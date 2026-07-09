ABD'den Suriye Hamlesi! Listeden Çıkardı

Ankara'daki NATO Zirvesi'nde Esed rejiminin 47 yıllık lekesi aklandı.ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, Suriye'nin 'Teröre Destek Veren Ülkeler' listesinden çıkarılması yönündeki niyetini, yasal zorunluluk kapsamında 45 günlük ön bildirim sürecini başlatarak Kongre'ye resmen bildirdi.Bu adımın Trump yönetiminin Suriye'ye yönelik normalleşme politikasında yeni bir aşamayı temsil ettiği kaydedildi.Kararın, Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması sürecini destekleyerek uluslararası ticaret ve yatırımların önünü açacağı ve ülkenin yeniden inşasına katkı sağlayacağı aktarıldı.Açıklamada, kendisiyle ve komşularıyla barış içinde yaşayan, istikrarlı ve birleşik bir Suriye'nin yalnızca bölgeye değil tüm dünyaya fayda sağlayacağı ifade edildi.Kararın, Trump'ın 30 Haziran 2025'te Suriye'ye yönelik yaptırımların hafifletilmesini öngören Başkanlık Kararnamesi'nin ardından geldiği belirtildi.Kararın alınmasında, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara yönetiminin attığı olumlu adımlar, terörle mücadele alanındaki uygulamaları ve Şam yönetiminin gelecekte uluslararası terör eylemlerini desteklemeyeceğine ilişkin verdiği resmi güvencelerin etkili olduğu kaydedildi.Suriye Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin listeden çıkarma işlemlerini başlatma kararını memnuniyetle karşıladığını bildirdi.Açıklamada, adımın iki ülke arasında diyalog ve karşılıklı saygıya dayalı ilişkilerin seyrinde önemli bir gelişme olduğu belirtildi.'KARA BİR SAYFAYI KAPATTIK'Alınan kararın ardından Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.Şeybani, Cumhurbaşkanı Şara'nın direktifleri doğrultusunda, eski rejimin politikaları nedeniyle 1979 yılında Suriye'ye dayatılan sınıflandırmanın kaldırılmasıyla ülkenin tarihinde kara bir sayfanın kapatıldığını belirtti.Şeybani, kararından dolayı Trump liderliğindeki ABD'ye, Dışişleri Bakanı Marco Rubio'ya, Büyükelçi Tom Barrack'a ve Suriye'nin yanında duran herkese teşekkür ettiğini ifade etti.ABD, Suriye'yi 1979 yılında 'Teröre Destek Veren Devletler' (State Sponsors of Terrorism) listesine aldı.Bunun temel gerekçesi, Şam yönetiminin çeşitli silahlı örgütlere destek verdiği yönündeki ABD değerlendirmesiydi.