  • USD: 14,23 - 14,26
  • EURO: 15,96 - 15,99
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Galatasaray UEFA Maçı Ne Zaman? 2022 UEFA Galatasaray’ın Rakibi Kim?

UEFA Avrupa Ligi temsilcimiz Galatasaray'ın rakibinin kim olacağı odlukça merak edildi. Galatasaray UEFA maçı ne zaman sorusu da bu kapsamda en sık aratılanlar arasında yer alıyor. Peki, Galatasaray UEFA maçı ne zaman? Galatasaray UEFA maçı rakibi kim? Bugün hangi maçlar var? İşte merak edilenler...

Ekleme: 21.02.2022 - 17:30 Güncelleme: 21.02.2022 - 17:34 / Editör: Ozge Selin
Galatasaray UEFA Maçı Ne Zaman? 2022 UEFA Galatasaray’ın Rakibi Kim?
UEFA Avrupa Ligi futbolseverler tarafından ilgile takip ediliyor. Bu nedenle Galatasaray’ın rakibinin kim olacağı hakkında araştırmalar hızlandı. En sık aratılanlar arasında Galatasaray UEFA maçı ne zaman ve 2022 UEFA Galatasaray’ın rakibi kim soruları yer aldı. Birçok kişi tarafından ilgiyle takip edilen konu hakkında detaylar ortaya çıktı. Galatasaray bu maç için hazırlıklara başladı. Fakat kiminle karşı karşıya gelineceği merak konusu oldu. Galatasaray UEFA Maçı ne zaman ve 2022 UEFA Galatasaray’ın rakibi kim sorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.

Galatasaray UEFA Maçı Ne Zaman?


Galatasaray UEFA maçı birçok kişinin heyecanla beklediği karşılaşmalar arasında yer alıyor. Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Lig için Galatasaray için olumsuz bir şekilde ilerlese de UEFA Avrupa Ligi temsilcimiz olarak gruptan lider olarak çıktı. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Galatasaray UEFA Maçı ne zaman ve Galatasaray’ın UEFA rakibi kim soruları yer alıyor. Futbolseverler maç hakkında araştırmalarını hızlandırdı. Play-off turunu geçerek son 8’e kalan takımlardan herhangi biri Galatasaray’ın rakibi olacak. Avrupa Ligi son 16 turu kurasıyla birlikte Galatasaray’ın rakibi ortaya çıkacak. Avrupa Ligi son 16 turu kurasının ise 25 Şubat 2022 tarihinde gerçekleştirilmesi bekleniyor.


Galatasaray UEFA Maçı Ne Zaman? 2022 UEFA Galatasaray’ın Rakibi Kim?

Galatasaray UEFA Avrupa Ligi Rakibi Kim?


Avrupa Ligi Son 16 Turu Kurası ile birlikte Galatasaray’ın rakibi ortaya çıkacak. Birçok kişi Galatasaray UEFA Avrupa Ligi rakibi kim sorusuna cevap aramaya başladı. İşte Galatasaray’ın rakibi olabilecek takımlar listesi;

Kızılyıldız
Eintracht Frankfurt
Bayer Leverkusen
Olympique Lyon
AS Monaco
Spartak Moskova
West Ham United.


Galatasaray UEFA Maçı Ne Zaman? 2022 UEFA Galatasaray’ın Rakibi Kim?

Bugün Hangi Maçlar Var?


21 Şubat itibariyle evlerinde maç keyfi yapmak isteyenler bugün hangi maçlar var sorusuna cevap aramaya başladı. Bu nedenle konu hakkında araştırmalar hızlandı. İşte 21 Şubat bu akşam oynanacak maçlar listesi;

