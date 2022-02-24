  • USD: 14,23 - 14,26
  • EURO: 15,96 - 15,99
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'den Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin açıklama: Çok ağır bedel ödeyecek.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'den Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin açıklamalarda bulundu.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'den Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin açıklama: Çok ağır bedel ödeyecek.
Ekleme: 24.02.2022 - 14:29 Güncelleme: 24.02.2022 - 14:40 / Editör: Ozge Selin
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'den Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin açıklama: Çok ağır bedel ödeyecek.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'den son dakika açıklamalar geliyor. Stoltenberg açıklamalarında; Kremlin'in amaçları çok açıktır. Rusya pervasız saldırılarda tek sorumludur. Uluslararası hukukun ihlali vardır.

YÜZLERCE JETİMİZ YÜKSEK ALARMDADIR

Biz karada havada ve suda kolektif savunmamızı güçlendirdik. Yüzlerce jetimiz yüksek alarmdadır. Tüm bunlar şunu gçstermektedir ki kolektif savunmamız demir bir güç gibidir. Ve bir sanal zirve yapacağız. Rusya şimdi çok ciddi sonuçlarla karşı karşıyadır.

SÖYLEDİĞİMİZİ YAPTIK

NATO müttefikleri ciddi ekonomik yaptırımlar uygulamakta Rusya üzerine bu da bizlerin söylediğini yaptığını göstermektedir. Çok daha iyi donanmış bir silahlı güç sağladık. Şunun da farkına varılmasını istiyorumm ki Ukrayna'nın cesaresi Rusya'nın karşısındadır. Rusya'nın istilasını kınıyoruz. Biz hiçbir zaman bu vahşi ihlali kabul etmiyoruz.

ASKERİ MÜDAHALE OLUR MU?

Biz herbir müttefiğimizi koruruz. Bu nedenle biz bölgede çok net bir mesaj veriyoruz. Tek bir müttefiğimize saldırıya karşılığını veririz.

POLONYA'DAKİ ABD ÜSSÜNDE HAREKETİLİLİK

ABD'nin NATO güçleri kapsamında Doğu Avrupa'ya konuşlandığı askeri üslerde Rusya hareketliliği başladı. bu kapsamda Polonya'da bulunan ABD askerlerine 'hazır ol' emrİ geldi.

Polonya, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi üzerine, 'NATO'nun (Avrupa'nın) doğu kanadını güçlendirme' çağrısında bulundu. Polonya Hükümeti Sözcüsü Piotr Muller yaptığı açıklamasında; 'NATO'nun doğu kanadının acilen güçlendirilmesi gerekiyor. Bu tür kararların şimdiden alınması gerekiyor.' dedi.

DİPLOMATİK TEMSİLCİLİKLER

Muller ayrıca, Ukrayna'daki Polonya diplomatik temsilciliklerinin 'mümkün olduğu sürece' açık tutulacağını kaydetti.

ABD'DEN İLAVE ASKER TALİMATI

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Rusya-Ukrayna krizinin tırmanması üzerine, Polonya'ya 3 bin ilave asker gönderilmesi talimatı vermişti.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD ve Ukraynalı mevkidaşlarıyla görüştü
Pentagon sayıları paylaştı! Rus ordusu ilerliyor
Ruslar hoparlörlerle Kievlilere seslendi
Türk SİHA'ları Ukrayna semalarında! Ukrayna duyurdu! Rusya'ya karşı aktif olarak kullanıyoruz
ABD Başkanı Biden talimat verdi! Avrupa'ya konuşlanacaklar
ABD Başkanı Biden'dan Ukrayna-Rusya savaşına yönelik açıklamalar
Rusya'ya ek yaptırımlarla seslendi! 'Tüm Rus bankaları...'
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan flaş Rusya-Ukrayna açıklaması
ABD Başkanı Joe Biden G7 liderleri anlaştı: Rusya'ya sert ve yıkıcı yaptırımlar geliyor
Rusya lideri Putin'den savaş açıklaması: Bu adımı atmaya bizi zorladılar
24 Şubat koronavirüs verileri açıklandı!
Doğal gaz fiyatlarında yüzde 60 artış! Avrupa'da gaz tedarikinde büyük endişe
Başkan Erdoğan, Macron'la görüştü!
Zelenskiy'den Batı ülkelerine tepki: Yardım etmezseniz savaş yarın savaş sizin kapınızı çalacak
Kemal Kılıçdaroğlu baltayı yine taşa vurdu! Rusya'ya bağlılık iddiaları verilerle çürütüldü
Rusya-Ukrayna Savaşı'nda son dakika: Rus güçleri, Donetsk'te bir hastaneyi vurdu! Çok sayıda ölü ve yaralı var
CHP'nin kanalı Halk TV'de ucuz manipülasyon! Dışişleri'nden yalanlama geldi
Tayvan: Çin'e ait 9 savaş uçağı hava savunma sahasına girdi
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar
Ukrayna savaşından bile Türkiye düşmanlığı ürettiler!
Meta, yapay zeka destekli evrensel bir tercüman oluşturacak

Meta, yapay zeka destekli evrensel bir tercüman oluşturacak

Savaş Rus devlerini vurdu: Yüzde 54 değer kaybı var

Savaş Rus devlerini vurdu: Yüzde 54 değer kaybı var

Ukrayna hava sahasını kapattı uçuşlar Türkiye'ye kaydı! Karadeniz'de dikkat çeken hareketlilik: Binlerce kişi o uçağı izliyor.

Ukrayna hava sahasını kapattı uçuşlar Türkiye'ye kaydı! Karadeniz'de dikkat çeken hareketlilik: Binlerce kişi o uçağı izliyor.

Türk markalarda savaş alarmı: Ülkedeki 200 mağaza kapatıldı

Türk markalarda savaş alarmı: Ülkedeki 200 mağaza kapatıldı

Zeka Oyunları Süper Ligi başladı! ‘Oyun ciddi bir iştir’

Zeka Oyunları Süper Ligi başladı! ‘Oyun ciddi bir iştir’

Mesut Özil'den Rusya'ya kırmızı kart!

Mesut Özil'den Rusya'ya kırmızı kart!