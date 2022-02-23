Pentagon'dan tedirgin eden açıklama: Rus askerleri Ukrayna'ya girmeye hazır

Dünya Rusya ile Ukrayna arasındaki krizi odaklanmış durumda. Anlaşmazlıklar savaş boyutuna dönerken, gelişmeler de peş peşe yaşanmaya devam ediyor. Özellikle Minsk Anlaşmasını artık yok saydıklarını bildiren Putin, diplomatik çözüm için isteklerinin yerine getirilmesini istedi.Rusya'nın bu tavrından sonra Almanya Kuzey Akım 2 projesini askıya alarak ilk yaptırım fitilini ateşledi. ABD ve İngiltere de Rusya'ya yönelik bazı yaptırım kararları alırken, Avrupa Birliği de yaptırım kararında anlaşma sağladı.Bugün Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba BM'de yaptığı açıklamada uluslararası kamuoyu gerekeni yapmaya davet etti ve Putin'in durdurulması gerektiğini vurguladı. Herhangi bir saldırı planlarının olmadığını da aktaran Kuleba diplomatik yollar ile sorunun çözülmesini istediklerini belirtti.İki ülke arasında savaş boyutuna gelen krizle ilgili yeni gelişmeler de yaşanmaya devam ediyor. Pentagon'dan üst düzey bir yetkili, Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askerlerinin yüzde 80'inin Ukrayna'ya girmeye hazır olduğunu açıkladı.