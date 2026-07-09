Otomobil Devi Duyurdu! Batarya Yanarsa Sıfır Araç Verilecek

Elektrikli ve şarj edilebilir hibrit otomobillerde en çok tartışılan konuların başında batarya güvenliği geliyor. Chery ise bu endişeleri gidermek için dikkat çekici bir garanti programını devreye aldı. Çin'de satışlarında yaşanan sert düşüşün ardından harekete geçen şirket, 'Rhino' adını verdiği yeni batarya güvenlik planını resmen tanıttı.Programa göre bataryada termal kaçak nedeniyle yangın çıkması ya da ciddi hasar oluşması halinde araç sahiplerine doğrudan sıfır kilometre yeni bir otomobil verilecek.Bu kapsamda Chery, yaklaşık 10 milyar Yuan (1,47 milyar dolar) bütçeli çok yıllı bir araştırma ve geliştirme programı başlattı. Yeni güvenlik altyapısı ile garanti sistemi, başta Fulwin A9 sedan ve Fulwin T7 crossover olmak üzere markanın mevcut ve gelecekte satışa sunacağı tüm elektrikli ve şarj edilebilir hibrit modellerini kapsayacak.Şirketin geliştirdiği 'Rhino' güvenlik sistemi, laboratuvar ortamında oldukça zorlu testlerden geçirildi. Chery'nin açıklamasına göre batarya koruma kasası, Çin'deki mevcut resmi standartların tam 10 katı olan 1.500 joule seviyesindeki sürekli darbelere dayanabilecek şekilde tasarlandı.Hücre seviyesinde gerçekleştirilen testlerde bataryaya aynı anda 10 çivi saplanmasına rağmen ne duman oluştu ne de alevlenme meydana geldi. Bunun yanında ezilme, suya tamamen batırılma ve çivi delme testlerinin tamamı da termal kaçak yaşanmadan tamamlandı.Chery, üretim sürecinde de güvenliği en üst seviyeye çıkarmayı hedefliyor. Batarya hücrelerinin üretildiği tesiste sürtünmeden kaynaklanan toz oluşumunu önlemek amacıyla parçalar, 100 metrelik manyetik levitasyon hattı üzerinde taşınıyor.Şirket ayrıca bu teknolojiyi bugüne kadar 43 bin araçtan oluşan test filosunda denediğini belirtiyor. Açıklanan verilere göre söz konusu araçlar toplamda 1,2 milyar kilometreden fazla yol yaptı ve bu süreçte tek bir batarya yangını yaşanmadı.Chery'nin uzun vadeli planları arasında ise 600 Wh/kg enerji yoğunluğuna sahip sülfür tabanlı katı hal bataryalarının seri üretimine geçmek de bulunuyor.Markanın bu kapsamlı yatırımının arkasında ise Çin pazarında yaşadığı satış kaybı yer alıyor. Açıklanan verilere göre Chery'nin Çin'deki aylık teslimatları, Haziran 2025'te 51 bin 417 adet seviyesindeyken Mayıs 2026'da 31 bin 738 adede kadar geriledi.