Sadakatsiz Dizisi Final Mi Yapıyor? Sadakatsiz Dizisi Ne Zaman Final Yapacak?

Sadakatsiz Dizsi Final Mi Yapıyor?



Sadakatsiz Dizisi Oyuncu Kadrosu



Sadakatsiz dizisi Kanal D ekranlarında yayınlanmaya başladığı ilk andan itibaren birçok kişi tarafından ilgiyle takip ediliyordu. Son zamanlarda istediği reytingi yakalayamaması nedeniyle final yapacağı iddiaları ortaya atıldı. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındavesoruları yer aldı. Birçok hayranı bulunan dizi hakkında ortaya atılan bu iddia hakkında araştırmalar hızlandı. Diziden birçok oyuncunun ayrılmasıyla yakın zamanda ekranlara veda edeceği konuşuluyor. Dizisinin sevenleri konuyla ilgili sosyal medyadan şikayetlerini dile getiriyor.vesorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.Sadakatsiz dizisi ilk yayınlanmaya başladığı andan itibaren büyük ilgi gören yapımlardandır. Büyük bir hayran kitlesine sahip olan dizinin son zamanlarda reytinglerinin iyi gitmediği aktarıldı. Bu nedenle dizinin final yapacağı iddiaları ortaya atıldı.vesoruları en sık aratılanlar arasında yer aldı. Ali İl ve Yeliz Kuvancı isimli oyuncuların diziden ayrılmasının ardından Burak Sergen’in ayrılığıyla 3 oyuncu veda etmiş oldu. Rakip diziler Kuruluş Osman ve Oğlum yapımları da dizinin bitmesini akıllara getiren diğer etmenler arasında yer alıyor. Birçok kişi bu nedenle dizinin final yapacağını belirtiyor. Konuyla ilgili henüz bir resmi açıklama gelmedi.birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındasorusu yer alıyor. Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen gibi başarılı oyuncuların başrolünde yer aldığı dizide birçok ayrılık yaşandı. Sadakatsiz dizisi oyuncuları ise şu şekilde;Asya Yılmaz Cansu DereVolkan Arslan Caner CindorukDerin Güçlü Melis sezenDerya Samanlı Özge ÖzderGönül Güçlü Gözde Seda AltunerNil Tetik Nazlı BulumSelçuk Dağcı Tarık Emir TekinAli Arslan Alp AkarCavidan Meltem BaytokNevin Zerrin NişancıPelin Gamze BüyükbaşoğluSelen Dora DalgıçDemir Güçlü Doğan Can SarıkayaZeynep Arslan Yaren Vera SalmaAras Ateşoğlu Berkay AteşKadir Güneş Şafak BaşkayaCeren Sümeyye AydoğanLeyla Aslı OrcanHaluk Güçlü (Burak Sergen)Bahar Ergener (Yeliz Kuvancı)Melih Ergener (Ali İl)Turgay Güngör (Kenan Ece)Asya Günalan (Bennu YıldırımlarDidem Aktaş (Aydan Taş)Faruk Günçay (Onur Berk ArslanoğluAltan Saygıner (Mahmut Gökgöz)Hicran Dağcı (Nilgün Türksever / Melisa Döngel) :Saliha Arslan (Hikmet Körmükçü)Serap Şenlik (Olcay Yusufoğlu)Mert Gelik Eren Vurdemvesorularına cevapları sizler için derledik. Konuyla ilgili güncel gelişmelerden haberdar olmak için sitemizi takip edebilirsiniz.