yüksek rakamlı uçak biletlerine ait ekran görüntülerinin iki ya da daha fazla uçuş biletinden oluşan aktarmalı seyahatlere ait ücretleri gösterdiği vurgulandı.

Türk Hava Yolları'nın 16-23 Şubat tarihleri arasında Ukrayna- İstanbul seferlerine ait ekonomi sınıfı ücretlerinin tek-yön için 79 Dolar ile 595 Dolar arasında, gidiş-geliş için ise 129 dolar ile 952 Dolar arasında değiştiğinin ifade edildiği açıklamada" Seyahatin her aşamasında misafirlerinin memnuniyetine değer veren Türk Hava Yolları olarak paylaşılan haberlerin gerçeği yansıtmadığını kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi

TAHLİYE SEFERLERİ İÇİN HAZIRLIKLARIMIZ SÜRÜYOR

Türk Hava Yolları'nın Ukrayna'da Kiev, Harkiv, Lviv, Odesa, Zaporijya ve Herson olmak üzere 6 noktaya sefer düzenlediği, 24 Şubat tarihi itibariyle Türkiye saati 04:56'da yayınlanan ilk NOTAM'a göre Ukrayna hava sahasının kapalılığından dolayı seferlerin yapılamadığının hatırlatıldığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türk Hava Yolları tarafından Ukrayna'ya üçü kargo olmak üzere haftalık 86 sefer icra edilmektedir. Ukrayna'daki durum yakından takip edilmekte olup, Dışişleri Bakanlığımız ve ilgili otoriteler ile temaslarımız sürmektedir. Uçuş güvenliğinin sağlanması ve gerekli izinlerin alınması sonrası, Ukrayna'da kalan vatandaşlarımızın yurda getirilebilmesi için tahliye seferi hazırlıklarımız sürmektedir. Türk Hava Yolları pandemi dönemi başta olmak üzere, ihtiyaç duyulan her durumda vatandaşlarımızın tahliyesi yönünde verilen her görevi büyük bir özveriyle ve eksiksiz olarak yerine getirmiş, binlerce vatandaşımızın ülkemize tahliyesini başarıyla gerçekleştirmiştir.Bayrak taşıyıcı havayolu olarak vatandaşlarımızın tahliyesi yönünde alınacak kararı milli görev bilinciyle yerine getireceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız.
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