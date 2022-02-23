Başkan Erdoğan'ın korumasıydı! Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren Senegal'de geçirdiği kalp krizi sonucu şehit oldu

Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanlığı Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren Senegal'de görevi esnasında kalp krizi geçirerek şehit oldu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Senegal ziyaretinde görev yapan Hayrettin Eren, Senegal Stadının açılış töreni sırasında kalp krizi geçirdi.Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Hayrettin Eren şehit oldu. Şehit Eren'in cenazesi Senegal'deki temaslarını tamamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağıyla Türkiye'ye getiriliyor.