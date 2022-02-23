ABD ve Ukrayna Dışişleri Bakanları'ndan önemli açıklamalar: Putin'in planı Ukrayna'yı işgal etmekti

ABD Dışişleri Bakanı Blinken ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba açıklama yaptı.ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın konuşmasından öne çıkanlar:'Birleşik Krallık ve Avrupa Birliği güçlü ve destekleyici açıklamalarda bulundular. Putin'in açıklamaları, tarihe, uluslararası hukuka ve milyonlarca vatansever Ukraynalının karşıtı bir beyandı. Başkan Putin'in kendi sözleri ile duyduk. 150 binden fazla asker Ukrayna'ya karşı orada. Planı en başından beri Ukrayna'yı işgal etmekti, halkı ve demokrasiyi rahatsız etmekti. Ukrayna'yı bir parçası yapmaktı. Başkan Putin yasalara karşı gelerek Avrupa'daki barışı tehdit ediyor. Dünya bundan dolayı acı çekiyor.Donbas bölgesi barışçıl çözümlerden uzaklaştırıldı. Rusya'nın Minsk Sözleşmesine karşı çıkması yanlış. Rusya Minsk Sözleşmesi'ne karşı çıktı.Son 24 saatte Ukrayna'ya karşı eylemleri ile Putin bu anlaşmalara karşı geldi. İşgalin başladığını gördüğümüz için, Rusya'nın da reddini gördükten sonra diplomasi bu toplantı bağlamında bir anlama gelmiyor. Lavrov'a bugün bu konuda bilgilendirici bir mektup yazdım. ABD diplomatik bir çözüm bulmaya devam edecek.Ukrayna'ya destek çıkacağız, Rusya'nın tehditlerine karşı cesur bir duruş sergileyeceğiz.'Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba'nın konuşmasından öne çıkanlar:'Çok önemli sorumluluklarının Ukrayna, ABD ve dünyaya yüklendiği bir yerdeyiz. Rusya, İkinci Dünya Savaşı'ndan beri Avrupa'da görülen en büyük krize neden oldu. Putin dün iki bölgenin bağımsızlığını tanıdı. Ukrayna bu absürt yaklaşımı asla onaylamayacak. Minsk Anlaşmaları Başkan Putin tarafından öldürüldü ve dünyaya düzenine saldırdı.Başkan Biden tarafından açıklanan yaptırımları kabul ediyoruz. Rusya'nın ekonomisi şimdi ve sıkı bir şekilde vurulmalı. Putin savaşı Avrupa'ya taşımak istedi'Öte yandan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rusya-Ukrayna krizine ilişkin açıklama yaptı. Guterres, 'Gerginliğin tırmandığı zamandayız. Kriz Rusya ve Ukayna için kötü olabilir.' ifadelerini kullandı.