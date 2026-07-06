WhatsApp’ta Yeşil Nokta Dönemi Başlıyor! İşte Yeşil Noktanın Anlamı

WhatsApp, kullanıcıların çevrimiçi durumunu daha görünür hale getirecek yeni bir özellikle gündemde. Geçtiğimiz ay Android tarafında test edilmeye başlanan yeşil nokta göstergesi, şimdi de iOS beta kullanıcılarının karşısına çıktı.Yeni özellik, WhatsApp'ın iOS için yayınladığı 26.26.10.72 numaralı beta sürümünde görüldü. Aslında mantık oldukça basit: Bir kişi uygulamada aktifse, profil fotoğrafının sağ alt köşesinde küçük yeşil bir daire beliriyor.WhatsApp beta kullanıcıları, bir kişinin profil bilgileri ekranına girdiklerinde bu yeni göstergeyi görebiliyor. Yeşil nokta, ilgili kişinin o anda çevrimiçi olduğunu gösteriyor. Kişi uygulamadan çıktığında ya da çevrimdışı olduğunda ise bu işaret otomatik olarak kayboluyor.Şimdilik özellik doğrudan sohbet listesinde görünmüyor. Yani kullanıcıların, bir kişinin çevrimiçi olup olmadığını görmek için profil fotoğrafına dokunarak açılan ekrana bakması gerekiyor. Açıkçası birçok kullanıcı için bu detay, sohbet listesinde yer alsa çok daha pratik olabilir.WhatsApp, yeni özellikle birlikte mevcut gizlilik tercihlerini korumaya devam ediyor. Eğer bir kullanıcı çevrimiçi durumunu ya da son görülmesini gizlediyse, yeşil nokta da diğer kişiler tarafından görüntülenemiyor.Bu da özelliğin, WhatsApp'ın halihazırdaki gizlilik yapısını bozmayacağı anlamına geliyor. Yani çevrimiçi görünmek istemeyen kullanıcılar için durum değişmiş değil.Yeşil nokta göstergesi şu anda hem Android hem de iOS tarafında yalnızca belirli beta kullanıcılarına sunulmuş durumda. WhatsApp'ın bu özelliği tüm kullanıcılara ne zaman açacağı ise henüz bilinmiyor.