14:30Manisa FK - ÜmraniyesporSpor Toto 1. LigTRT Spor, Bein Max 1
17:00Adanaspor - BB ErzurumsporSpor Toto 1. LigTRT Spor, Bein Max 1
19:30Radomlje - MariborSlovenya 1. LigiBilyoner TV
19:30Radomlje - MariborSlovenya 1. LigiBilyoner TV
20:00Göztepe - GalatasaraySpor Toto Süper LigBein Sports 1
20:00Eyüpspor - MenemensporSpor Toto 1. LigTRT Avaz, Bein Max 1
20:00Altınordu - BandırmasporSpor Toto 1. LigTRT Spor, Bein Max 2
20:00Wisla Plock - Gornik LecznaPolonya EkstraklasaBilyoner TV
21:00Cagliari - Napoliİtalya Serie ACBC Sport, S Sport, S Sport Plus, Bilyoner TV
21:00Randers - ViborgDanimarka Süper LigiBilyoner TV
22:00Ajax - AlmereHollanda Eerste DivisieBilyoner TV
22:00Jong Utrecht - ExcelsiorHollanda Eerste DivisieBilyoner TV
22:45Toulouse - Le HavreFransa Ligue 2Bein Sports 2, Bilyoner TV
23:00Bologna - Speziaİtalya Serie AS Sport, S Sport Plus, Bilyoner TV
23:00Celta Vigo - Levanteİspanya La LigaSpor Smart, CBC Sport, Bilyoner TV
23:00Amorebieta - Leganesİspanya La Liga 2Bilyoner TV
23:00San Martin - Sport BoysPeru Primera-AperturaBilyoner TV
23:15Santa Clara - PortimonensePortekiz Liga NOSBilyoner TV


Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD ve Ukraynalı mevkidaşlarıyla görüştü
Pentagon sayıları paylaştı! Rus ordusu ilerliyor
Ruslar hoparlörlerle Kievlilere seslendi
Türk SİHA'ları Ukrayna semalarında! Ukrayna duyurdu! Rusya'ya karşı aktif olarak kullanıyoruz
ABD Başkanı Biden talimat verdi! Avrupa'ya konuşlanacaklar
ABD Başkanı Biden'dan Ukrayna-Rusya savaşına yönelik açıklamalar
Rusya'ya ek yaptırımlarla seslendi! 'Tüm Rus bankaları...'
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan flaş Rusya-Ukrayna açıklaması
ABD Başkanı Joe Biden G7 liderleri anlaştı: Rusya'ya sert ve yıkıcı yaptırımlar geliyor
Rusya lideri Putin'den savaş açıklaması: Bu adımı atmaya bizi zorladılar
24 Şubat koronavirüs verileri açıklandı!
Doğal gaz fiyatlarında yüzde 60 artış! Avrupa'da gaz tedarikinde büyük endişe
Başkan Erdoğan, Macron'la görüştü!
Zelenskiy'den Batı ülkelerine tepki: Yardım etmezseniz savaş yarın savaş sizin kapınızı çalacak
Kemal Kılıçdaroğlu baltayı yine taşa vurdu! Rusya'ya bağlılık iddiaları verilerle çürütüldü
Rusya-Ukrayna Savaşı'nda son dakika: Rus güçleri, Donetsk'te bir hastaneyi vurdu! Çok sayıda ölü ve yaralı var
CHP'nin kanalı Halk TV'de ucuz manipülasyon! Dışişleri'nden yalanlama geldi
Tayvan: Çin'e ait 9 savaş uçağı hava savunma sahasına girdi
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar
Ukrayna savaşından bile Türkiye düşmanlığı ürettiler!
Meta, yapay zeka destekli evrensel bir tercüman oluşturacak

Meta, yapay zeka destekli evrensel bir tercüman oluşturacak

Savaş Rus devlerini vurdu: Yüzde 54 değer kaybı var

Savaş Rus devlerini vurdu: Yüzde 54 değer kaybı var

Ukrayna hava sahasını kapattı uçuşlar Türkiye'ye kaydı! Karadeniz'de dikkat çeken hareketlilik: Binlerce kişi o uçağı izliyor.

Ukrayna hava sahasını kapattı uçuşlar Türkiye'ye kaydı! Karadeniz'de dikkat çeken hareketlilik: Binlerce kişi o uçağı izliyor.

Türk markalarda savaş alarmı: Ülkedeki 200 mağaza kapatıldı

Türk markalarda savaş alarmı: Ülkedeki 200 mağaza kapatıldı

Zeka Oyunları Süper Ligi başladı! ‘Oyun ciddi bir iştir’

Zeka Oyunları Süper Ligi başladı! ‘Oyun ciddi bir iştir’

Mesut Özil'den Rusya'ya kırmızı kart!

Mesut Özil'den Rusya'ya kırmızı kart!