Galatasaray UEFA Maçı Ne Zaman? 2022 UEFA Galatasaray’ın Rakibi Kim?
UEFA Avrupa Ligi temsilcimiz Galatasaray'ın rakibinin kim olacağı odlukça merak edildi. Galatasaray UEFA maçı ne zaman sorusu da bu kapsamda en sık aratılanlar arasında yer alıyor. Peki, Galatasaray UEFA maçı ne zaman? Galatasaray UEFA maçı rakibi kim? Bugün hangi maçlar var? İşte merak edilenler...
UEFA Avrupa Ligi futbolseverler tarafından ilgile takip ediliyor. Bu nedenle Galatasaray’ın rakibinin kim olacağı hakkında araştırmalar hızlandı. En sık aratılanlar arasında Galatasaray UEFA maçı ne zaman ve 2022 UEFA Galatasaray’ın rakibi kim soruları yer aldı. Birçok kişi tarafından ilgiyle takip edilen konu hakkında detaylar ortaya çıktı. Galatasaray bu maç için hazırlıklara başladı. Fakat kiminle karşı karşıya gelineceği merak konusu oldu. Galatasaray UEFA Maçı ne zaman ve 2022 UEFA Galatasaray’ın rakibi kim sorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.
Galatasaray UEFA Maçı Ne Zaman?
Galatasaray UEFA maçı birçok kişinin heyecanla beklediği karşılaşmalar arasında yer alıyor. Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Lig için Galatasaray için olumsuz bir şekilde ilerlese de UEFA Avrupa Ligi temsilcimiz olarak gruptan lider olarak çıktı. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Galatasaray UEFA Maçı ne zaman ve Galatasaray’ın UEFA rakibi kim soruları yer alıyor. Futbolseverler maç hakkında araştırmalarını hızlandırdı. Play-off turunu geçerek son 8’e kalan takımlardan herhangi biri Galatasaray’ın rakibi olacak. Avrupa Ligi son 16 turu kurasıyla birlikte Galatasaray’ın rakibi ortaya çıkacak. Avrupa Ligi son 16 turu kurasının ise 25 Şubat 2022 tarihinde gerçekleştirilmesi bekleniyor.
Galatasaray UEFA Avrupa Ligi Rakibi Kim?
Avrupa Ligi Son 16 Turu Kurası ile birlikte Galatasaray’ın rakibi ortaya çıkacak. Birçok kişi Galatasaray UEFA Avrupa Ligi rakibi kim sorusuna cevap aramaya başladı. İşte Galatasaray’ın rakibi olabilecek takımlar listesi;
Kızılyıldız
Eintracht Frankfurt
Bayer Leverkusen
Olympique Lyon
AS Monaco
Spartak Moskova
West Ham United.
Bugün Hangi Maçlar Var?
21 Şubat itibariyle evlerinde maç keyfi yapmak isteyenler bugün hangi maçlar var sorusuna cevap aramaya başladı. Bu nedenle konu hakkında araştırmalar hızlandı. İşte 21 Şubat bu akşam oynanacak maçlar listesi;
14:30Manisa FK - ÜmraniyesporSpor Toto 1. LigTRT Spor, Bein Max 1
17:00Adanaspor - BB ErzurumsporSpor Toto 1. LigTRT Spor, Bein Max 1
19:30Radomlje - MariborSlovenya 1. LigiBilyoner TV
19:30Radomlje - MariborSlovenya 1. LigiBilyoner TV
20:00Göztepe - GalatasaraySpor Toto Süper LigBein Sports 1
20:00Eyüpspor - MenemensporSpor Toto 1. LigTRT Avaz, Bein Max 1
20:00Altınordu - BandırmasporSpor Toto 1. LigTRT Spor, Bein Max 2
20:00Wisla Plock - Gornik LecznaPolonya EkstraklasaBilyoner TV
21:00Cagliari - Napoliİtalya Serie ACBC Sport, S Sport, S Sport Plus, Bilyoner TV
21:00Randers - ViborgDanimarka Süper LigiBilyoner TV
22:00Ajax - AlmereHollanda Eerste DivisieBilyoner TV
22:00Jong Utrecht - ExcelsiorHollanda Eerste DivisieBilyoner TV
22:45Toulouse - Le HavreFransa Ligue 2Bein Sports 2, Bilyoner TV
23:00Bologna - Speziaİtalya Serie AS Sport, S Sport Plus, Bilyoner TV
23:00Celta Vigo - Levanteİspanya La LigaSpor Smart, CBC Sport, Bilyoner TV
23:00Amorebieta - Leganesİspanya La Liga 2Bilyoner TV
23:00San Martin - Sport BoysPeru Primera-AperturaBilyoner TV
23:15Santa Clara - PortimonensePortekiz Liga NOSBilyoner TV