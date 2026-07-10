Marmara Denizi'nde Fay Hareketliliği! Peş Peşe Deprem Meydana Geldi

Marmara Denizi'nde yaşanan sismik hareketlilik sürüyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) son deprem kayıtlarına göre Marmara Denizi açıklarında peş peşe meydana gelen düşük büyüklükteki depremler dikkat çekti.Son olarak Tekirdağ Marmaraereğlisi açıklarında Marmara Denizi merkezli 3,2 ve 2,4 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Sarsıntının yaklaşık 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.Bölgede son günlerde meydana gelen benzer büyüklükteki depremler, Marmara Denizi'ndeki fay hatlarındaki hareketliliğin devam ettiğini ortaya koyuyor.Uzmanlar, bu tür küçük ölçekli depremlerin Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın Marmara Denizi içerisindeki segmentlerinde yaşanan gerilim değişimlerinin bir göstergesi olarak değerlendirildiğini ifade ediyor.AFAD'ın yayımladığı son depremler listesinde Marmara Bölgesi'nde Erdek açıklarının yanı sıra Balıkesir'in Sındırgı ve Karesi ilçelerinde de art arda küçük ölçekli sarsıntılar yer aldı.Uzmanlar, Marmara Denizi'nde meydana gelen küçük ölçekli depremlerin tek başına büyük bir depremin habercisi olarak yorumlanamayacağını ancak bölgedeki sismik hareketliliğin sürekli takip edilmesi gerektiğini vurguluyor. Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın Marmara Denizi içinden geçen segmentleri, olası büyük İstanbul depremi açısından bilim insanlarının en yakından izlediği alanlar arasında yer alıyor.AFAD da vatandaşların yalnızca resmi kurumlar tarafından yapılan açıklamaları takip etmeleri gerektiğini hatırlatırken, deprem anı ve sonrasında uygulanacak afet hazırlık planlarının önceden gözden geçirilmesinin önemine dikkat çekiyor