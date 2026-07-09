CHP Özgür Özel Döneminde Fondaşlara Para Yağdırdı! Medya Ve Trol Ordusuna 775 Milyon Lira

Özgür Özel'in genel başkan olduğu 2,5 yıllık sürece ilişkin yeni skandallar ortaya çıkıyor. Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel'in kurmayları tarafından oluşturulan trol ağına ilişkin kapsamlı bir çalışma yürüten Genel Merkez, somut sonuçlara ulaştı.Sosyal medyada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu yalnızlaştırmak ve algı oluşturabilmek için devasa bir trol ordusu kurulduğuna dikkati çeken Ali Haydar Fırat 'Bizim 2 milyon data üzerinden yaptığımız analizde 34 bine yakın bu şekilde hesapların olduğunu belirledik. Bunların 201 kişilik gruplara ayrıldığını tespit ettik. Bir paylaşım yaptığınızda altına binlerce küfür ve hakaret geliyor. Yapay zekayla birlikte böyle algoritma üretmişler. Bunu Burhanettin Bulut başkanlığında da İBB başkanlığında da yapmışlar. Tek bir taraf değil' bilgisini paylaştı.Fondaş medyaya ve trol ordusuna ödenen fahiş ücretleri tek tek açıklayan Fırat, 'Bunlar partinin resmi kayıtlarıdır. Halk TV'ye 79 milyon 220 bin lira verilmiş. Tele1'e 33 milyon 700 bin lira verilmiş. Tele2'ye de 3 milyonluk para yardımında bulunulmuş. Çok uzun bir liste. Birtakım kurumlar ya da kişiler üzerinden belli yardımlar yapılmış.Örneğin Baba Ocağı diye bir internet sitesi duydunuz mu? Ben duymamıştım. Bu siteye her ay 5 milyon lira para verilmiş. Bu sitenin şu an Twitter'da 2 bin 500 takipçisi var. Sosyal medyada Yurttaş Medya Reklam Şirketi diye bir şey var. Buna 2 milyon 406 bin lira verilmiş' ifadelerini kullandı.Sosyal medyadaki trol ağlarına 2 yıl içerisinde devasa bir ödeme yapıldığını belirten Fırat, 'Trol ağları üzerinden inanılmaz bir para gönderiliyor. 775 milyona yakın bir para gönderilmiş. Belli şirketler ve kişiler üzerinden bu ödemeler yapılmış. Parti bununla ilgili gerekli incelemeleri yapacaktır, yapmaktadır' şeklinde konuştu.Sabah'ın haberine göre; göre trol ordusuna ödenen paralar yalnızca resmi kayıtlarla da sınırlı kalmadı.Bu oluşuma yönelik milyonlarca liralık kayıt dışı ödemenin de CHP Milletvekili Özgür Karabat tarafından elden verildiği iddia ediliyor. Kayıt dışı olarak aktarıldığı öne sürülen tutarın hala netleştirilemediği bildirilirken, 775 milyon liralık resmi rakamlarla birleştirildiğinde milyarlarca liralık bir kaynağın yalnızca sosyal medyaya akıtılmış olabileceği iddia ediliyor.1'1