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İmamoğlu'nun belediyeciliği bu kadar... Duraklardaki asansör ve yürüyen merdivenler her gün arızalı!

İstanbul'da metro ve tramway hatlarındaki asansör ve yürüyen merdiven arızaları bitmek bilmiyor. Neredeyse her gün, şehrin farklı noktasındaki bir durakta bakımsızlıktan arıza yaşanıyor. Bakıma alınan asansörlerde ise tadilat uzun sürüyor. Bitiş tarihi olarak beş ay sonrası gösteriliyor. Geçtiğimiz haftalarda engelli bir vatandaş, “Ben artık çok yoruldum. 2012 yılından beri tekerlekli sandalye kullanıyorum, bu kadar uzun süreli arıza görmedim" sözleriyle İBB'ye tepkisini dile getirmişti.

İmamoğlu'nun belediyeciliği bu kadar... Duraklardaki asansör ve yürüyen merdivenler her gün arızalı!
Ekleme: 22.02.2022 - 16:33 Güncelleme: 22.02.2022 - 16:48 / Editör: Ozge Selin
İmamoğlu'nun belediyeciliği bu kadar... Duraklardaki asansör ve yürüyen merdivenler her gün arızalı!
İstanbul Büyükşehir Belediyesi CHP'li başkanı Ekrem İmamoğlu döneminde, İstanbullıların çilesi bitmek bilmedi.

Metro ve metrobüsler bakımsızlıklar nedeniyle her gün yollarda kalırken, vatandaşların duraklarda da çilesi bitmiyor.

Toplu ulaşım duraklarındaki asansörler ve yürüyen merdivenler her gün arızalanırken, arızalı olanların ise tamiri bitmek bilmiyor.

İşte İstanbul'daki asansör ve yürüyen merdiven arızalarından bazıları;

İmamoğlu'nun belediyeciliği bu kadar... Duraklardaki asansör ve yürüyen merdivenler her gün arızalı!
Ünalan metro, 21 Şubat 2022

İmamoğlu'nun belediyeciliği bu kadar... Duraklardaki asansör ve yürüyen merdivenler her gün arızalı!
Topkapı-Mescidi Selam tramway hattı, 15 Şubat 2022 

İmamoğlu'nun belediyeciliği bu kadar... Duraklardaki asansör ve yürüyen merdivenler her gün arızalı!
Topkapı-Mescidi Selam tramway hattı, 15 Şubat 2022 

İmamoğlu'nun belediyeciliği bu kadar... Duraklardaki asansör ve yürüyen merdivenler her gün arızalı!
Topkapı-Mescidi Selam tramway hattı Vatan durağı, 27 Ocak 2022

İmamoğlu'nun belediyeciliği bu kadar... Duraklardaki asansör ve yürüyen merdivenler her gün arızalı!
Topkapı-Mescidi Selam tramway hattı Vatan durağı, 27 Ocak 2022

İmamoğlu'nun belediyeciliği bu kadar... Duraklardaki asansör ve yürüyen merdivenler her gün arızalı!
Levent metro istasyonu Plazalar çıkışı, 1 Şubat 2022
Yürüyen merdiveni kullanamayan vatandaşlar, hemen yanındaki merdivenden yürüyerek çıkmak zorunda kalıyor.

İmamoğlu'nun belediyeciliği bu kadar... Duraklardaki asansör ve yürüyen merdivenler her gün arızalı!
Mecidiyeköy-Mahmutbey metrosu Karadeniz durağı, 9 Şubat 2022 

İmamoğlu'nun belediyeciliği bu kadar... Duraklardaki asansör ve yürüyen merdivenler her gün arızalı!
Altunizade istasyonu, 14 Şubat 2022 

İmamoğlu'nun belediyeciliği bu kadar... Duraklardaki asansör ve yürüyen merdivenler her gün arızalı!
Üsküdar-Çekmeköy metrosu Üsküdar durağı, 3 Şubat 2022 

İmamoğlu'nun belediyeciliği bu kadar... Duraklardaki asansör ve yürüyen merdivenler her gün arızalı!
Hacıosman istasyonu, 14 Şubat 2022

İmamoğlu'nun belediyeciliği bu kadar... Duraklardaki asansör ve yürüyen merdivenler her gün arızalı!
Osmanbey metrosu, 17 Şubat 2022

İmamoğlu'nun belediyeciliği bu kadar... Duraklardaki asansör ve yürüyen merdivenler her gün arızalı!

İmamoğlu'nun belediyeciliği bu kadar... Duraklardaki asansör ve yürüyen merdivenler her gün arızalı!
Kirazlı-Başakşehir metro hattı Siteler durağı, 21 Şubat 2022

İmamoğlu'nun belediyeciliği bu kadar... Duraklardaki asansör ve yürüyen merdivenler her gün arızalı!
Asansör arızasını defalarca İBB'ye bildiren engelli vatandaş sonunda isyan etti: Ben artık çok yoruldum.
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