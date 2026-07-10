S400’ler Üçüncü Ülkeye Gidiyor! Satış Bugün Netleşecek

Türkiye ile ABD ilişkilerinde uzun süredir en kritik çıkmazlardan biri olan S-400 hava savunma sistemleri meselesinde yeni bir aşamaya geçildi. Ankara ve Washington hattında CAATSA yaptırımlarının gölgesinde devam eden diplomatik trafikte masadaki seçenekler de yeniden şekillendi. S-400’lerin üçüncü bir ülkeye devredilmesi seçeneği gündemde. Konu ile ilgili dikkat çeken bir yazı kaleme alan Abdulkadir Selvi S-400'lerin üçüncü ülkeye satışının bugün açıklanacağını iddia etti.

Ankara-Amerika Birleşik Devletleri (ABD) hattında yıllardır 'kördüğüme' dönüşen ve CAATSA yaptırımlarının gölgesinde kalan Rus yapımı S-400 hava savunma sistemleri meselesinde yeni bir aşamaya geçildi. İki ülke arasında yürütülen yoğun diplomasi trafiğinin ardından yeni seçenekler masaya yatırıldı. Abdulkadir Selvi S-400'lerin üçüncü ülkeye satışının bugün açıklanacağını iddia etti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, S400'lerle ilgili soruya, “Bizi izlemeye devam edin” yanıtını verdi. Trump'ın ‘CAATSA yaptırımları kaldırılacak' açıklamasından sonra S400'ler yeniden gündem oldu. Çünkü S400'ler alınınca CAATSA yaptırımları geldi.Konu ile ilgili dikkat çeken bir yazı kaleme alan Abdulkadir Selvi S-400'lerle ilgili çarpıcı bir iddiayı açıkladı. Selvi S-400'lerin üçüncü ülkeye satışının bugün açıklanacağını iddia etti.S-400'lerin satılacağı ülkenin henüz netleşmediğini ifade eden Abdülkadir Selvi'ye göre; iki güçlü aday öne çıkıyor:Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Katar.Geçmişte İsrail'in saldırısına maruz kalan ve elindeki ABD yapımı Patriot sistemlerinin İsrail'i 'dost ülke' olarak kodlaması nedeniyle aktif hale gelmediğini fark eden Katar, alternatif savunma sistemleri arayışında. İran ile yaşanan gerilimler ve turizm odaklı ekonomisinin aldığı darbeler sonrası BAE'nin de hava savunma ağını farklı sistemlerle güçlendirmek istediği biliniyor. Selvi, Türkiye'nin bu hamleyle sadece CAATSA yaptırımlarından kurtulmakla kalmayıp, aynı zamanda sistemleri satarak ekonomik gelir de elde edeceğini vurguladı.