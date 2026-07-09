Ambargo Uygulayanlar Hayran Kaldı! TUSAŞ Hangarında Tarihi Gövde Gösterisi

Zamanında Türkiye'ye ambargo uygulayıp teknoloji satışını engelleyen ülkelerin temsilcileri, hangara adım attıkları anda Türk mühendisliğinin şaheserleriyle karşı karşıya geldi.Hangara giriş yapan yabancı delegasyonun ilk ve en yoğun incelediği nokta, Türk savunma sanayisinin gökyüzündeki gövde gösterisi olan o muazzam üçlü oldu:Türkiye'nin beşinci nesil milli muharip uçağı.İnsansız savaş uçağı teknolojisinde ezber bozan hamle.Gökyüzünün operasyonel gücünü kanıtlamış insansız hava araçları.Geçmişte Türkiye'ye parasıyla dahi askeri teknoloji satmaktan kaçınan ülkelerin bürokratları, bu yerli platformlar karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi.TUSAŞ tesislerindeki programda yabancı heyete sadece hava araçları değil, bu araçları havada birer ölümcül güce dönüştüren milli mühimmatlar da tanıtıldı. Özellikle SAHA EXPO'da büyük yankı uyandıran TOLUN füze ailesi, yerli araçların operasyonel kabiliyetini ve vuruş gücünü gösteren en net kanıtlardan biri olarak heyete sunuldu.TUSAŞ hangarlarında verilen mesaj hem askeri hem de diplomatik açıdan oldukça netti: Türkiye, savunma sanayisinde artık müttefiklerinden teknoloji talep eden ya da masanın bir köşesinde yer bulmaya çalışan bir ülke değil. Geliştirdiği tam bağımsız teknolojilerle, küresel dengelerin kurulduğu masanın tam merkezinde oturan bir oyun kurucu.