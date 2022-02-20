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Vatan sana minnettar: İyi ki doğdun Ömer Halisdemir

15 Temmuz hain darbe girişiminde darbecilere geçit vermeyen ve 30 kurşunla şehit edilen Ömer Halisdemir, doğum gününde unutulmadı. Şehit Halisdemir, dualarla anıldı.

Ekleme: 20.02.2022 - 16:20 Güncelleme: 20.02.2022 - 16:26 / Editör: Ozge Selin
Vatan sana minnettar: İyi ki doğdun Ömer Halisdemir20 Şubat 1974'te doğan ve 2 çocuk babası olan Şehit Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in ölümü, üzerinden 6 yıl geçmesine rağmen hafızalardaki canlılığını koruyor…

15 Temmuz hain darbe girişimini önleyen kahramanlardan Şehit Ömer Halisdemir, doğum gününde de unutulmadı.

16 Temmuz 2016'da, Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda (ÖKK) görevliyken darbeci hainlere geçit vermeyen Halisdemir, dualarla anıldı. Şehit Ömer Halisdemir, 15 Temmuz hain darbe girişiminde darbecilere karşı dik ve kararlı duruşuyla hafızalarda kaldı.

Vatan sana minnettar: İyi ki doğdun Ömer Halisdemir

SEMİH TERZİ VE EKİBİ GÖLBAŞI'NDAKİ KARARGAHA HAREKET ETTİ
Halisdemir'in şehit edildiği gün, Özel Kuvvetler Grup Komutanı Tuğgeneral Semih Terzi ve beraberindeki ÖKK askerlerini Diyarbakır'dan taşıyan uçağın, darbe girişimine destek vermek amacıyla saat 01.13'te Etimesgut Havalimanı'na indiği gündü. Terzi ve ekibi, buradan helikopterlerle Gölbaşı'ndaki ÖKK karargahına hareket etti.

“SANA TARİHİ BİR EMİR VERİYORUM…”
Özel Kuvvetler Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı, “Sana tarihi bir görev veriyorum...” diyerek Halisdemir'e, “Semih Terzi darbeci bir haindir, vatan ve millet adına Semih Terzi'yi öldür. Bunun sonunda şehadet var. Hakkını helal et.” sözlerinin kaydetti. Halisdemir, başı dik bir şekilde darbecilere karşı koymak için şehadete yürüdü.

Vatan sana minnettar: İyi ki doğdun Ömer Halisdemir

30 KURŞUNLA ŞEHİT EDİLDİ
ÖKK'de görevli Astsubay Ömer Halisdemir, karargaha gelen Tuğgeneral Terzi'yi göğsünden vurdu.

Ancak Halisdemir, Semih Terzi'nin korumalarından Binbaşı Fatih Şahin ve Üsteğmen Mihrali Atmaca tarafından 30 kurşunla şehit edildi.

DARBECİ SEMİH TERZİ İLE AFGANİSTAN'DA GÖREV YAPMIŞTI
Ömer Halisdemir 20 Şubat 1974'te Bor, Niğde'de doğdu. Yedi çocuklu bir aileden gelen Ömer Halisdemir, okuldan sonra çobanlık yaparak ailesine yardımcı oldu. Hatice Halisdemir ile olan evliliğinden Elifnur ve Doğan Ertuğrul adlarında iki çocuğu dünyaya geldi.

Vatan sana minnettar: İyi ki doğdun Ömer Halisdemir

YAŞASAYDI 48 YAŞINDA OLACAKTI
Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde Türkiye sınırları içinde ve dışında çeşitli görevlerde yer aldı. Babası Hasan Hüseyin Halisdemir'in aktardığı bilgiye göre, 2016 Türkiye askerî darbe girişimi sırasında öldürdüğü komutan Semih Terzi ile birlikte daha önceden Afganistan'da görev yapmıştı.

Şehit Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir, yaşasaydı 48 yaşında olacaktı.
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