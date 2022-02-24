Rusya Ukrayna'da radar üssünü vurdu! Mariupol'da alevler yükseliyor

Rusya Ukrayna savaşından yeni görüntüler ajanslara gelmeye devam ediyor. Ukrayna'ya Rus saldırıları sürerken Mariupol kentinde bir radar üssü hedef alındı. Radar üssünde saldırı sonrası ortaya çıkan görüntüler ahaber ekranlarına yansıdı.

Rusya ve Ukrayna arasındaki kriz dünyanın gözleri önünde savaşa dönüştü. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Luhansk ve Donetsk'teki ayrılıkçı yönetimleri tanıdığını belirterek savaşın fitilini ateşledi. Rus ordusu Ukrayna'ya girdi. Havadan ve karadan ülkeye saldırılar düzenleniyor.RADAR ÜSSÜNDE ALEVLER YÜKSELİYORRus hava güçlerinin Ukrayna'nın Mariupol kentinde gerçekleştirdiği hava saldırısı ise ahaber ekranlarına yansıdı. Saldırı bir radar üssüne gerçekleştirildi. Ukrayna'dan sürekli yeni saldırı haberleri geliyor. Can kayıpları artıyor.Bombalanan radar üssü yanmaya devam ediyor. Ardı ardına patlama sesleri yükseliyor.