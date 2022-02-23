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CHP'nin bankamatik memuru 7 yılda 60 kez işe gitti! Savunması pes dedirtti...

CHP'li Çankaya Belediyesi'nde büyük skandal! İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği, Çankaya Belediyesi'nde mimar olarak çalışan Tezcan Karakuş Candan hakkında ön inceleme raporunu tamamladı. Candan’ın 6 Mayıs 2014-4 Ekim 2021 arasındaki son 7 yıl 5 ay içinde sadece 60 kez işe gittiği tespit edildi. Pişkin bir şekilde kendini savunan Tezcan Karakuş Candan "Özel hayatın ve çalışma hayatının gizliliğinin hedef gösterilecek düzeyde kamuoyuna sızdırılması hakkında suç duyurusunda bulunacağım" dedi.

CHP'nin bankamatik memuru 7 yılda 60 kez işe gitti! Savunması pes dedirtti...
Ekleme: 23.02.2022 - 09:20 Güncelleme: 23.02.2022 - 09:27 / Editör: Ozge Selin
CHP'nin bankamatik memuru 7 yılda 60 kez işe gitti! Savunması pes dedirtti...
Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, Çankaya Belediyesi'nde bankamatik olarak çalıştığının belgelenmesine yönelik açıklamada bulundu. Candan, özel ve çalışma hayatının gizliliğinin ihlal edildiği iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

BÜYÜK SKANDAL: 7 YIL 5 AY İÇİNDE SADECE 60 KEZ İŞE GİTTİ
İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği, Tezcan Karakuş Candan hakkındaki ön inceleme raporunu tamamladı. Çankaya Belediyesi'nde mesaisine gitmeyerek üst amirlerini yanıltan ve haksız kazanç elde eden Tezcan Karakuş Candan hakkında soruşturma izni verilmesine karar verilmişti.

Müfettişlerin hazırladığı rapora göre, Candan'ın 6 Mayıs 2014-4 Ekim 2021 arasındaki son 7 yıl 5 ay içinde sadece 60 kez işe gittiği ifade edildi. Candan'ın, göreve başladığı 11 Ağustos 1993'ten bugüne kadar bin 567 gün izin ve rapor izni kullandığı, bu sürelerinin toplamının yaklaşık 4,5 yıla karşılık geldiğine dikkat çekildi.

CHP'nin bankamatik memuru 7 yılda 60 kez işe gitti! Savunması pes dedirtti...

PİŞKİN SAVUNMA: 'ÖZEL HAYATIN VE ÇALIŞMA HAYATININ GİZLİLİĞİ İHLAL EDİLDİ'
Çankaya Belediyesi'nde mimar olarak çalışan Tezcan Karakuş Candan, internet üzerinden yayın yapan bir televizyon kanalına açıklamada bulundu. Candan; 'Özel hayatın ve çalışma hayatının gizliliğinin hedef gösterilecek düzeyde kamuoyuna sızdırılması hakkında suç duyurusunda bulunacağım' dedi.

ASİL: 'CANDAN'IN DÜZENLİ GELMEMESİ ÜZERİNE BEN MUHTELİF TARİHLERDE ŞİMDİ HATIRLAYAMADIĞIM SAYIDA TUTANAK TUTTUM'
Çankaya Belediye Başkan Yardımcısı Yasemin Asil; Tezcan Karakuş Candan hakkında çok sayıda tutanak tuttuğunu ve söz konusu tutanakları İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İdari İşler Bürosu'na gönderdiğini açıkladı. Yasemin Asil, şunları söyledi:

'2012 yılında Şehir Planlama Bölüm Sorumlusu olarak görev yaparken Tezcan Karakuş Candan'ın da bana bağlı olarak çalışmaktaydı. Onun göreve düzenli gelmemesi üzerine ben muhtelif tarihlerde şimdi hatırlayamadığım sayıda tutanak tuttum ve gereği için tutanakları İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İdari İşler Bürosuna gönderdim. Ondan sonraki süreçte zaten benim birimimden aldılar başka birime görevlendirdiler. Tutulan tutanaklar üzerine ne yapıldığını bilmiyorum. Benim bildiğim kadarıyla oda başkanlarının eğer memur ise oda başkanı olması veya yönetimde bulunması durumunda mesaiye gelemeyeceği yönünde bir yasal düzenleme yoktur.

Ancak ben odadaki görevi nedeniyle işe gelmemesi gibi bir durumun olmaması gerektiğini de düşünenlerdenim. Zaten belediyemizde Tezcan Karakuş Candan'ın belediye de birtakım aktivitelere katılması yönünde görevlendirmeler yapılarak onun bir yandan da belediye de çalışması sağlanmaya çalışılmıştır. O yüzdendir ki kent konseyinde kendisine bir görev verilmiştir.'

CHP'nin bankamatik memuru 7 yılda 60 kez işe gitti! Savunması pes dedirtti...

SORUŞTURMA İZNİ VERİLEN İSİMLER:
Dış İlişkiler Müdürlüğü ile Kültür ve Sosyal İlişkiler Müdürlüğünden sorumlu Çankaya Belediye Başkan Yardımcısı Kiraz Gülsün Bor Güner Dış İlişkiler Eski Müdürleri Ayşe Berrin Aydın ve İbrahim Ethem Torunoğlu (halen Kültür ve Sosyal İşler Müdürü), Fen İşleri Eski Müdürleri Özkan Bozdoğan ve Mürsel Kaygısız, Kültür ve Sosyal İşler Eski Müdürü Şebnem Erol, Dış İlişkiler Müdürlüğü Üst Sorumlusu Nuri Tunga Köroğlu, Fen İşleri Müdürlüğü Eski Üst Sorumlusu Atilla Kızılarslan, Fen İşleri Müdürlüğü Yapı Bölümü Eski Sorumlusu Özcan Ergün ve mesaisine gelmeyerek üst amirlerini yanıltan ve haksız kazanç elde eden Tezcan Karakuş Candan...

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