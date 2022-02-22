İmamoğlu'nun belediyeciliği bu kadar... Duraklardaki asansör ve yürüyen merdivenler her gün arızalı!

İstanbul'da metro ve tramway hatlarındaki asansör ve yürüyen merdiven arızaları bitmek bilmiyor. Neredeyse her gün, şehrin farklı noktasındaki bir durakta bakımsızlıktan arıza yaşanıyor. Bakıma alınan asansörlerde ise tadilat uzun sürüyor. Bitiş tarihi olarak beş ay sonrası gösteriliyor. Geçtiğimiz haftalarda engelli bir vatandaş, “Ben artık çok yoruldum. 2012 yılından beri tekerlekli sandalye kullanıyorum, bu kadar uzun süreli arıza görmedim" sözleriyle İBB'ye tepkisini dile getirmişti.