NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'den Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin açıklama: Çok ağır bedel ödeyecek.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'den son dakika açıklamalar geliyor. Stoltenberg açıklamalarında; Kremlin'in amaçları çok açıktır. Rusya pervasız saldırılarda tek sorumludur. Uluslararası hukukun ihlali vardır.YÜZLERCE JETİMİZ YÜKSEK ALARMDADIRBiz karada havada ve suda kolektif savunmamızı güçlendirdik. Yüzlerce jetimiz yüksek alarmdadır. Tüm bunlar şunu gçstermektedir ki kolektif savunmamız demir bir güç gibidir. Ve bir sanal zirve yapacağız. Rusya şimdi çok ciddi sonuçlarla karşı karşıyadır.SÖYLEDİĞİMİZİ YAPTIKNATO müttefikleri ciddi ekonomik yaptırımlar uygulamakta Rusya üzerine bu da bizlerin söylediğini yaptığını göstermektedir. Çok daha iyi donanmış bir silahlı güç sağladık. Şunun da farkına varılmasını istiyorumm ki Ukrayna'nın cesaresi Rusya'nın karşısındadır. Rusya'nın istilasını kınıyoruz. Biz hiçbir zaman bu vahşi ihlali kabul etmiyoruz.ASKERİ MÜDAHALE OLUR MU?Biz herbir müttefiğimizi koruruz. Bu nedenle biz bölgede çok net bir mesaj veriyoruz. Tek bir müttefiğimize saldırıya karşılığını veririz.POLONYA'DAKİ ABD ÜSSÜNDE HAREKETİLİLİKABD'nin NATO güçleri kapsamında Doğu Avrupa'ya konuşlandığı askeri üslerde Rusya hareketliliği başladı. bu kapsamda Polonya'da bulunan ABD askerlerine 'hazır ol' emrİ geldi.Polonya, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi üzerine, 'NATO'nun (Avrupa'nın) doğu kanadını güçlendirme' çağrısında bulundu. Polonya Hükümeti Sözcüsü Piotr Muller yaptığı açıklamasında; 'NATO'nun doğu kanadının acilen güçlendirilmesi gerekiyor. Bu tür kararların şimdiden alınması gerekiyor.' dedi.DİPLOMATİK TEMSİLCİLİKLERMuller ayrıca, Ukrayna'daki Polonya diplomatik temsilciliklerinin 'mümkün olduğu sürece' açık tutulacağını kaydetti.ABD'DEN İLAVE ASKER TALİMATIABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Rusya-Ukrayna krizinin tırmanması üzerine, Polonya'ya 3 bin ilave asker gönderilmesi talimatı vermişti.