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Beyaz Gazete
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Pentagon'dan tedirgin eden açıklama: Rus askerleri Ukrayna'ya girmeye hazır

Pentagon'dan üst düzey bir yetkili, Rusya’nın Ukrayna sınırındaki askerlerinin yüzde 80'inin Ukrayna'ya girmeye hazır olduğunu açıkladı.

Pentagon'dan tedirgin eden açıklama: Rus askerleri Ukrayna'ya girmeye hazır
Ekleme: 23.02.2022 - 21:00 Güncelleme: 23.02.2022 - 21:17 / Editör: Ozge Selin
Pentagon'dan tedirgin eden açıklama: Rus askerleri Ukrayna'ya girmeye hazır
Dünya Rusya ile Ukrayna arasındaki krizi odaklanmış durumda. Anlaşmazlıklar savaş boyutuna dönerken, gelişmeler de peş peşe yaşanmaya devam ediyor. Özellikle Minsk Anlaşmasını artık yok saydıklarını bildiren Putin, diplomatik çözüm için isteklerinin yerine getirilmesini istedi.

RUSYA'YA YÖNELİK YAPTIRIM KARARLARI ALINDI

Rusya'nın bu tavrından sonra Almanya Kuzey Akım 2 projesini askıya alarak ilk yaptırım fitilini ateşledi. ABD ve İngiltere de Rusya'ya yönelik bazı yaptırım kararları alırken, Avrupa Birliği de yaptırım kararında anlaşma sağladı.

KULEBA AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Bugün Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba BM'de yaptığı açıklamada uluslararası kamuoyu gerekeni yapmaya davet etti ve Putin'in durdurulması gerektiğini vurguladı. Herhangi bir saldırı planlarının olmadığını da aktaran Kuleba diplomatik yollar ile sorunun çözülmesini istediklerini belirtti.

PENTAGON: RUS ASKERLERİNİN YÜZDE 80'İ UKRAYNA'YA GİRMEYE HAZIR

İki ülke arasında savaş boyutuna gelen krizle ilgili yeni gelişmeler de yaşanmaya devam ediyor. Pentagon'dan üst düzey bir yetkili, Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askerlerinin yüzde 80'inin Ukrayna'ya girmeye hazır olduğunu açıkladı.
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