BM'den Rusya-Ukrayna krizi ile ilgili flaş açıklama! 'Engellenmeli'

BM Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo, Ukrayna'nın çağrısı ile acil toplanan BM Güvenlik Konseyi'nde, bölgedeki tehlikeli gelişmelerden çok büyük endişe duyduklarını aktardı. Konseyin 8 üyesi ABD, İngiltere, Fransa, İrlanda, Norveç, Meksika, Brezilya ve Arnavutluk toplantının yapılmasını destekledi.Rosemary DiCarlo, 'Önümüzdeki saatler ve günler kritik olacak. Büyük çatışma riski gerçektir ve ne pahasına olursa olsun önlenmesi gerekir.' diye konuştu.Rusya'nın 'Barış misyonu' adı altında doğu Ukrayna'ya asker gönderdiği haberlerinden dolayı büyük üzüntü duyduklarını belirten DiCarlo, ateşkes ihlalleri ile bölgedeki sivillerin zarar gördüğünü kaydetti.DiCarlo, son gelişmelerin mevcut müzakerelere olası sonuçları konusunda son derece endişeli olduklarını tekrarlayarak, gelinen noktada bölgesel güvenlik sorunları için taraflar arasında diyaloğu sürdürmenin daha da önemli olduğunun altını çizdi.Putin operasyon talimatını verdi! Rus birlikleri Ukrayna'ya ilerliyorUkrayna'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Sergiy Kyslytsya, Rusya-Ukrayna krizinde Kiev'in barış istediğini, bu konuda siyasi ve diplomatik çözüme bağlı olduklarını söyledi.BM Güvenlik Konseyi'nde konuşan Kyslytsya, Rusya'yı doğu bölgesinde gerginliği arttırmakla eleştirdi ve 'Ukrayna topraklarında ek Rus işgal birlikleri konuşlandırmasını' kınadı.Ukrayna büyükelçisi, BM üyesi bir ülkenin saldırı altında olduğunu belirterek, 'Rusya'nın müzakereler için masaya dönmesini talep ediyoruz. Ukrayna topraklarında ek Rus işgal birlikleri konuşlandırma emrini kınıyoruz. İşgal birliklerinin derhal ve doğrulanabilir şekilde geri çekilmesini talep ediyoruz.' diye konuştu.Konuşmasında Rusya'yı virüse benzeterek, 8 yıldır bölgede savaş ve kaosa neden olduğunu savunan Kyslytsya, 'Hiçbir şeyden ve hiç kimseden korkmuyoruz. Kimseye hiçbir şey borçlu değiliz. Ve kimseye bir şey vermeyeceğiz.' ifadelerini paylaştı.Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasily Nebenzya da Güvenlik Konseyi'ndeki konuşmasında, ABD ve müttefiklerini Ukrayna'ya silah yığmakla suçlayarak, Kiev'i de doğu bölgesindeki sorunlar için ciddi şekilde diplomatik çözüm aramamakla eleştirdi.Nebenzya, Moskova'nin diplomatik çözüm konusunda hala açık olduğunu ifade ederek, ancak Donetsk ve Lugansk'ı kapsayan bölgeye atıfla 'Donbas'ta yeni bir kan gölüne izin vermek niyetinde olmadıklarını' söyledi.Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT), Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimleri resmen tanıma kararı sert bir şekilde kınandı.AGİT'ten yapılan yazılı açıklamada, teşkilatın dönem başkanlığını üstlenen Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau, AGİT Sekreteri Helga Schmid, AGİT Parlamenterler Asamblesi Başkanı Margareta Cederfelt ve AGİT Parlamenterler Asamblesi Genel Sekreteri Roberto Montella'nın ortak açıklaması kamuoyuyla paylaşıldı.Açıklamada, Rusya'nın sözde Donetsk ve Luhansk Cumhuriyetleri'ni tanıma kararı sert bir şekilde kınanırken, 'Bu adım, uluslararası hukukun ve temel AGİT ilkelerinin ihlalidir ve Minsk anlaşmalarına aykırıdır.' görüşü paylaşıldı.AGİT üyesi bütün ülkeler gibi Rusya'nın da başkalarının egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterme taahhüdünde bulunduğuna dikkat çekilen açıklamada, 'Rusya'yı bu kararı derhal geri almaya çağırıyoruz.' ifadesine yer verildi.Açıklamada Rusya'nın bu tanıma kararının gerilimi daha da fazla körükleyeceği gibi bu bölgelerde yaşayan halkları ülkenin geri kalanından yani Ukrayna'dan koparacağı kaydedildi.