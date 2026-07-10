Meteoroloji Duyurdu! Bugün Hava Nasıl Olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğu kesimleri, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Antalya'nın iç kesimleri, Mersin, Adana, Osmaniye, Konya'nın güney ve batısı, Çankırı'nın kuzey kesimleri, Amasya, Artvin, Kars, Ardahan ve Erzurum'un kuzey kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların; Samsun ve Sinop'un iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.Rüzgarın ise; genellikle kuzeyli, güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.Samsun ve Sinop'un iç kesimlerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden; sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BURSA 15°C, 29°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıÇANAKKALE 19°C, 32°CParçalı ve çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutluİSTANBUL 19°C, 28°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKIRKLARELİ 14°C, 29°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıAz bulutlu ve açık kuzey kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.DENİZLİ 22°C, 34°CParçalı bulutluİZMİR 23°C, 34°CParçalı ve az bulutluMANİSA 22°C, 34°CParçalı az bulutluMUĞLA 19°C, 33°CParçalı ve az bulutluParçalı yer yer çok bulutlu, Antalya'nın iç kesimleri, Mersin, Adana, Osmaniye çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor.ADANA 24°C, 32°CParçalı zamanla çok bulutlu, iç kesimleri ile zamanla il geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıANTALYA 23°C, 30°CParçalı zamanla yer yer çok bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıBURDUR 16°C, 33°CParçalı bulutlu, güneybatı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıHATAY 22°C, 30°CParçalı yer yer çok bulutluAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, Çankırı'nın kuzey kesimleri ile Konya'nın güney ve batı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA 17°C, 30°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutluÇANKIRI 16°C, 31°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, kuzeyi aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıESKİŞEHİR 15°C, 27°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutluKONYA 17°C, 31°CParçalı çok bulutlu, güney ve batı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı zamanla çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Sinop'un iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.BOLU 13°C, 25°CParçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDÜZCE 17°C, 27°CParçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKASTAMONU 13°C, 27°CParçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıZONGULDAK 18°C, 25°CParçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı yer yer çok bulutlu,Gümüşhane ve Bayburt dışında bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Samsun'un iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.AMASYA 17°C, 32°CParçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıRİZE 22°C, 29°CParçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSAMSUN 21°C, 28°CParçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.TRABZON 21°C, 27°CParçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıAz bulutlu ve açık, bölgenin doğu kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Kars, Ardahan ile Erzurum'un kuzey kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM 12°C, 28°CParçalı zamanla çok bulutlu, kuzey kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKARS 11°C, 27°CParçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMALATYA 19°C, 36°CAz bulutlu ve açıkVAN 15°C, 28°CParçalı yer yer çok bulutluAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR 21°C, 39°CAz bulutlu ve açıkMARDİN 24°C, 35°CAz bulutlu ve açıkSİİRT 25°C, 37°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA 24°C, 38°CAz bulutlu ve açık