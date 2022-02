Kiev'de tekrar sirenler çaldı! Şehirden kaçış sürüyor

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesinde çatışmalar, patlamalar ve siren sesleri devam ediyor. Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yerel saatle 18.32'de başlayan sirenler yaklaşık 2-3 dakika çaldı. Sabah ve öğlen saatlerinde de sirenler çalınmıştı.Kiev'de 04.20'den sonra art arda patlamalar yaşanmıştı. Ayrıca 06.17'de ve 06.42'den sonra da patlamalar gerçekleşmişti.Rusya'nın askeri operasyonunda bazı konutların roket düşmesi sonucu hasar aldığı belirtilirken, 8 sivilin yaralandığı açıklanmıştı.Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Rus güçlerinin sabotaj grubunu Kiev'in Obolon semtinde etkisiz hale getirdiklerini duyurmuştu.Ayrıca Kiev'deki hükümet binalarının yakınlarında silah seslerinin duyulmaya başlandığını bildirmişti.Kiev'de sokaklar sessizliğe büründü. Düne oranla banka kuyrukları azalırken bavulunu hazırlayanların şehirden kaçışı sürüyor.Kent merkezinde çok sayıda asker göze çarpıyor. İtfaiye, polis ve resmi araçların devriyesi ise sürüyor.Türkiye'den turistik amaçla geldiği Ukrayna'da mahsur kalan Barış Tavak, bu süreçte yaşadıkları hakkında, “Ara ara sirenler çalıyor uzaktan. Top mu füze mi bilmediğimiz patlama sesleri geliyor. Şu an için hayat sakin ama ilerleyen saatlerde ne olacağını bilemiyoruz. Bekleyeceğiz ve göreceğiz, şu an dönemiyoruz. Duruma göre pazartesi günü buradan Polonya'ya ya da Moldovya sınırına ulaşmak istiyoruz. Zaten hava sahası kapalı olduğu için Türkiye'den bir uçağın girmesi söz konusu değil. Bekleyeceğiz, göreceğiz hayırlısı olsun. Allah beterinden saklasın pozitif düşünelim hayırlısı olsun” ifadelerini kullandı.Başkent Kiev'de bulunan ve yaşananları sosyal medya hesabından paylaşan gazeteci Gülsüm Khalilova son yayınladığı videoda, “Arkadaşlar, savaşın içinden herkese merhaba. Belki bu sizinle son yayınımız olur çünkü başkent sürekli vuruluyor. Hükümet yetkilileri, insanlara sığınaklara gitmeleri için çağrılar yapıyor. Buralar, Moskova sayesinde bildiğiniz 1941-1945 Varşova gibi olmuş. Bizler 21. yüzyılda 1941'in karanlığını yaşıyoruz. Ama biz buradayız ve çalışmaya devam ediyoruz. Bizim kanal Ruslar tarafından bilinen bir kanal ve ilk hedefleri arasında. Olsun, korkarak yaşamaktansa şereflice ölmek daha güzeldir” dedi.Khalilova, Kiev sokaklarından yayınladığı görüntülü mesajda ayrıca, “Bir yandan Ukrayna askerlerinin arabalarını ele geçiren Rusya, Kiev'e girmeye çalışıyor. Ukrayna askerleri ve halkı, işgalcilere karşı direniyorlar. Avrupa'nın göbeğinde 21. yüzyılda bir ülke resmen işgal ediliyor. Kafasını kuma gömmüş dünya ise sadece kınamakla meşgul hatta kınamaktan korkanlar da var. Ama bir gün gelecek onların da başkenti de işgal edilince anlayacaklar ama geç olacak. Kiev'den herkese sevgiler” sözlerine yer verdi.Ukrayna'da 2014'teki meydan olaylarının ardından, Batı yanlısı bir hükümet yönetime geldi ve Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç ülkeden kaçtı. Rusya, Kırım'ı yasa dışı ilhak etti. Ukrayna'da Rus etnik kökene sahip nüfusun yoğun olarak yaşadığı Donetsk ve Luhansk bölgelerinde ayrılıkçılar sözde yönetimler ilan etti.Rusya'nın desteklediği ayrılıkçı güçlerle Ukrayna ordusu arasında kanlı çatışmalar yaşandı. Batılı güçlerin Moskova nezdinde devreye girmesiyle 2014 ve 2015'te Minsk Anlaşmaları imzalandı. Ancak ateşkes ihlalleri sürdü. Şubat itibarıyla çatışmalarda yaklaşık 14 bin kişi hayatını kaybetti.Rusya, 2021 sonlarında Ukrayna sınırında on binlerce asker konuşlandırmaya başlayarak dikkatleri üzerine çekti. ABD, Rusya'nın işgale hazırlandığını yinelerken, Rusya bunu reddetti. Batılı ülkeler, Rusya'yı yaptırımlar uygulamakla tehdit ederken Moskova yönetimi, Donbas'taki ayrılıkçı yönetimleri tanıdı ve 24 Şubat'ta Ukrayna topraklarına askeri harekat başlattı.Rus lider Vladimir Putin, amaçlarının 'Kiev tarafından soykırıma maruz kalan insanları korumak, Ukrayna'yı Nazizm'den ve militarizmden arındırmak' olduğunu savunarak Ukrayna ordusuna silah bırakma çağrısı yaptı.