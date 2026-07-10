Trump'ın ABD'ye Dönmesini Bekledi! Erdoğan'ı Şikayet Etti

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Ankara'daki 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde ve sırasında ABD medyasına röportajlar vererek Türkiye'nin F-35 savaş uçaklarına erişimine izin verilmemesi çağrısı yapmıştı.Netanyahu, ülkesine dönen ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre Trump, görüşmede Netanyahu'yu Körfez bölgesinde İran'a yönelik ABD askeri faaliyetleri hakkında bilgilendirdi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsrail'e yönelik açıklamalarını gündeme getirdiği belirtilen Netanyahu'nun ayrıca İsrail'in sınırlarındaki sözde güvenlik bölgelerinin korunmasının gerekliliğini vurguladığı ifade edildi.İsrail Başbakanlık Ofisi, Trump ve Netanyahu'nun bölgede yakın koordinasyonun sürdürülmesi konusunda mutabık kaldığını bildirdi.Telefon görüşmesi İsrail ordusunun Lübnan'da işgal ettiği bazı bölgelerden çekilerek kontrolü Lübnan Silahlı Kuvvetleri'ne devretmeye hazırlandığı dönemde gerçekleşti.İsrail basınında yer alan haberlerde taraflar arasında geçtiğimiz ay imzalanan üçlü çerçeve anlaşması kapsamında kararlaştırılan pilot bölgelerdeki İsrail birliklerinin çekilme sürecinde ilerleme kaydedildiği öne sürüldü.