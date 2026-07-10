İstanbul'da Huzurun Adresi Büyükçekmece! Emniyet Müdürü Selami Yıldız Sahaya İndi

İstanbul'da vatandaşın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla yürütülen kararlı çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Büyükçekmece ilçesinde gerçekleştirilen asayiş ve huzur uygulamasını yakından takip etmek üzere sahaya indi.Büyükçekmece'de asayişin sağlanması, suç ve suçlularla mücadele kapsamında yürütülen geniş kapsamlı huzur uygulamasını yerinde inceleyen İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, alınan tedbirleri ve uygulamaları saniye saniye takip etti. Denetimler sırasında bölge sakinleriyle de bir araya gelen Yıldız, vatandaşlarla sıcak ve samimi bir sohbet gerçekleştirerek taleplerini dinledi.Saha denetimlerinin ardından Büyükçekmece Polis Merkezi Amirliği'ne geçen İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, burada görevli personeli ziyaret etti. Polis merkezindeki birimleri tek tek gezen Yıldız, yürütülen çalışmalar ve yürürlükteki işlemleri inceledi.