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Emekliye zamlı ikramiye için 3 formül! Kim ne kadar alabilecek?

Emekli bayram ikramiyesi 2018'de hayata geçirildi. Emekliler; uygulama ile yılda 2 kez Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyelerine kavuşarak, ek gelire sahip oluyor. 2022 emekli bayram ikramiyesi için de, asgari ücret, memur ve emeklilere yapılan ekstra zam iyileştirmeleri sonrası artış beklentisi oluştu. Bu yılın ilk ikramiyesinin Nisan ayı sonunda verilmesi planlanırken, emekli bayram ikramiyesi zammı için de 3 formül öne çıkıyor.

Emekliye zamlı ikramiye için 3 formül! Kim ne kadar alabilecek?
Ekleme: 23.02.2022 - 09:35 Güncelleme: 23.02.2022 - 09:40 / Editör: Ozge Selin
Emekliye zamlı ikramiye için 3 formül! Kim ne kadar alabilecek?
Emekliler ocak ayında maaşlara gelen zam ile ekstra kazanç sağlarken, şimdi de emekli bayram ikramiyelerine odaklandı. 2022 emekli bayram ikramiyeleri için zam beklentisi mevcut. Geçen yıl bin liradan bin 100 liraya çıkarılan ikramiyede, yeni zam bekleniyor. Bu süreçte de; 3 formül konuşuluyor. İşte masadaki yeni uygulamalar ve 'Kim ne kadar alabilecek?' sorusunun yanıtı!

Asgari ücrete yapılan yüzde 50.51'lik zam, memurlara ve emeklilere yapılan ilave iyileştirmeler, ikramiyede artış beklentisi oluşturdu.

İŞTE ARTIŞ FORMÜLLERİ

FORMÜL 1: İkramiye artışı için formüllerden biri, enflasyon oranında artış yapılması. 2021 yılı enflasyonu yüzde 36.08 olarak gerçekleşti.

Eğer bayram ikramiyesi yıllık enflasyona göre artırılırsa, ödemeler bin 100 liradan bin 496 lira 88 kuruşa çıkabilecek. Bu yıl iki bayramda toplam 2 bin 993 lira 76 kuruş para alınabilecek.

FORMÜL 2: İkramiye artışında yeniden değerleme oranı da dikkate alınabilir. Bu yılın başında bazı vergi, harç ve cezaların güncellemesinde yüzde 36.2'lik yeniden değerleme oranı baz alındı.

Eğer bu artış ikramiyeye yansıtılırsa bin 100 liralık tutar, bin 498 lira 20 kuruş olabilecek. Bu yıl 2 bayramda elde edilecek gelir 2 bin 996 lira 40 kuruşu bulacak.

FORMÜL 3: Bu yılki asgari ücrette ise yüzde 50.51 artış gerçekleşti. Bu oran da ikramiye artışına uygulanabilir. Bu gerçekleşirse, emeklilerin bayram ikramiyesi bin 655 lira 61 kuruşa çıkabilecek. Toplam ödeme de 3 bin 311 liraya ulaşacak.

DUL VE YETİMLERE DE YANSIYACAK

İkramiyede yapılacak artış, vefat eden emeklilerin hak sahibi yakınlarına da yansıtılacak. Dul ve yetimler, hisseleri oranında ödemeden yararlanacak.

Örneğin; Emeklilerin bayram ikramiyesi bin 100 liradan yüzde 36.08'lik yıllık enflasyon yansıtılarak bin 496 lira 88 kuruşa çıkarsa, yüzde 75 ölüm aylığı alana bin 122 lira 66 kuruş, yüzde 50 ölüm aylığı alana 748,44 lira ödenecek.

Sürekli iş göremezlik ödeneği alanlar da iş göremezlik derecesi oranında yeni tutardan yararlanacak.

Örneğin; meslekte kazanma gücü kayıp oranı yüzde 25 olanlara, ikramiye bin 496 lira 88 kuruşa çıkarsa, 374,22 liralık ödeme yapılacak
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