Bakan Yerlikaya duyurdu! Yüzlerce düzensiz göçmen yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yapılan denetimler ve operasyonlar hakkında X hesabından paylaşımda bulundu.Yerlikaya'nın paylaşımındaki ifadeler şu şekilde:Düzensiz göçle mücadelemiz Kurban Bayram tatili boyunca da kesintisiz devam etti. Düzensiz göçmenlere yönelik, Mobil Göç Noktası Araçlarıyla gerçekleştirilen “KALKAN-24” denetimlerinde bin 456 düzensiz göçmen yakalandıİnsan kaçakçılığı yaparak, ülkemizi düzensiz göçün hedefi ve transit geçiş yolu haline getirmeye çalışan organizatörlere ve düzensiz göçmenlere asla fırsat vermeyeceğiz. ️Valiliklerimiz ve Göç İdaresi Başkanlığımız koordinesinde; Polisimiz, Jandarmamız ve Sahil Güvenliğimiz tarafından;75'i İstanbul'da olmak üzere 165 Mobil Göç Noktası Aracımız ile 60 ilde Kurban Bayramı tatili boyunca gerçekleştirilen denetimlerde;35 bin 159 kimlik kontrolü yapıldı.1456 düzensiz göçmen tespit edildi.Yakalanan düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüklerine teslim edildi ve sınır dışı işlemleri başlatıldı.Valiliklerimizi, Göç İdaresi Başkanlığımızı ve denetimleri gerçekleştiren Polisimizi, Jandarmamızı ve Sahil Güvenliğimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle