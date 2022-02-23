Sadakatsiz Dizisi Final Mi Yapıyor? Sadakatsiz Dizisi Ne Zaman Final Yapacak?
Sadakatsiz dizisi hakkında çıkan final iddiaları birçok kişiyi meraklandırdı. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Sadakatsiz dizisi final mi yapıyor sorusu yer aldı. Peki, Sadakatsiz dizisi final mi yapıyor? Sadakatsiz dizisi bitiyor mu? Sadakatsiz dizisi oyuncuları kimler? İşte merak edilenler...
Sadakatsiz dizisi Kanal D ekranlarında yayınlanmaya başladığı ilk andan itibaren birçok kişi tarafından ilgiyle takip ediliyordu. Son zamanlarda istediği reytingi yakalayamaması nedeniyle final yapacağı iddiaları ortaya atıldı. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Sadakatsiz dizisi final mi yapıyor ve Sadakatsiz dizisi ne zaman final yapacak soruları yer aldı. Birçok hayranı bulunan dizi hakkında ortaya atılan bu iddia hakkında araştırmalar hızlandı. Diziden birçok oyuncunun ayrılmasıyla yakın zamanda ekranlara veda edeceği konuşuluyor. Dizisinin sevenleri konuyla ilgili sosyal medyadan şikayetlerini dile getiriyor. Sadakatsiz dizisi final mi yapıyor ve Sadakatsiz dizisi ne zaman final yapacak sorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.
Sadakatsiz Dizsi Final Mi Yapıyor?
Sadakatsiz dizisi ilk yayınlanmaya başladığı andan itibaren büyük ilgi gören yapımlardandır. Büyük bir hayran kitlesine sahip olan dizinin son zamanlarda reytinglerinin iyi gitmediği aktarıldı. Bu nedenle dizinin final yapacağı iddiaları ortaya atıldı. Sadakatsiz dizisi final mi yapıyor ve Sadakatsiz dizisi bitiyor mu soruları en sık aratılanlar arasında yer aldı. Ali İl ve Yeliz Kuvancı isimli oyuncuların diziden ayrılmasının ardından Burak Sergen’in ayrılığıyla 3 oyuncu veda etmiş oldu. Rakip diziler Kuruluş Osman ve Oğlum yapımları da dizinin bitmesini akıllara getiren diğer etmenler arasında yer alıyor. Birçok kişi bu nedenle dizinin final yapacağını belirtiyor. Konuyla ilgili henüz bir resmi açıklama gelmedi.
Sadakatsiz Dizisi Oyuncu Kadrosu
Sadakatsiz dizisi oyuncu kadrosu birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Sadakatsiz dizisi oyuncuları kimler sorusu yer alıyor. Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen gibi başarılı oyuncuların başrolünde yer aldığı dizide birçok ayrılık yaşandı. Sadakatsiz dizisi oyuncuları ise şu şekilde;
Asya Yılmaz Cansu Dere
Volkan Arslan Caner Cindoruk
Derin Güçlü Melis sezen
Derya Samanlı Özge Özder
Gönül Güçlü Gözde Seda Altuner
Nil Tetik Nazlı Bulum
Selçuk Dağcı Tarık Emir Tekin
Ali Arslan Alp Akar
Cavidan Meltem Baytok
Nevin Zerrin Nişancı
Pelin Gamze Büyükbaşoğlu
Selen Dora Dalgıç
Demir Güçlü Doğan Can Sarıkaya
Zeynep Arslan Yaren Vera Salma
Aras Ateşoğlu Berkay Ateş
Kadir Güneş Şafak Başkaya
Ceren Sümeyye Aydoğan
Leyla Aslı Orcan
Haluk Güçlü (Burak Sergen)
Bahar Ergener (Yeliz Kuvancı)
Melih Ergener (Ali İl)
Turgay Güngör (Kenan Ece)
Asya Günalan (Bennu Yıldırımlar
Didem Aktaş (Aydan Taş)
Faruk Günçay (Onur Berk Arslanoğlu
Altan Saygıner (Mahmut Gökgöz)
Hicran Dağcı (Nilgün Türksever / Melisa Döngel) :
Saliha Arslan (Hikmet Körmükçü)
Serap Şenlik (Olcay Yusufoğlu)
Mert Gelik Eren Vurdem
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