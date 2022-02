Galatasaray UEFA Maçı Ne Zaman? 2022 UEFA Galatasaray’ın Rakibi Kim?

Galatasaray UEFA Maçı Ne Zaman?



Galatasaray UEFA Avrupa Ligi Rakibi Kim?



Bugün Hangi Maçlar Var?

UEFA Avrupa Ligi futbolseverler tarafından ilgile takip ediliyor. Bu nedenle Galatasaray’ın rakibinin kim olacağı hakkında araştırmalar hızlandı. En sık aratılanlar arasındavesoruları yer aldı. Birçok kişi tarafından ilgiyle takip edilen konu hakkında detaylar ortaya çıktı. Galatasaray bu maç için hazırlıklara başladı. Fakat kiminle karşı karşıya gelineceği merak konusu oldu.vesorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.Galatasaray UEFA maçı birçok kişinin heyecanla beklediği karşılaşmalar arasında yer alıyor. Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Lig için Galatasaray için olumsuz bir şekilde ilerlese de UEFA Avrupa Ligi temsilcimiz olarak gruptan lider olarak çıktı. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındavesoruları yer alıyor. Futbolseverler maç hakkında araştırmalarını hızlandırdı. Play-off turunu geçerek son 8’e kalan takımlardan herhangi biri Galatasaray’ın rakibi olacak. Avrupa Ligi son 16 turu kurasıyla birlikte Galatasaray’ın rakibi ortaya çıkacak. Avrupa Ligi son 16 turu kurasının ise 25 Şubat 2022 tarihinde gerçekleştirilmesi bekleniyor.Avrupa Ligi Son 16 Turu Kurası ile birlikte Galatasaray’ın rakibi ortaya çıkacak. Birçok kişisorusuna cevap aramaya başladı. İşte Galatasaray’ın rakibi olabilecek takımlar listesi;KızılyıldızEintracht FrankfurtBayer LeverkusenOlympique LyonAS MonacoSpartak MoskovaWest Ham United.21 Şubat itibariyle evlerinde maç keyfi yapmak isteyenlersorusuna cevap aramaya başladı. Bu nedenle konu hakkında araştırmalar hızlandı. İşte 21 Şubat bu akşam oynanacak maçlar listesi;14:30Manisa FK - ÜmraniyesporSpor Toto 1. LigTRT Spor, Bein Max 117:00Adanaspor - BB ErzurumsporSpor Toto 1. LigTRT Spor, Bein Max 119:30Radomlje - MariborSlovenya 1. LigiBilyoner TV19:30Radomlje - MariborSlovenya 1. LigiBilyoner TV20:00Göztepe - GalatasaraySpor Toto Süper LigBein Sports 120:00Eyüpspor - MenemensporSpor Toto 1. LigTRT Avaz, Bein Max 120:00Altınordu - BandırmasporSpor Toto 1. LigTRT Spor, Bein Max 220:00Wisla Plock - Gornik LecznaPolonya EkstraklasaBilyoner TV21:00Cagliari - Napoliİtalya Serie ACBC Sport, S Sport, S Sport Plus, Bilyoner TV21:00Randers - ViborgDanimarka Süper LigiBilyoner TV22:00Ajax - AlmereHollanda Eerste DivisieBilyoner TV22:00Jong Utrecht - ExcelsiorHollanda Eerste DivisieBilyoner TV22:45Toulouse - Le HavreFransa Ligue 2Bein Sports 2, Bilyoner TV23:00Bologna - Speziaİtalya Serie AS Sport, S Sport Plus, Bilyoner TV23:00Celta Vigo - Levanteİspanya La LigaSpor Smart, CBC Sport, Bilyoner TV23:00Amorebieta - Leganesİspanya La Liga 2Bilyoner TV23:00San Martin - Sport BoysPeru Primera-AperturaBilyoner TV23:15Santa Clara - PortimonensePortekiz Liga NOSBilyoner TV